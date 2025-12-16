《狙擊蝴蝶》年下男周柯宇看不夠？化身男版灰姑娘 待播劇盤點
【文／徐瑞安】陳妍希與周柯宇主演甜寵陸劇《狙擊蝴蝶》，開播後以細膩情感與高甜劇情成為年末黑馬話題作，周柯宇化身年下小奶狗「李霧」，與陳妍希劇中上演差11歲的姐弟戀，看他一個人兵荒馬亂為年上姊姊岑矜（陳妍希 飾）心動，深情人設圈粉無數，也讓他知名度大開，隨著《狙擊蝴蝶》熱度持續延燒，周柯宇的待播作品也引發關注，本篇為你整理了周柯宇的三部必追待播劇。
🍿《狙擊蝴蝶》線上看推薦：
開播時間：2025年12月4日
播出平台：Netflix、WeTV
主演卡司：陳妍希、周柯宇
集數：30集
周柯宇待播劇1：《一枕春華》
首先是古裝劇《一枕春華》，由徐若晗與周柯宇主演，故事顛覆傳統古裝浪漫敘事，講述古代商界中的「女霸總」馮嬌嬌（徐若晗 飾），霸氣拯救蒙冤落難的世家公子盛凜之（周柯宇 飾），不再是男強女弱的設定，而是商界女王救贖男版灰姑娘的有趣設定，二人不僅擦出甜蜜愛情，也將攜手發展事業，彼此幫助成長，有趣的故事設定令人期待。
🍿《一枕春華》線上看推薦：
播出平台：愛奇藝
主演卡司：徐若晗、周柯宇
集數：36集
周柯宇待播劇2：《熾夏》
另一部待播劇《熾夏》，改編自甜醋魚小說《墜落》，由包上恩、周柯宇主演。劇情描寫個性堅韌的學霸少女周挽（包上恩 飾）為了幫奶奶籌措手術費，刻意接近母親再婚家庭的繼子、性格不羈的少年陸西驍（周柯宇 飾），最初是充滿目的的接近，但二人在相處中，逐漸接住彼此寂寞的心，無奈謊言還是被拆穿，二人還是分離。直到10年後重逢，緣分再次牽起，「哪怕你騙我一百次，只要你說一次愛我，我就都原諒你」，深情無比的台詞，讓人還沒看劇就為二人的愛情揪心，自然也要將本劇加入必追清單之中。
🍿《熾夏》線上看推薦：
主演卡司：包上恩、周柯宇
集數：28集
周柯宇待播劇3：《金吾不禁》
周柯宇和趙晴主演的古裝劇《金吾不禁》同樣備受期待，該劇由于正擔任監製，改編自伊人睽睽小說《金吾不禁，長夜未明》，故事講述閨中女子沈青梧（趙晴 飾）投身軍營，經歷戰役後逐漸成長為巾幗將軍，而周柯宇飾演的「張行簡」則是有勇有謀的世家子弟、朝堂文官，二人一文一武，攜手合作，雙強的設定，讓人期待會擦出怎樣的火花。
🍿《金吾不禁》線上看推薦：
播出平台：愛奇藝
主演卡司：趙晴、周柯宇
集數：39集
周柯宇以《狙擊蝴蝶》中，深情年下男「李霧」擄獲不少粉絲的心，而他待播劇更挑戰多種角色與題材，從青春校園，到古裝愛情，相信周柯宇接下來的新作品，依舊會帶給粉絲不少驚喜。
