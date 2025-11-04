《爐石戰記：時光特攻隊》5個牌組推薦！最便宜只要6240魔塵 開服直接抄了上分

大家好，我是西陵珩，各位的爐石引路人。《爐石戰記》新資料片《時光特攻隊》不知道大家有沒有去旅店大亂鬥搶先體驗新牌呢？又或是已經被亂鬥卡包獵人搞得心煩意亂，想要趕快開新版本來構築呢？本文搶先帶來 5 套預構築，讓你在《時光特攻隊》有機會先聲奪人，不知道要玩什麼的話，先開抄就對啦！

（圖源：爐石戰記）

一、法術DH

總魔塵量：6240

（圖源：爐石戰記）

設計師教我們玩遊戲，那就來看看設計師的「美意」吧！綜合船員與惡魔體系後所組成的無手下DH，雖然看起來強度堪憂，但必然是一種DH的構築方向。

至於強不強，就需要等新資料片上線後，再看要往更精簡的純法術構築(放棄船員、惡魔體系)；或是帶特定手下的布洛克斯回手OTK；也可能是將布洛克斯作為一種抽濾手段，偏向節奏類型的DH，最後還有老版本的靈魂販子體系。

二、大大德

總魔塵量：11280

（圖源：爐石戰記）

大腦按摩牌組來了，新版本的大大德可以直接環繞在：「橡木之喚」拉出「托爾托旅人」，再由「托爾托旅人」把「『萬古守衛者』克隆娜」直接抽到手上，非常暴力。缺點就是老樣子，貴且下限低，環境過快的話，也因為構築上為了檢索克隆娜，導致無法攜帶其他嘲諷手下，抗快能力更差，關於這點可能需要進一步的優化。

三、麥迪文控制牧

總魔塵量：19220

（圖源：爐石戰記）

你沒看錯！造價將近兩萬魔塵的牧師，彷彿回到以前安戈洛的琥珀麥迪文控制牧，較不一樣的是，為了讓「『聖者』」麥迪文有發揮空間，選擇和【滿月牧】的插件做結合，也就是「過度計畫者」加上「暮光靈媒」，可以有效的紓緩牌組屁股(費用)過大的問題。單論資源量來說，相信這套牌不會有甚麼大問題。

四、手速賊(49版)

總魔塵量：15320

（圖源：爐石戰記）

阿洲入構築！？真的假的啦！

沒錯，這牌就是透過「博學行者阿洲」搭配「既視感」(Déjàvu)刷牌，再透過「魔獸兵團狂熱者」來斬殺的combo牌組。聽起來雖然很難，但是有迦羅娜．半血打先鋒，把敵方削至15血就相對簡單不少。但這類combo的構築必須因應環境來進行變動，現在單純是以原49節奏賊作為一個模板構思，並非一定要跟極有可能被nerf的架構搭配。

五、龍戰

總魔塵量：7040

（圖源：爐石戰記）

被不少玩家遺忘的戰士體系，新的「號召」牌「競技血戰」看似一張爛牌，卻讓這一套老牌有機會重新復活。「慢動作」這種優質干擾卡，也在龍戰的構築中身價飆漲，「食物大戰」、「競技血戰」等卡，在某種程度上也讓「為了榮耀！」有更好的發揮空間。整體而言，應該會是一套不錯的中速且偏反控的牌組(例如假人戰)。

感謝各位讀者的收看！《爐石戰記：時光特攻隊》上市後也會為各位整理新版本的「最強牌組」哦！我是西陵珩，我們下次再見。