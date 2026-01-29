《猩瘋血雨》萌寵帶來殺戮恐懼！問鼎奧斯卡《只是一場意外》上映！保羅麥斯卡《有聲之年》要朝聖｜1/29 新片快報
本週新片片單爆炸性成長！好萊塢萌寵恐怖片《猩瘋血雨》帶來全新殺戮恐懼！保羅麥斯卡主演的《有聲之年》帶你沈浸在聲音的世界！問鼎奧斯卡獎的《只是一場意外》趁勢上映記得去看！古天樂、張繼聰、林峯領銜主演的鐵拳電影《金童》讓你肌肉看到飽！新世代視角看台灣文化《三清：有祢我不怕》一起來認識台灣，想知道更多最新院線電影？這篇文章都整理給你了！
《猩瘋血雨》2026/1/30上映
全美新片票房冠軍！溫馴黑猩猩班、被全員家當作小弟弟一樣寵愛長大，一次父親亞當出差，露西和她的好姐妹齊聚家中泳池一起玩！原本黑猩猩班很高興看到露西終於回家，但沒多久，黑猩猩班卻開始出現反常的攻擊行為？！影片充滿老派驚悚的氛圍，而且呈現最純粹、最凶猛以及最令人難忘的恐怖片極致震撼感！
《只是一場意外》2026/1/30上映
賈法潘納希多次遭伊朗政府監禁、禁止創作與出境，於是導演乾脆把它在獄中接受矇眼審問的經歷，作為《只是一場意外》的創作靈感，表達自己內心的創傷。而電影也獲得了2025坎城影展最高榮譽金棕櫚獎，今年更代表法國問鼎2026奧斯卡「最佳國際電影」，前進到15強，但潘納希卻又因本片再度被伊朗政府以「反國家宣傳活動」而遭判刑，只因電影在未經伊朗政府許可下秘密完成。
《有聲之年》2026/1/30上映
《神鬼戰士II》保羅麥斯卡、《挑戰者》喬許奧康納主演。故事描述百年多前，一名年紀輕輕又才華洋溢的音樂系學生「萊諾」在波士頓的音樂學院遇見了「大衛」，個喜愛民謠的好友在多年後因「採集傳統歌曲」任務之旅而重逢，本片重心放在兩人在新英格蘭鄉村的旅程，他們一同用留聲機，將沿途採集到的民謠錄進蠟筒上，不僅構成了電影優美動人的配樂，也為故事增添了豐富色彩！
《金童》2026/1/30上映
張繼聰、曾志偉、朱栢康、韋羅莎等人主演，張繼聰耗費二年改造自身肉體，自掏腰包以六位數港幣完成電影，最後在香港上映賣破千萬港幣亮眼票房！故事從十年前的拳擊界開始說起，彼時，張力（張繼聰 飾）是如日中天的「金童」，卻因一場拳賽場上的意外失去了自由、失去一切。十年後，他刑滿出獄，遇上他從未見面的親生兒子方圓。與方圓一起生活，張力能夠父子間的矛盾與和解嗎？張力還能重新找到自己的使命嗎？
《戰火下的毛孩》2026/1/30上映
本片為溫馨寫實紀錄片，由《為你取名的那一天》山田茜執導，導演長期拍攝貓、狗而聞名，所以在俄烏戰爭爆發後，山田茜決定啟程前往烏克蘭，試圖紀錄下那些在戰爭中經常被忽視的小生命，讓牠們的遭遇得以被看見。電影耗時三年多，不顧自身危險、積極救援毛孩的無名英雄也都被記錄下來。片中訪問了一名英國退伍軍人湯姆，他正是在戰場罹患創傷後壓力症候群(PTSD)，之後靠著療癒犬治療，慢慢重獲新生的最佳案例。現在恢復健康的他，為了回饋曾在最痛苦時期拉他一把的毛孩們，也積極投入全球各地戰場動物救援行動！
《末路雙嬌》 2026/1/30上映
兩大韓劇女神瘋狂飆戲！《末路雙嬌》由韓韶禧與全鐘瑞兩位演技與美貌兼具的演員主演，兩人挑戰玩命緝凶的極致快感：她們飾演生活在繁華都市的好友，為了迎接更美好的未來，鋌而走險、到處竊取黑錢和金條，因此引來殺身危機。為了在黑白兩道的夾擊中生存，她們被迫聯手亡命天涯，在充滿速度與子彈的公路旅程中，發展出致命默契！
《愛的戀習生》2026/1/30上映
2024年開播的《K-DOL愛心增加學院》原班人馬回歸！由台灣人氣青少年KOL領銜主演，生動呈現Z世代在自媒體世界中的挑戰與奮鬥：舞台就是戰場、人氣就是一切！自信滿滿的 Sky、天真活潑的安蘿伊，以及總是溫柔陪伴的解星海，三人之間的關係，隨著夢想的挑戰與愛情的衝突越來越複雜！
《三清：有祢我不怕》2026/1/30上映
台式神壇的療癒之旅！台灣民俗文化紀錄片 《三清：有祢我不怕》 深入台灣廟宇文化，以溫柔視角記錄信仰如何成為庶民生活的安定力量。而透過三清道祖的信仰足跡，探訪全台各地所搜集來的神壇故事過程中，也展現出台灣人特有的虔誠精神與廟宇工藝背後的文化價值，帶觀眾看見廟宇之美。
《未來弒界：巴黎淪陷》2026/1/30上映
《藍色是最溫暖的顏色》女神阿黛兒艾薩卓普洛斯主演！故事描述不久的將來，巴黎被劃分為三個階級區域，兩個不同階級與區域的警探，卻因一樁震動整座城市的神祕AI謀殺案被迫聯手，展開一場高風險追查。在暗巷、都市高牆與犯罪勢力交錯的巴黎街頭，他們必須破解重重隱秘線索，面對權力與人性的挑戰，而每一步調查都可能引來致命危機！
《137號案件》2026/1/30上映
入選2025坎城影展主競賽單元！取材自法國黃背心運動期間多起震驚社會的真實案例。史黛芬妮是一名警局內部調查員，她在奉命調查2018年一年輕男子在巴黎示威中重傷的疑點，卻又受到同儕的壓力而使得調查舉步維艱。當她靠近真相時，來自各方的壓力竟也隨之而來？！帶領觀眾進入鉅細靡遺、引人入勝的涉案員警辨識過程。
《鬼靈居》2026/1/30上映
取材自泰國超人氣電台節目《The Ghost Radio》的真實投稿恐怖故事：事業有成的銷售王阿文與懷孕的妻子帕特找到了夢寐以求的新家！但是他們搬進去之後，卻開始撞見各種怪異現象！《鬼靈居》以貼近生活的背景包裹駭人恐怖的劇情，讓許多觀眾看完直呼毛骨悚然！
《劇場版 少女樂團吶喊吧【後篇】-嗨, 未來》2026/1/30上映
成立「TOGENASHI TOGEARI」的仁菜，開始正視自己曾經拋下的故鄉，桃香則直面自己曾經離開的樂團「鑽石星塵」。 而兩人在各自克服過去的影響之後，眾人也受到鼓舞，決心跨越過往、朝成為職業音樂人邁進！不過大人世界的現實與規則太惱人，最終她們下定決心，選擇退出職業體系，以獨立樂團的身分，繼續走下去！
《空之境界劇場版：第四章 伽藍之洞》2026/1/30上映
奇幻哲學動畫 《空之境界劇場版：第四章 伽藍之洞》經典重現！與觀眾一起探討「存在」與「起源」的深層命題。在昏迷兩年後甦醒卻失去了記憶的女子，在虛無的「伽藍之洞」中，透過被引導而擁有能看見萬物死線的「直死之魔眼」！
