《狙擊蝴蝶》逆勢爆紅！盤點7部2025黑馬陸劇 周柯宇年初年末都受矚目｜陸劇推薦
【文／曾心奕】由陳妍希、周柯宇主演的《狙擊蝴蝶》堪稱年末最大黑馬，才一上線，就占據各大社群平台，超強時間線、甜甜的感情線都討論度爆表，微博甚至一度出現「年初年末的黑馬都是周柯宇」的詞條，可見其先前可能不被看好，但後來卻衝出好口碑。2025年有不少陸劇也有類似狀況，本文為你整理出2025年的黑馬陸劇推薦。
2025年黑馬陸劇1：《狙擊蝴蝶》
《狙擊蝴蝶》講述陷入人生低谷的岑矜（陳妍希 飾），在接到曾資助過的鄉村少年李霧（周柯宇 飾）求助後，選擇陪伴他完成學業，也在相互陪伴中，走出離婚陰影。兩人於朝夕相處間產生情感，卻因現實而分離；多年後重逢，李霧以成熟與勇敢再次靠近，讓岑矜決定正視內心。
《狙擊蝴蝶》播出後，熱度狂飆，被封為年末黑馬。陳妍希、周柯宇雖相差19歲，但CP感爆棚，兩人處處吻，讓觀眾看得好心動。該劇也憑藉著雙時間軸的巧妙手法，以及細膩情感，累積好口碑。
🍿《狙擊蝴蝶》線上看推薦：
主演卡司：陳妍希、周柯宇
播出平台：Netflix、WeTV
集數：30集
2025年黑馬陸劇2：《千朵桃花一世開》
《千朵桃花一世開》講述人皇昭明（張彬彬 飾）為守護蒼生隕落，愛人混沌珠（孫珍妮 飾）為救他，布下萬世輪迴之局。萬世後，昭明轉世為仙盟盟主謝雪臣，混沌珠化身暗域聖女暮懸鈴，兩人再度相遇卻立場對立。從正邪對峙到並肩作戰，他們在宿命與陰謀中重新靠近，於生死抉擇裡走向跨越輪迴的深情與救贖。
《千朵桃花一世開》播出時，正好撞到白鹿、敖瑞鵬的《白月梵星》，以及楊紫、李現的《國色芳華》，因此討論度就低了一些。不過，該劇被讚服化道精美、張彬彬和孫珍妮火花極強、劇情緊湊多反轉，絕對是值得被看見的好劇之一。
🍿《千朵桃花一世開》線上看推薦：
主演卡司：張彬彬、孫珍妮
播出平台：Netflix
集數：40集
2025年黑馬陸劇3：《仙台有樹》
《仙台有樹》講述西山派掌門沐清歌（向涵之 飾）為守護蒼生獻出金丹，並將徒弟蘇易水（鄧為 飾）身上的靈泉封印，但卻引發誤會與追殺。20年後，蘇易水助沐清歌轉生為薛冉冉，並保護她，但靈泉封印鬆動，他不惜犧牲自我，也要將靈泉封印回幽界，不料卻遭陷害，而失去記憶。只是即便如此，蘇易水仍再度愛上薛冉冉，最終兩人克服波折，共守蒼生與世間清明。
《仙台有樹》也是被低估的一部劇，其「師徒設定」新穎，且即便結合失憶哏，卻不會很虐心，反而讓人感覺酸酸甜甜。雖然該劇播出時，討論度相對來說，不算非常高，但有看過的人都大推，覺得畫面有質感、劇情緊湊、有哭有笑，值得一看。
🍿《仙台有樹》線上看推薦：
主演卡司：鄧為、向涵之
播出平台：愛奇藝
集數：40集
2025年黑馬陸劇4：《樹下有片紅房子》
《樹下有片紅房子》講述陳歡爾（楊肸子 飾）從小鎮轉學到大城市高中，認識熱愛足球的景棲遲（翟瀟聞 飾）與學霸宋叢（周柯宇 飾）。陳歡爾樂觀開朗，逐漸融入新環境，歷經朋友與夢想的波折後，她與景棲遲從朋友關係慢慢發展為戀人。
《樹下有片紅房子》就是「年初年末的黑馬都是周柯宇」的詞條中，「年初」的那部劇。該劇的演員並非流量演員，但演技自然、互動細膩，不論是友情、愛情還是親情，情感表現都到位。因此該劇播出時，雖碰到大熱劇《難哄》、《愛你》，競爭很激烈，但仍衝出好成績，後來也有越來越多人補看該劇。
🍿《樹下有片紅房子》線上看推薦：
主演卡司：翟瀟聞、周柯宇、楊肸子、鶴秋
播出平台：WeTV
集數：30集
2025年黑馬陸劇5：《雁回時》
《雁回時》講述莊寒雁（陳都靈 飾）自幼背負「赤腳鬼」污名，被棄養於澹州，長大後回京，引起大理寺少卿傅雲夕（辛雲來 飾）注意。兩人在試探中逐漸產生情愫，共同揭穿「終極反派」的陰謀。
《雁回時》是空降播出，但卻逆襲衝出好成績，被封為古偶黑馬。不少看過該劇的觀眾，都大讚陳都靈表演有層次，將女主角的成長線表現得恰到好處，以整體劇情來看，有反轉、爽度極高，會忍不住一集接著一集看下去。
🍿《雁回時》線上看推薦：
主演卡司：陳都靈、辛雲來
播出平台：Netflix、WeTV
集數：30集
2025年黑馬陸劇6：《深情眼》
《深情眼》講述離職返鄉的葉濛（張予曦 飾），意外認識年紀比她小、有著一雙「深情眼」的李靳嶼（畢雯珺 飾）。她主動展開追求，讓原本內向的李靳嶼逐漸敞開心房。然而，一個扳指牽扯出塵封往事，迫使葉濛直面殘酷真相，最終兩人決定放下過往恩怨，擁抱美好的未來。
《深情眼》被視為暑期檔黑馬，雖然主演也非流量演員，但張予曦、畢雯珺卻擦出超強火花，是今年甜度破表、熱度極高的CP，整體而言，不僅氛圍到位，畫面也極具美感，受到許多人喜歡。
🍿《深情眼》線上看推薦：
主演卡司：張予曦、畢雯珺
播出平台：Netflix、MangoTV
集數：26集
2025年黑馬陸劇7：《入青雲》
《入青雲》講述出身罪囚的紀伯宰（侯明昊 飾），一戰擊敗連勝多年的女戰神明意（盧昱曉 飾）。明意因為中毒，所以隱藏身分、化身舞姬接近紀伯宰，兩人從彼此試探到攜手入局，在權謀與情感交織之中，共同守護公平正義，也走向命定的深情羈絆。
《入青雲》播出後，從質感、情感表現，到角色的成長線，都被許多人誇讚，不僅播出成績好，演員也狂吸粉。
🍿《入青雲》線上看推薦：
主演卡司：侯明昊、盧昱曉
播出平台：Netflix
集數：36集
以上就是2025年黑馬陸劇，每一部都有很不錯的成績，如果還沒看過的話，不妨乘著年末補起來！
