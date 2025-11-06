《爐石戰記》新資料片《時光特攻隊》上線！商人「跳樓大拍賣」11/26限時登場

時光之沙已然移動！為阻止恆龍之王姆多茲諾摧毀所有時間線，青銅龍軍團的時間術師克羅米穿梭於時間之道，召喚來自過去、未來和不同時空的顯赫英雄──《爐石戰記》現已正式迎來全新資料片《時光特攻隊》，加入 145 張全新卡牌、全新關鍵字「顯赫」與「倒轉」、時光旅行的諸位守護者，以及來自不同魔獸系列的經典角色，以及絕對不會缺席的傳說時間主宰姆多茲諾！

踏上時空旅行！《爐石戰記》全新資料片《時光特攻隊》正式上線（來源：動視暴雪官方提供）

隨心所欲運用時間，與克羅米帶領的守護者們並肩作戰

全新關鍵字「顯赫」：掌握來自過去、未來和其他時間線的魔獸系列著名角色的力量！這些廣為人知的英雄們具有超群力量，會為牌堆自動加入額外的傳奇卡片。每個職業都會帶來一個獨特的顯赫手下，這些傳說級盟友還會附帶額外卡牌，並自動加入牌組，帶來強大的組合效果。

每個職業都會帶來一個獨特的顯赫手下，這些傳說級盟友還會附帶額外卡牌，並自動加入你的牌組，帶來強大的組合效果（來源：動視暴雪官方提供）

全新關鍵字「倒轉」： 在《爐石戰記》中來場時空旅行吧！全新關鍵字「倒轉」可讓玩家重新打出具有隨機效果的卡牌，再次嘗試取得更好的結果。當一張卡牌帶有「倒轉」效果，就有機會重寫歷史。改變命運的力量現正由你掌握！

跨時代的經典場景：新資料片《時光特攻隊》將帶來艾澤拉斯的經典場景，橫跨過去、現在與未來。玩家可以見證精靈城市銀月城的不同時空，包括昔日的全盛時期、阿薩斯肆虐之後，以及未來那條瘡痍或將癒合的景象。此外，還能探索諾姆瑞根、時光合流等地點，在穿越時代的旅程中釋放它們的力量！

新資料片《時光特攻隊》將帶來艾澤拉斯的經典場景，玩家可以見證來自過去、現在和未來不同時空的精靈城市銀月城（來源：動視暴雪官方提供）

限時活動「時光特攻隊」：克羅米需要玩家的幫助，一同募集魔獸系列中最強的英雄！即日起至11月26日（三）期間，可以在祈倫托科爾蘇加德、聖鴿大師麥迪文、風暴使者麥格尼中選擇一位獲得英雄造型，同時入手來自《時光特攻隊》、《安戈洛迷城》、《翡翠夢境》、《星外暗界》以及《飛馬年》的豐富卡牌包。其餘2個英雄造型還能在活動結束後於商店購買！

把握商人跳樓大拍賣，完成活動任務並收藏歷代珍稀好物

商人的跳樓大拍賣將於 11 月 26 日（三）至 12 月 4 日（四）登場，帶來《爐石戰記》歷代的珍稀好物！這是玩家彌補收藏空缺的絕佳機會，把過去錯過的稀有造型一次補齊。此外，完成活動任務還能隨機獲得尚未擁有的卡背、幸運幣，以及獅鷲獸、多頭蛇和嘯狼的兩款英雄造型。

廣告 廣告

商人的跳樓大拍賣將於11月26日起限時登場，帶來《爐石戰記》歷代的珍稀好物，有機會把過去錯過的稀有造型一次補齊（來源：動視暴雪官方提供）

欲了解全新資料片《時光特攻隊》詳細資訊，請參閱官方部落格；觀賞新資料片內容解析和動畫預告片，請前往官方YouTube頻道並開啟中文字幕。

－

以上內容為廠商提供資料原文