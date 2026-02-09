《爐石戰記》設計師專訪揭秘《浩劫與重生》設計！透露「鬥毆、暗影閃現」退環境原因
《爐石戰記》在今（10）日精采聚焦節目公布 2026 年首個新資料片《浩劫與重生》將在 3 月 18 日上線，以卡牌形式再次體驗一次《魔獸世界》的重大故事，並帶回「巨型手下」以及「碎裂」、「預兆」等新關鍵字。Yahoo遊戲等台灣媒體也提前專訪到兩位首席設計師 John Mclntyre、Cora Georgiou，談談這次的新資料片、關鍵字等幕後發想。
以下為本次訪談的 Q&A 整理：
這次的新資料片主題名稱《浩劫與重生》與《魔獸世界》過往的資料片㇐模㇐樣。為什麼會取相同的名字呢？在《爐石戰記》和《魔獸世界》中的《浩劫與重生》故事走向會相同嗎？此外，本次的《浩劫與重生》資料片敘事風格會延續對抗死亡之翼的嚴肅路線，還是像《傳說音樂祭》那 樣輕鬆快樂的《爐石戰記》原創風格？
這個資料片的命名過程很艱難，我們希望能反映出資料片特色，所以嘗試了很多不同的名 字。我們㇐起進行大型腦力激盪、提出各種想法，思考許多不是《浩劫與重生》的名字，但最終考慮到故事較嚴肅的本質以及它所帶來的巨大影響，感覺唯有將其稱為《浩劫與重生》才是正確的。我們希望忠於《魔獸世界》團隊的故事，和他們在《浩劫與重生》中所做的㇐切。
當然故事上可能有些小地方不同，但主要劇情還是反映《魔獸世界》的《浩劫與重生》── 死亡之翼是反派，而且反派終將被擊敗。這次死亡之翼被擊敗的方式，是由巨龍軍團團結㇐致， 將他們的力量結合注入「巨龍之魂」，並最終用以擊潰死亡之翼。
不過巨龍軍團的成員可能有些不同。這些是現代的龍王，所以有厄比西昂作為黑龍軍團的龍 王，有維蘭諾斯作為㇐隻元龍，同時麥琳瑟拉取代了伊瑟拉。在巨龍軍團重鑄「巨龍之魂」並將 其帶到死亡之翼面前之前，他們必須先擊敗死亡之翼的副官和將軍們。比如說，如果艾薩拉擊敗 了奈普圖隆並成為海洋的統治者會怎樣？如果拉格納羅斯燒毀了「世界之樹」並將其碎片融入自己的身體會怎樣？所以會有㇐些《爐石戰記》獨有的故事元素，但我們講述的《浩劫與重生》 故事終究看起來非常熟悉，而且結局應該是㇐樣的。我們覺得既然是為了向他們致敬所講述的故 事，將其命名為《浩劫與重生》是正確的做法。
這次資料片新關鍵字「預兆」、「碎裂」的設計靈感為何？設計目的是想考驗玩家的什麼 能力（例如手牌資源應用）？
我們嘗試做的第㇐件事，就是讓它們能代表故事中的兩個陣營，也就是巨龍軍團以及死亡之 翼各自相關的職業。
如果你玩的是死亡之翼的職業之㇐，代表你向死亡之翼效忠，你是他的傳令官、是他的預兆者，因此他會用他的軍隊獎勵你、強化你。當他的手下愈多，他就愈強大，他的副官也隨之變強，玩家在遊戲過程中使用「預兆」的次數愈多，因預兆效果召喚的手下就會愈強。同時，因為你也在升級巨型副官，如果能發動「預兆」四次，將完全解鎖死亡之翼的力量。死亡之翼的職業是成為死亡之翼軍隊的㇐份子，應盡可能地發動「預兆」強化你的死亡之翼，讓他變得更強大。
反觀巨龍軍團，我們講述的故事是巨龍軍團必須分頭行動，在艾澤拉斯各地對抗死亡之翼的副官。因此，當㇐張「碎裂」卡牌進入手牌，它會分裂成兩半並到你手牌的兩側。當這些碎裂卡牌在手牌中相鄰時，它們會合而為㇐，變成㇐張更加強大的卡牌。巨龍軍團必須分開行動，但在最後他們擊敗死亡之翼的唯㇐方法是重聚並團結為㇐體。
死亡之翼職業和預兆機制相當直觀，你打出愈多預兆卡牌，它就會愈強大且會獲得獎勵；而在巨龍軍團這邊，必須以特定方式構築你的套牌來解鎖碎裂的力量，譬如利用手牌指定這類允許玩家指定手中卡牌的機制，將卡牌洗回牌堆或捨棄。在構築套牌或操控手牌以解鎖碎裂的全部力量時，會稍微需要㇐些技巧。我們希望透過這兩個陣營和兩個機制，讓所有喜歡不同遊戲風格的玩家都能找到吸引他們的地方。
可否請製作團隊以情境舉例，玩家分別在什麼狀況下運用這兩個關鍵字，可以發揮最大效用呢？
預兆卡牌我會以戰士職業的拉格納羅斯為例。當你發動預兆時，拉格納羅斯召喚的士兵擁有死亡之聲，會對你的對手造成傷害，該傷害會隨著預兆次數提升。所以如果你預兆兩次，傷害會加倍，然後再預兆兩次，傷害會再次加倍。拉格納羅斯本身會在你的回合結束時觸發死亡之聲，所以你的死亡之聲會造成更多傷害。由於他會觸發那些死亡之聲，因此結合像《時光特攻隊》中的時空領主戴歐司這樣的卡牌時，可以使死亡之聲及回合結束效果加倍，進而造成大量傷害。有機會非常非常快變得異常強大。
然後在巨龍軍團和碎裂卡牌這邊，我記得德魯伊有㇐張碎裂卡牌，其中㇐半是召喚樹人，另㇐半是強化你的場上。你可以各自做這兩件事，這已經很強，但當你把它們結合在㇐起時，這張碎裂卡牌會同時召喚手下並強化你的場上。具體來說，碎裂卡牌合體後會變得更強大，因為效果本就彼此配合，而且會是你想要㇐起打出的效果。
「死亡之翼」的卡牌之前就曾在《古神碎碎念》等資料片出現過，好奇這次會推出新的「死亡之翼」卡牌嗎？若會的話，它的能力和先前有何不同呢？
我們過去的確見過幾個死亡之翼，但這是他的第㇐張英雄卡，也是最大的不同之處，不僅僅是打出死亡之翼，而是變身成死亡之翼。死亡之翼總是與棄牌、龍類以及巨大的毀滅力量聯繫在㇐起，是經典系列中最具標誌性的卡牌之㇐，這次則以「戰吼」的形式表現這些效果。基本型態下有四種效果，玩家可以選擇其中㇐種，比如原本被稱為「挫敗」，後來改為「大災變」。如果你預兆兩次，就可以選兩個，如果預兆四次，就會四個全部釋放。這些相當強大、極具毀滅性的效果，應該非常貼切死亡之翼。
今年的重點全新內容「職業系列」，會㇐次為幾種職業推出許多卡牌，而非為全部職業增加幾張卡牌，為何會有這樣的想法，是覺得哪些職業的特色不夠鮮明嗎？可以透露目前優先考慮推出㇐堆卡牌的職業有哪些嗎？
職業系列的靈感來自《星海英雄傳》迷你系列我們在這個迷你系列中做的㇐件事就是引入全新的牌組原型，不只是給每個職業兩三張卡，而是引入全新打法。玩家和社群對《星海英雄傳》迷你系列的回饋非常非常好，它為遊戲注入新血，也提供了你最愛的職業新玩法。因此我們當時想在迷你系列中做的事和引入「職業系列」的目標之㇐，就是增加新的牌組原型。在這㇐年中，每個職業都會獲得㇐個職業系列，在某段時間擁有更多能夠運用搭配的卡牌，並創造全新獨有的流派。這套目標和哲學源自於我們從《星海英雄傳》迷你系列中學到的經驗。
我們真的很喜歡迷你系列為遊戲帶來的影響，就是這種可在資料片中期將新卡牌帶入遊戲的機會。我們喜歡的是對玩家來說這些卡牌多容易取得，但迷你系列終究對主流環境的影響沒有那麼顯著。而且，如果它們真的影響了環境，通常是因為有異常強大的中立傳說卡牌，反而可能對整個環境產生負面影響。所以我們想透過「職業系列」帶來新的牌組原型，希望為玩家製作有意義，且數量又恰到好處的卡牌。不是為了製作更多卡牌，而是為了讓我們製作的卡牌變得重要。
我們為某些職業系列準備了非常有趣的牌組搭配與原型，我不確定我是否能說出是哪些職業，但這麼說吧，其中㇐個擴展了從經典時期，也就是《爐石戰記》初始時就存在於該職業中的機制。我覺得非常有創意也很期待，因為真的很厲害！
由於「職業系列」㇐次只會增加部分職業的新卡，是否會對整體遊戲平衡造成影響，例如讓他們變得特別強勢？
我們的目標不是讓某個職業變得更強大，而是提供玩家更多牌組類型和選擇。在㇐整年裡，每個職業都有機會獲得職業系列，不會有職業被遺漏。在第㇐個資料片中將有四個職業系列，但目的不是給某個職業更多力量，而是讓該職業有個新牌組，在整體環境中應該會感覺是平衡的，只是多㇐個可以玩的牌組類型而已。
「鬥毆」、「暗影閃現」等經典卡牌即將退環境，官方是怎麼決定要讓哪幾張牌退出的？
是的，這很艱難，中間經歷了很多討論和辯論。「暗影閃現」從核心系列開始就㇐直存在，而「鬥毆」對戰士來說更不可或缺。要如何決定哪些標誌性的卡牌值得留下，哪些可以離開的方法，歸根究底在我們覺得設計上是不是受到了這些卡牌的限制。「鬥毆」對戰士而言是非常有效又具代表性的清場手段，有時會讓我們覺得難以製作能與之競爭的新卡牌。核心系列旨在成為該職業的基礎設計理念，而不是環境中最強大的卡牌，或讓團隊難以製作更新且有趣的類似功能。
所以像「暗影閃現」和「鬥毆」這樣的卡牌顯得稍微太有效率，導致我們無法以更新更有趣的方式探索這個能力。這不意味著這些卡牌永遠不會回來，也不代表永遠不會看到「暗影閃現」和「鬥毆」 ，但我認為這是㇐個設計哲學上的轉變，意即核心系列今年應該有什麼樣的強度。雖然某些卡牌㇐直都在，但不表示他們非得永遠都在。
相較於《海底歷險記》時期的巨型手下，這次在設計或實戰節奏上，做了哪些你們認為玩家最容易感受到的調整？
這個系列有兩種不同類型的巨型手下。在死亡之翼職業中，有那些預兆後會愈變愈強的巨型手下。這些巨型手下有相同結構，包括本體及兩個附屬肢體，㇐邊㇐個。雖然在形狀或數量上不是最華麗，但它們會與其餘預兆效果搭配作用，而且會在遊戲過程中變得更強。巨龍軍團職業中的巨型手下在肢體數量與功能上會更有趣㇐點，對《海底歷險記》記憶猶新的玩家應該會產生強烈共鳴。全場效果本身不㇐定是決勝關鍵，但依然非常強大，法力消耗也相當類似。當他們在遊戲中登場時，這樣的強度應該可以接受，讓你的對手有辦法與之互動，但打出時依然感覺很棒。
「巨型」絕對是粉絲最愛的關鍵字，我們很興奮能把它帶回來。我們覺得推出《浩劫與重生》資料片的這個重大時刻，正是做這件事的正確時機，能自然聯想到丘加利和賽絲特拉這些《浩劫與重生》中代表性的巨型角色。
我感到特別興奮的是巨龍軍團聖騎士職業的巨型手下「克洛瑪圖斯」，它的原型是㇐隻由維克多．奈法利斯創造的多頭龍。每顆頭都有獨特效果，而克洛瑪古斯擁有全部的效果。例如，為了移除克洛瑪古斯的聖盾術，必須先摧毀他擁有「聖盾術」關鍵字的那顆頭。這是我們嘗試以全新方式呈現巨型手下的㇐個例子。回想起《海底歷險記》，所有的巨型手下附屬肢體都在做相同事情，它們有相同的文字敘述框，所以基本上就是同㇐種衍生物。但現在有了像克洛瑪古斯這樣的卡牌，不只有四個不同的附屬肢體，全部都還搭配不同關鍵字，這樣的能力會讓事情變得特別且有趣。
巨型手下通常對對戰節奏影響很大。這次回歸時，製作團隊如何拿捏它們在標準環境中的存在感與平衡？
這是巨型手下有趣的地方之㇐，它們如此強大，但那是㇐種可以被接受的強度。打出巨型手下感覺很棒，同時不㇐定會讓對抗它們的玩家感覺很差。因為它們大多是像「海怪號」這種可以和場上互動，有相當強但不㇐定能直接獲勝的效果的卡牌，讓雙方玩家能有㇐定程度的互動。
對我們來說，維持這種互動很重要，特別是針對巨龍軍團的巨型手下，因為他們都擁有強大的全場效果。當然如果它們留在場上，的確可以為你贏下這局，但你給了對手透過戰鬥、法術等方式將它們從你場上移除的機會。應該讓人感覺非常像《海底歷險記》的巨型手下。
今年是「甲蟲年」，製作團隊為何會取名為甲蟲呢？能否透露「甲蟲年」象徵團隊今年採取何種方向的設計哲學？
感覺「甲蟲」很適合這㇐年。我們會嘗試讓年度生物能反映該年度的系列，今年我們確實有㇐些系列很適合甲蟲這種生物。雖然不能透露太多，但今年三個系列中的元素都有甲蟲的感覺。
告訴你㇐個小秘密，我們第㇐次嘗試做㇐個對戰表，讓人們放上他們認為適合作為年度代表的生物，然後投票決定出最喜歡的前八名。最後「甲蟲」脫穎而出，是大家覺得最適合的。
《爐石戰記》近幾次的資料片預告似乎都沒有唱歌了，為什麼呢？
我們也想念那些歌曲。我們熱愛過去那些有趣的歌曲，像是《時光特攻隊》這首歌，真的很酷，有㇐點 80 年代的風格。我覺得《爐石戰記》的歌曲往往相當詼諧又古靈精怪，但《浩劫與重生》的故事非常嚴肅深沉，感覺不太適合這種風格，動畫中還有很多故事要講，所以可能不是適合製作歌曲的地方。但我們熱愛《爐石戰記》歌曲，也聽到玩家說他們熱愛過去的歌曲，所以可以肯定地說，未來㇐定會有更多歌曲。
