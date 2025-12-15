《狙擊蝴蝶》姊弟戀5大高甜場面盤點！周柯宇激吻陳妍希點燃舊情 公主抱、貼身照顧各種寵溺CP感爆棚

【文／段在玧】愛情陸劇《狙擊蝴蝶》12/4開播後，不斷創造好評與話題，相差19歲的陳妍希和周柯宇，談起都市御姐與年下男的禁忌之戀，登上Netflix熱播榜。兩人在劇中的情感拉扯張力十足，對手戲都散發著絕配CP感，甜、純、慾的帶感互動及火熱吻戲，更是讓觀眾一追就欲罷不能，完全停不下來。

🍿《狙擊蝴蝶》線上看推薦：

主演卡司：陳妍希、周柯宇

播出平台：Netflix、WeTV

開播時間：12月4日

集數：30集

更新時間：會員每天18：00更新2集

《狙擊蝴蝶》高甜場面1.近距離對視氣氛曖昧

2016年，還是高中生的李霧（周柯宇 飾）接受了岑矜（陳妍希 飾）的資助，並在姊姊家住下來，這段時間岑矜正在與吳復（李泰 飾）協議離婚。岑矜回到家後，到李霧房門口關心是否吃過晚餐，她瞥見客廳桌上的箱子，便想轉身向李霧確認是不是吳復送來的，不小心靠得太近的兩人，在視線對上時慌張尷尬。短暫沒有對白的片段，更能感受到情感的流動，將曖昧氣氛拉至最高點。

《狙擊蝴蝶》細膩講述姊弟戀的發展過程。（圖／WeTV Taiwan）

《狙擊蝴蝶》高甜場面2.年下男的貼身照顧與直球進攻

因為工作不小心弄傷腳的岑矜，由特地從大學回來的李霧照顧，李霧親自下廚、貼身照料，在岑矜需要移動時，毫不費力輕鬆公主抱。朝夕相處下，岑矜向弟弟確認心意，雖然大方接受李霧的喜歡，卻礙於年齡差、資助關係，希望雙方冷靜。即使說好不進展下一步，但李霧在誤以為岑矜正與老闆曖昧後大吃醋，衝動吻上岑矜。早就動心的岑矜雖然錯愕，但也以吻回應，終於確認彼此想法的小倆口，就這樣深情擁吻到忘我。

年下男李霧成功打動「姊姊」岑矜。（圖／WeTV Taiwan）

《狙擊蝴蝶》高甜場面3.周柯宇酒後熱吻陳妍希

岑矜和李霧多年後在職場重逢，面對李霧的直球進攻，岑矜卻依舊沒有正視心意。某天李霧應酬結束來到岑矜家，執意進門的他一直按錯密碼，岑矜透過貓眼查看後猶豫片刻，將他帶入家中。岑矜為李霧脫下外套，也小心翼翼餵他喝水，就在起身要拿熱毛巾時，卻被李霧一把抱進懷裡，李霧藉著酒意將岑矜放在腿上熱吻，更吻到壓在沙發上，岑矜雖然掙扎卻不小心淪陷其中，長達半分多鐘的吻戲讓觀眾臉紅心跳。

《狙擊蝴蝶》高甜場面4.身高差保護拉近彼此距離

其實重逢後岑矜和李霧的關係一直都很緊繃，直到岑矜為當年的事道歉，才正式和解。耍盡心機的李霧，串通房仲搬到岑矜對面，也藉機和岑矜一起選購家具。在商場影院門前，李霧因一起看過的《羅馬假日》海報回憶起往事，感謝當年岑矜讓他出國擁有更多見識，吐露不是真的恨姊姊。談話時，李霧為避免岑矜被飛來球砸到將她拉近，28公分的身高差讓岑矜剛好在李霧懷裡，害羞對視後氣氛散發粉紅曖昧，彼此關係也更加靠近。

陳妍希與周柯宇之間的化學反應和情感張力受到好評。（圖／WeTV Taiwan）

《狙擊蝴蝶》高甜場面5.陪伴姊姊下班的細節寵溺

某天，岑矜獨自在拍攝工作室留下來加班時，大樓消防自查警報突然響起，急忙抱起電腦下樓時，卻不小心把鞋子掉在拿不到的縫隙中，岑矜只好光著一隻腳下樓。擔心岑矜太晚下班沒車搭的李霧，來到大樓外陪岑矜，他注意到姊姊的光腳踩在地上，便不容拒絕地要求她把腳放在自己腳背。為了殺時間，他們肩並肩玩起手機遊戲，有說有笑、和樂融融，就像過去一樣。等大樓再次開放，李霧不僅幫岑矜撿回鞋子，還蹲下細心為她穿上，年下男的自然進攻讓姊姊很是害羞。

《狙擊蝴蝶》開播後便迅速掀起討論，劇中話題性的姊弟戀設定，詮釋被時間拉扯、被現實阻擋，卻始終無法忽視的心動。成年重逢後，當年的青澀愛戀漸漸展露全貌，也讓曖昧、甜、慾更有張力，這段難以抗拒的愛情將如何發展，也成為觀眾追到停不下來的最大理由。