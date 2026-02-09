《爐石戰記》新資料片《浩劫與重生》3/18登場，2026甲蟲年改版重點一次看

暴雪旗下卡牌遊戲《爐石戰記》在今（10）日最新「精彩聚焦直播」中正式揭曉全新資料片《浩劫與重生》，預計於 3 月 18 日推出，帶領遊戲邁入第 12 年新時代。這次劇情重新構思《魔獸世界》2010 年資料片時間線，設定成「死亡之翼勝利」的平行世界，並由克羅米召集歷代英雄對抗被拉入現實世界的死亡之翼，展開橫跨時空的最終決戰。

新資料片「浩劫與重生」登場（圖源：爐石戰記）

玩法層面將迎來多項重點改動，「巨型手下」關鍵字回歸，每個職業都會擁有專屬大型單位，其中六張屬於死亡之翼副官陣營；同時加入兩種全新機制，投靠副官勢力的職業可使用會隨施放次數強化的「預兆」，對抗巨龍軍團的職業則能操作「碎裂」卡牌，抽到後會分裂成兩張並可選擇合體施放，爆發力與戰術彈性大幅提升。此外，各職業還會獲得代表勝利或犧牲精神的「凱旋」與「最後一搏」時光英雄法術。

活動方面將同步推出「巨龍財寶活動」，透過社群里程碑機制共同對抗副官勢力，可解鎖《浩劫與重生》珍藏傳說卡牌等獎勵；旅店介面也會更新全新視覺風格、英雄造型與牌桌設計，強化整體沉浸感。

卡牌體驗策略則大幅開放，3 月 11 日起玩家可免費試用《翡翠夢境》與《安戈洛迷城》兩個資料片的所有卡牌（包含金卡），並在整個《浩劫與重生》週期持續可用，等於標準模式約三分之二卡池可無門檻使用，搭配套牌範本讓新手與回鍋玩家快速上手；已大量收集這兩個資料片的玩家，還能額外獲得對應珍藏傳說卡作為回饋。

隨著 2026 年到來，核心系列也將迎接年度輪替，「迅猛龍年」結束後進入「甲蟲年」，多張卡牌退環境並釋出空間給新主流構築，官方強調將強化職業特色與對戰變化性。同時競技模式也新增傳說階級專屬可替換式卡背造型，首次登上傳說的玩家可一次獲得經典與新版樣式作為紀念獎勵。