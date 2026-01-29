《獵魔女團》又破紀錄！ 2025稱霸全美成串流最強電影

根據尼爾森（Nielsen）發布的最新年度數據，Netflix動畫電影 《K-Pop 獵魔女團》成為2025年美國串流市場無庸置疑的霸主。即便該片在6月才上線，卻憑藉著驚人的後勁，改寫了多項收視紀錄。

在美國單一市場，該片累積了205億分鐘的觀看時數。若以99分鐘的片長換算，相當於在全美被完整觀看了2.07億次。

全球數據方面，根據Netflix官方資料，該片在六個月內創下4.82億次 的全球觀看紀錄，打破了該平台的歷史紀錄。尼爾森指出，該片有48%的觀眾年齡介於2至11歲。

超長續航力： 這部結合「韓流巨星」與「深夜斬妖除魔」題材的作品，在尼爾森串流榜單前十名蟬聯了長達25週。且片中神曲 〈Golden〉 奪下Billboard Hot 100冠軍長達8週，並獲得奧斯卡最佳原創歌曲提名。

其他緊追在後的串流電影包括《海洋奇緣2》94億 (觀看分鐘，後同)，亞當山德勒主演的《高爾夫球評 2》71億次，以及《魔法壞女巫》68億次 (觀看分鐘，後同)。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導