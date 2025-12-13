《狙擊蝴蝶》陳妍希X周柯宇第20集終於在一起！姐弟戀放大絕5大必學「糖點」招式！連戀愛金句都好甜！

陳妍希和周柯宇在《狙擊蝴蝶》上演姐弟戀

【文 / 黑色馬卡龍】陳妍希和周柯宇主演的「姐弟戀」陸劇《狙擊蝴蝶》熱播中，除了微博話題指數、熱搜高，成為都市情感劇首播流量優等生，連社群網路討論度也高！劇情改編自七寶酥同名小說，描述女強人岑矜（陳妍希飾）離婚期間幫助了鄉村少年李霧（周柯宇飾）復學，逐漸發展成姐弟戀的過程。劇集雙線敘事、跳躍在男孩高中大學時期、以及他海歸創業成為男人並與女主角重逢的兩人相處過程。

《狙擊蝴蝶》

陳妍希和周柯宇組 CP、意外讓觀眾很有感覺！全劇追到第3集就開吻，第5集擁吻更成為 2025 年底陸劇高甜名場面！好不容易等到《狙擊蝴蝶》第20集、陳妍希和周柯宇終於在一起了（撒花）！兩人在劇中的互動被認為既甜蜜又具情感張力，演員的表現受到好評。本文整理《狙擊蝴蝶》中陳妍希和周柯宇甜中帶感的「5大姐弟戀糖點」，看弟弟怎麼擄獲姊姊的芳心！

「面對喜歡的事情，我從來都不想放手。」周柯宇

陳妍希、周柯宇主演《狙擊蝴蝶》

陳妍希X周柯宇《狙擊蝴蝶》糖點1. 久別重逢的「壁咚吻」

《狙擊蝴蝶》開場是在多年後，兩人在工作場合上重逢，陳妍希的公司在爭取周柯宇公司的案子，做了各種提案之後，在第3集，陳妍希卻在周柯宇簽約後退出負責人職位，讓周柯宇去她家裡堵人。想不到卻看到心愛的姊姊被一位男醫師送回家、醋勁大發並藉著酒意壁咚吻陳妍希。吻完後還不忘落淚、對姊姊怨懟兩句：「原來以前發生的那些事情，對你一點影響都沒有。」想起自己在國外每天哭著想姊姊失眠的日子，周柯宇實在好委屈！

「付出不一定會有相對應的回報吧？好多事情（我對你的感情）不就是這樣？」周柯宇

陳妍希新戲《狙擊蝴蝶》大談姊弟戀

陳妍希X周柯宇《狙擊蝴蝶》糖點2. 酒醉過後的「沙發吻」

在第 4 集結尾，周柯宇應酬完酒醉後，直奔陳妍希家裡，並在第5集一開場就在沙發上擁吻她，纏綿吻完後告白：「姊姊，我真的很恨你。」讓陳妍希整個清醒醒跳起來！發現自己傷害弟弟很深的她，更在第 7 集得知弟弟在美國又拼又病又孤獨，一天只睡三個小時，還要靠二級止痛藥止痛，聽了以後非常心疼。這讓姊姊決定要跟弟弟道歉、並好好幫弟弟找回健康。

「我不會不喜歡你的。」周柯宇

陳妍希X周柯宇《狙擊蝴蝶》糖點3. 積極搬到姊姊家對面！

周柯宇更是可愛，在第 8 集因為姊姊跟自己約去醫院看醫生，就在姊姊家樓下睡在車上等，但早上姊姊一打電話來，就又故意撒嬌，想讓姊姊接送自己到醫院，還使計搬到姊姊家隔壁，動作超積極！兩人買床之後，弟弟也正式跟姊姊道歉，還因幫忙閃球而趁機抱了姊姊一把，實在很會找機會！而在第 12 集，弟弟還藉故說「門鎖壞掉」而到姊姊家借宿，因而發現姊姊留著自己當初的東西，還想壁咚親吻姐姐，結果被姊姊踢了一腳制止，但周柯宇仍感到開心，感覺到自己不是沒有機會（重新追回姊姊）。

「我到死都會喜歡你，而且只喜歡你。」周柯宇

陳妍希X周柯宇《狙擊蝴蝶》糖點4. 照顧病人隨時「公主抱」伺候！

在第 15 集中，周柯宇故伎重施、藉由失眠理由又敲姊姊家門想要蹭住，姊姊用剛好在執行業務的水晶和經由幫弟弟「佈法陣」，結果在弟弟靠近時一慌張、打破玻璃罐，弟弟見狀一把抱起姊姊，還問姊姊「剛緊張了？」測試姊姊對「與自己親密接觸」的反應不差，還問姊姊「當年為什麼我們一定要分開？」。劇情剪輯到多年前，姊姊發現弟弟沒選填最高志願、上大學之後又發現弟弟喜歡自己、想劃清關係卻又因故跌倒骨裂，弟弟因此直衝回家照顧姊姊，還動不動就公主抱姊姊，實在好奶狗！

「我終於可以像現在這樣抱著你了。我等這一天，等了好久。」周柯宇

陳妍希X周柯宇《狙擊蝴蝶》糖點5. 自動親吻爭取到交往門票！

細心照顧好陳妍希之後，周柯宇原本得到姊姊「一年後再說（考慮交往）」的承諾很開心，但卻又等不及，約姊姊約會。想不到卻看到姊姊下班後跟老闆有說有笑、狀似親密而吃醋，忍不住就主動親吻上姊姊，因而意外爭取到交往門票！終於在第20集開始交往！

「我想你了。」周柯宇

