《牠：歡迎來到德利鎮》詭異老太太過世⋯死訊隔半年曝光

美國演員瓊葛瑞森（Joan Gregson）近日被證實已於今年六月過世，享耆壽92歲。她曾於2019年電影《牠：第二章》飾演英格麗德克許太太（Mrs. Ingrid Kersh），恐怖又詭異的氛圍讓影迷印象深刻。

據《娛樂周刊》報導，《牠：歡迎來到德利鎮》大結局的片尾演出是瓊葛瑞森生前最後一次現身螢光幕。這段場景其實是製作團隊在後期才加入的構想，攝影師Angelo Colavecchia當時順口向執導《牠：第二章》的安迪馬希提（Andy Muschietti）提到，最近與瓊葛瑞森合作過，並轉達了她的問候。安迪馬希提回憶：「我感到很驚喜，因為你會以為她退休了，但我很高興聽到她還在工作。」

瓊葛瑞森2019年出席《牠：第二章》首映。（圖／Getty）

邀請瓊葛瑞森回來《牠：歡迎來到德利鎮》客串後，該劇竟成了她的遺作，同為執行製作和共同創作的芭芭拉馬希提（Barbara Muschietti）也說：「她一生中的大部分時間都是劇場演員，能讓她回歸是一種榮幸，她當時也感到非常開心。」

這場戲拍攝於2025年四月，瓊葛瑞森兩個月後就辭世，使得該幕在播出後更顯珍貴。隨著影集播出，多家娛樂媒體與社群陸續向她致敬，這次回歸不僅是對角色的延續，巧妙串聯影集與電影時間線，也讓熟悉電影《牠》的觀眾產生更強烈的共鳴。

瓊葛瑞森橫跨劇場、電影與電視領域，早年活躍於舞台劇演出，曾是加拿大尼普頓劇院（Neptune Theatre）的重要成員之一。參演過電影《真愛一生》以及影集《Black Harbour》、《莫德克事件簿》、《富家窮路》、《死亡天使瑪莉》等，晚年則因《牠》系列中詭譎而令人難忘的演出，受到全球影迷關注。

瓊葛瑞森出現在《牠：歡迎來到德利鎮》結尾。（圖／HBO Max）

