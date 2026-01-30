《特戰英豪》DFM選手再現《咒術迴戰》名場面！大玩禪院直哉「撥髮嘲諷」梗

近日舉辦的《特戰英豪》VCT 太平洋聯賽（VCT Pacific）Kickoff 前哨戰中，日本戰隊 DetonatioN FocusMe（DFM）與 Team Secret（TS）的對決不只充滿火藥味，更出現了意外的娛樂插曲。比賽當天，DFM 選手 Caedye 在登場介紹時，與隊友 akame 聯手重現了最近爆紅的動畫《咒術迴戰》第三季名場面。

選手搞笑致敬。（圖源：VCT Pacific）

Caefye 致敬禪院直哉，模仿了動畫第三季的「邊打邊撥髮」動作，而 akame 則是扮演被打脹相（直播 1：02：37）。在原作中，禪院直哉一邊優雅的撥弄頭髮，一邊對脹相發動攻擊，這種極致的嘲諷感最近在網路上引起大量的二創與模仿風潮。Caedye 與 akame 在賽場上精準還原了這段「邊打邊撥髮」的動作，只是動作從毆打變指尖搔癢。

除了社群瘋傳外，賽事 VCT 官方也迅速剪輯了這段畫面上傳到社群，並配上文字：「If you know, you know」（懂的都懂），不少網友笑稱：「這是代表最後他會被打爆嗎」、「可惜角度錯了」、「變成搔癢也太好笑」