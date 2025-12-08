《狙擊蝴蝶》新開播衝上Netflix熱播榜！陳妍希、周柯宇相差19歲「姊弟戀」 Google搜尋熱度超越陳曉《大生意人》 ！

【文／段在玧】由陳妍希、周柯宇主演的都市愛情劇《狙擊蝴蝶》，改編自作家七寶酥的同名小說，原著細膩刻畫了男女關係，收穫無數書迷，開播前討論度不斷攀升，騰訊預約人數也突破200萬。戲外兩人雖然相差19歲，但海報和預告片都充滿CP感的姊弟戀，終於在12/4開播，以下為各位整理了5大首播亮點。

🍿《狙擊蝴蝶》線上看推薦：

主演卡司：陳妍希、周柯宇

播出平台：Netflix、WeTV

開播時間：12月4日

集數：30集

更新時間：會員每天18：00更新2集

《狙擊蝴蝶》開播亮點1：單純年下對上成熟御姊

岑矜（陳妍希 飾）是一位失去孩子與正在協商離婚的低潮女性，生活一蹋糊塗時因山村少年「李霧」（周柯宇 飾）的求助電話產生變數。李霧在爺爺過世後，被親戚強制退學、逼迫打工，岑矜不捨資助的優秀孩子失去人生，便將他接到城市一起生活，完成學業及夢想。人物設定反差感強的兩人，也激起觀眾對愛情發展的想像，從相差11歲的青澀少年與成熟御姊日常互動，就令人心動不已。

《狙擊蝴蝶》開播亮點2：職場重逢的羈絆拉扯

多年後的岑矜經歷人生低谷重返職場，成為了傑出的創意總監，而李霧也從山村少年蛻變成職場菁英。兩人因雙方公司的合作案再次重逢，岑矜的策展提案以「羈絆」為題，李霧也藉此向岑矜提問如何看待羈絆。結束高張力的來回問答後，李霧在電梯偶遇岑矜，傷心控訴她這些年的不聞不問，關係從原本相互救贖、彼此扶持到此刻的怨恨，更加深了感情線曾經錯過的心痛遺憾。

岑矜、李霧多年後在職場重逢成合作對象。（圖／WeTV Taiwan）

《狙擊蝴蝶》開播亮點3：跨時空敘事情感鋪陳細緻

《狙擊蝴蝶》是採用過去與現在不斷切換、交織的敘述方式，卻一點都不會錯亂或節奏不順暢。第一集從職場相遇開始，極短篇幅就清楚交代兩人的背景，再娓娓道來多年前產生交集的起因。現在時空穿插進許多過往畫面，增加昔日歡笑已不復存在的傷悲，以及終究再次牽起羈絆的宿命感，劇情步調較緩慢溫和，卻也讓情感的萌芽、堆疊及轉折等階段更深刻。

《狙擊蝴蝶》開播亮點4：周柯宇醉吻陳妍希

不滿岑矜擅自離開合作專案的李霧，喝醉後來到岑矜家的停車場，並在岑矜要求他先回家後情緒徹底爆發。他討厭岑矜總是自顧自地決定一切、不給別人機會，也開始質疑起在岑矜心中，他的地位是否無足輕重，埋怨著岑矜總能選擇要留下與離開。氣頭上的李霧狠狠吻上岑矜，吻完甚至對著岑矜酸言酸語，卻在岑矜轉身後，流下落寞的眼淚，不說開的兩人不斷拉扯和閃避太揪心。

《狙擊蝴蝶》原著被封「姊弟戀神作」。（圖／WeTV Taiwan）

《狙擊蝴蝶》開播亮點5：貼近人生的寫實愛情考驗

劇中岑矜熬過婚姻破裂、人生低潮後重新振作，成為職場上的優秀人才。而女主角的角色設定，也和今年初與陳曉離婚的陳妍希本人重疊，讓觀眾在追劇的同時，剛好更容易產生強烈代入感。《狙擊蝴蝶》的角色和劇情都十分貼近真實人生，故事敘述的不只是浪漫，而是關於年齡與身分迥異所造成的傷痛、違背心意、分離等現實層面，從角色身上也讓觀眾在觀賞的同時得到共鳴和安慰。

原著被封為「姊弟戀神作」的《狙擊蝴蝶》開播後，循序漸進地揭開角色間的救贖、暗戀、牽絆及未解的情感。成年重逢後深藏多年的遺憾和依戀，讓姊弟戀的心動火花更有張力，後續兩人如何再次走回彼此生命裡，成為觀眾最期待的看點。