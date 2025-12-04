《獵風傳說：石器大作戰》正式上線，登入送限定寵物、獵人時裝與武飾

全新治癒系輕冒險RPG《獵風傳說：石器大作戰》今（4）日已於iOS與Android雙平台正式上線。為歡慶遊戲上線，官方同步開啟「千張寵物券登入送」、「百億星鑽簽到領」等系列開服活動，並宣布事前預約人數突破100萬人次，全檔位獎勵均已解鎖，勇者可於遊戲內郵箱領取預約豪禮。

《獵風傳說：石器大作戰》今日正式上市（來源：獵風傳說：石器大作戰官方提供）

百萬預約達成！ 免費領限定武飾「石器時代」

《獵風傳說：石器大作戰》作為一款高自由度的豎版冒險MMORPG，在延續經典玩法的基礎上，進行了多項區別於傳統MMO的創新。遊戲憑藉其輕鬆休閒的冒險氛圍、上百種可愛萌寵的養成系統，以及豐富的預約獎勵內容，成功吸引了大量玩家參與。

目前，《獵風傳說：石器大作戰》預約人數已正式突破100萬大關。為回饋廣大玩家的支持，官方已解鎖全檔位預約獎勵，包括：SSR台港澳限定寵物「卡佈佈」、限定獵人時裝、限定武飾「石器時代」及其他豪華虛寶獎勵。所有獎勵將在遊戲開服後通過郵件統一發放，玩家可直接領取使用。

狩獵大師-陳漢典 熱情送禮（來源：獵風傳說：石器大作戰官方提供）

開服豪禮再加碼！輕鬆躺平變強者

在百萬預約獎勵的基礎上，官方重磅加碼推出「開服登入大放送」系列活動，六大主題福利全面啟動，助您暢遊獵風大陸：

登入贈禮・珍稀好禮每日領

連續登入即可獲得限定時裝「冰雪奇遇」、絕版坐騎「電音水母」、武飾「凜冬將至」等珍稀道具，讓您的冒險之旅與眾不同。

戰力衝刺・多重回饋層層享

完成戰力任務，將解鎖專屬頭像框、極品屬性丹與限定時裝抽獎機會，讓變強之路驚喜不斷。

等級衝刺・海量資源免費送

完成等級任務，即可領取百億鑽石、傳說級寶石、限定時裝套組等海量資源，助您快速成長。

新服挑戰・專屬榮耀等您拿

無論是個人還是組隊，只要參與新服BOSS討伐完成任務，即可獲得全服限定海盜系列外顯（氣泡、相框）、時裝「黑色紀元」、武飾「絳紫刑罰」、蒸汽時代系列外顯（氣泡、相框）、時裝「猩紅之吻」、限定稱號「BOSS殺手」、武飾「變幻無窮」等豪華獎勵。

萬抽盛宴・極品裝備隨心選

登入即送一萬連抽福利，內含全套MR級裝備與稀有道具，讓您輕鬆組建最強裝備組合。

透過這些精心設計的福利活動，玩家將能輕鬆體驗寵物孵化、職業切換、社交互動等核心玩法，真正實現「輕鬆冒險，躺平變強」的遊戲理念。現在就加入《獵風傳說：石器大作戰》，開啟與萌寵的可愛冒險之旅！

超豪華開服活動 今日盛大開啟（來源：獵風傳說：石器大作戰官方提供）

豐富遊戲玩法，打造全方位冒險體驗

《獵風傳說：石器大作戰》以清新可愛的筆觸描繪出獨特的冒險世界，在這裡，戰鬥不再是沉重的負擔，而是一場充滿驚喜的探索旅程。遊戲中多元的遊玩系統相互交織，為勇者們打造了一個既溫馨又充滿樂趣的冒險樂園。

自由轉職輕鬆玩，隨時切換新體驗

遊戲設計了四大特色職業：呆萌可愛的「熾刃」、靈動優雅的「星言」、俏皮敏捷的「影噬」、活力滿滿的「逐風」。每個職業都帶著獨特的可愛氣息，讓您隨時都能以嶄新的面貌探索世界。無負擔的轉職系統，讓變換身份就像換上新裝般簡單有趣，隨時都能找到最適合當下心情的遊玩方式。

（來源：獵風傳說：石器大作戰官方提供）

萌寵夥伴暖心陪伴，共享成長喜悅

遊戲收錄超過100種造型各異的萌寵，各色寵物擁有完整的進化鏈與專屬技能。透過特定道具餵養和進化，勇者可以將初始寵物培育成強大的戰鬥夥伴。戰鬥中的靈活換寵與技能搭配，更為每場戰鬥增添了無限的策略可能。在冒險途中，這些小夥伴不僅是可靠的戰友，更是溫暖的陪伴，讓您的每次出征都充滿歡笑。

（來源：獵風傳說：石器大作戰官方提供）

台港澳專屬定制配音，深度體驗趣味冒險

針對台港澳勇者的使用習慣，遊戲進行了全方位的本地化調整。除了提供國語、粵語、日語三種語音選擇外，在活動設計、界面佈局、操作方式等方面都做了深度優化，配上柔和明亮的畫面風格，打造真正簡潔、輕鬆暢玩的遊戲體驗。無論是短暫的休閒時刻，還是悠閒的午後時光，都能隨時進入這個令人會心一笑的可愛世界。

（來源：獵風傳說：石器大作戰官方提供）

視覺隨心切換，自由暢玩雙模式

遊戲內置「一鍵切換」創新視覺系統，讓您在不同場景下都能找到最舒適的遊玩方式。通勤時輕鬆豎屏單手操作，解放雙手；回家後切換橫屏，盡享全景沉浸體驗。無論是短暫閒暇還是深度遊玩，都能隨心所欲，暢遊獵風傳說。

（來源：獵風傳說：石器大作戰官方提供）

溫馨社交小天地，分享快樂每一刻

隨著雙平台正式開啟，官方邀請大家一同踏上充滿驚奇的原始之旅。在這裡，每個人都能找到屬於自己的興趣部落，無論是沉醉於寵物養成的樂趣，還是熱衷於團隊副本的挑戰，抑或是單純享受與好友相聚的溫馨時光。

（來源：獵風傳說：石器大作戰官方提供）

立即下載《獵風傳說：石器大作戰》，與狩獵大師·陳漢典、部落指揮官郭柏妍、何廣沛一起可愛冒險！現在關注、追蹤官方粉絲團，除了可獲取最新遊戲動態，還有機會抽 iPhone 17 Pro Max、PS5、Switch2等豪華實體福利，讓我們一起在這個溫暖可愛的世界中，創造更多美好回憶！

