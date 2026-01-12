《獵魔女團》奪金球兩大獎EJAE淚曝「當練習生10年被嫌聲音爛」 李炳憲護送團隊上台
第83屆金球獎（Golden Globe Awards）於台灣時間今（12）日盛大舉行，熱門動畫電影《Kpop 獵魔女團》製作的歌曲〈Golden〉成功奪下最佳原創歌曲獎，之後也拿下最佳動畫片。背後的創作團隊金恩在 (Kim Eun-jae / EJAE) 與馬克索南布利克 (Mark Sonnenblick) 在台上的致詞感動了無數觀眾。
金恩在領取最佳原創歌曲時淚灑舞台，她分享了自己為了在K-pop產業立足所經歷的艱辛旅程：「當我還是個小女孩時，我不知疲倦地努力了10年，只為了實現一個夢想：成為一名K-pop偶像。但我被拒絕了，當時我因為被嫌棄聲音不夠好而感到失望。於是我開始依賴創作與音樂來度過難關，這才讓我今天能以歌手與創作人的身份站在這裡。」
她感性地表示，能夠參與這首歌的創作是一個夢想成真的時刻，因為這首歌正在幫助各個年齡層的男孩、女孩與所有人度過困境並接納自我，「謝謝金球獎接納了我的聲音，也接納了我們的聲音」。
與金恩在共同創作的馬克索南布利克 (Mark Sonnenblick) 則感謝了Netflix、索尼所有相信並推動這部電影的人。他表示：「這對於電影中的音樂敘事來說是奇蹟般的一年，我們很榮幸能與其他優秀的電影和歌曲並列於此。」
在演說的最後，金恩在將這座金球獎獻給那些「曾被拒之門外的人」。她留下了一句感動全場的金句：「我可以充滿自信地說，『拒絕是另一種方向的指引』。所以永遠不要放棄，要像你天生該有的樣子那樣發光發熱，永遠都不嫌晚。」
而《Kpop 獵魔女團》拿下最佳動畫片時，入圍最佳男主角的李炳憲第一時間便激動地起身熱烈鼓掌，臉上寫滿了欣慰與自豪，顯見他對於同屬韓國文化的影視作品能在國際重要獎項中獲得肯定的重視。他不僅主動向劇組成員獻上熱情擁抱，更是一路護送獲獎團隊步向領獎台，展現出影壇大前輩風範。
其他人也在看
金球獎《Kpop 獵魔女團》奪最佳歌曲！〈Golden〉原唱淚崩：曾被嫌聲音不夠好
EJAE為片中角色Rumi獻聲，同時參與〈Golden〉的創作。她在領獎時眼眶泛紅、聲音哽咽，一開口便說：「這個獎好重，我的天啊……我要先深呼吸一下。」言語間藏不住多年努力終獲肯定的情緒。她坦言，自己從小夢想成為K-pop偶像，努力追逐長達十年，卻一再遭到拒絕，「我曾被說過，...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發表留言
金球獎／《Kpop獵魔女團》奪獎！原唱上台突淚崩：我曾被拒絕聲音不夠好
第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間12日上午在洛杉磯登場，稍早揭曉「最佳原創歌曲獎」，由風靡全球的動畫電影《Kpop 獵魔女團》插曲〈Golden〉脫穎而出，成功奪獎。負責為角色Rumi獻聲，同時也是歌曲創作人的EJAE登台領獎時情緒潰堤，一上台便忍不住落淚，感性發言感動全場。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
金球獎／《Kpop獵魔女團》再奪雙獎！《Golden》原唱EJAE上台哭了
第83屆金球獎於台灣時間今（12）日上午揭曉，Netflix熱門動畫《Kpop獵魔女團》再度拿下最佳動畫，片中傳唱金曲《Golden》也再獲得最佳原創歌曲肯定，詞曲創作並演唱該曲的EJAE領獎時含淚致詞，並鼓勵其他被拒絕的人。EJAE 含淚表示：「當我還是個小女孩時，為了一個夢想拚命努力了10年，想自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
金球獎紅毯／席琳娜婚後合體老公！「當眾接吻」狂放閃 再入圍搶視后
2026年金球獎台灣時間12日揭曉，女星席琳娜·戈梅茲（Selena Gomez）憑藉夯劇《破案三人行》入圍電視類音樂及喜劇類影集最佳女主角，她當天與老公、音樂製作人班尼布蘭科（Benny Blanco）一同踏上紅毯，成為現場焦點，也被外界視為兩人婚後首次合體出席大型頒獎典禮。三立新聞網 setn.com ・ 59 分鐘前 ・ 發表留言
蘿絲拜恩奪金球獎影后 爆料老公缺席全因「鬆獅蜥」
第83屆金球獎（Golden Globe Awards）於台灣時間今（12）日盛大舉行，蘿絲拜恩 (Rose Byrne) 憑藉電影《媽的踹爆你》奪下影后時，幽默自曝丈夫缺席是因為「鬆獅蜥」。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
玉山前峰驚見藍漆「謎樣標記」！步道遭毀容惹怒山友 玉管處：已觸法
近來有山友攀登玉山前峰時，發現步道岩石上遭人噴上藍漆，循著山徑一路延伸，至少留下10多個藍色圓點，美麗山景遭「毀容」破壞，引發大批山友討論，怒罵「沒公德心」。玉管處表示，已派員清除噴漆，目前不清楚噴漆者的用意，但在國家公園內噴漆行為已經觸法，最高可處3000元罰鍰。三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前 ・ 發表留言
新竹棒球場還在挖！綠議員爆「結構危機」怒：誰毀掉球場真相與安全？
新竹市立棒球場「開挖」工程不間斷，距離市府曾允諾6月重啟的日子剩不到半年。上周市長高虹安到球場現勘，現場可見堆置挖出的混雜磚塊、石塊等大量異物。民進黨籍市議員曾資程昨（11日）在臉書表示，球場已經演變成一場涉及結構安全、工程專業、證據保全與行政程序正義的重大公共工程危機，反問「誰在毀掉新竹棒球場的真相與安全？」三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前 ・ 2
2026金球獎得獎名單／甜茶擊敗李奧納多奪影帝 《獵魔女團》成功拿2大獎
【緯來新聞網】影壇年度盛事「第83屆金球獎」頒獎典禮於台灣時間今日（12日）上午盛大登場。本屆頒獎典緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
狼父藉口拿菸「襲胸未成年親生女兒」噁喊：太久沒碰女人會X起！
台北一名父親去年在家中假借拿菸名義，伸手觸摸年僅16歲女兒的胸部，事後竟口出穢言稱「太久沒碰女人會Ｘ起」。儘管男子辯稱是不小心，但台北地院依證人證詞不予採信，依成年人故意對少年犯性騷擾罪，判處其有期徒刑4月，得易科罰金。三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前 ・ 1
金球獎現場直擊 Lisa絕美登場、席琳娜紅毯放閃
（中央社比佛利山11日綜合外電報導）金球獎頒獎典禮登場前，眾家影星先在紅毯爭妍鬥豔。韓國女團BLACKPINK成員Lisa以一襲墜有流蘇的薄紗裙裝性感亮相，去年升格人妻的席琳娜則帶著老公在紅毯放閃。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
Jennie穿什麼火什麼！抵台機場「頭上那片布」吸睛 穿搭全身「這品牌」
南韓年度音樂盛事「金唱片頒獎典禮」10日在台北大巨蛋登場，天團「BLACKPINK」成員Jennie在9日下午抵達桃園機場，戴著墨鏡的她，頭上頂著那片布，以及後來坐上高爾夫球車時，用來蓋住全身的大衣，都掀起熱議，而她全身的行頭，來自法國品牌 Maison Margiela。太報 ・ 1 天前 ・ 2
李帝勳《模範計程車3》結局太敢拍！影射尹錫悅戒嚴飆出高收視
韓劇《模範計程車3》在昨天（10日）播出完結篇，系列作每一季皆緊扣近期社會時事，這一季也被網友挖出最終單元疑似影射韓國前總統尹錫悅的戒嚴風暴事件，為第三季畫下震撼句點。最後一集全國收視率達13.3%，瞬間最高收視飆達16.6%，播出期間更一舉打破friDay影音平台紀錄，創下全新收視連霸佳績。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 1
金球獎／《混沌少年時》童星奪最佳男配！第一次入圍就得獎 年僅16歲創最年輕紀錄
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導第83屆金球獎頒獎典禮於今（12）日上午9點在洛杉磯舉行，劇集類最佳男配角獎最終由《混沌少年時》16歲英國籍童星歐文庫...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
Jennie來台爆「臭臉」被炎上 陳沂逆風力挺：人家就真的大牌
韓國人氣女團BLACKPINK成員JENNIE為參與「第40屆金唱片頒獎典禮」來台，昨（10日）典禮圓滿落幕，JENNIE一舉抱回4座獎項，成為全場最大贏家，人氣與影響力再度獲得肯定。不過，相較於舞台上的風光無限，她抵台時在機場的神情，卻意外掀起不小爭議。向來敢言的台灣網紅陳沂，也在臉書發文逆風力挺JENNIE。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 2
JENNIE金唱片「返韓變路人」！機場溜走0人認出 畫面曝光被讚太可愛
BLACKPINK成員JENNIE日前在金唱片頒獎典禮完成壓軸演出與領獎行程後，於隔天（11日）一早悄悄返抵韓國。令人意外的是，她降落首爾仁川機場時，竟成功「隱身」在人群之中，直到粉絲事後回看直播畫面才驚覺，JENNIE早已低調離場，現場幾乎無人察覺她的身影。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 13
75歲李亞萍罕見露面！公開「掩面落淚」激動畫面曝光
李亞萍日前被爆出現失智症狀半年，持續在服藥當中，她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同上TVBS節目《11點熱吵店》，吐露心中沒說出口的話。余家人聚在一起，瞬間開啟唇槍舌戰拌嘴模式，李亞萍嫌兒子從小愛作怪，天天讓她操碎了心，恨不得把他丟在外頭。余祥銓則反過來對媽媽暖心告白，真誠地說：「我已經長大了，換我來照顧妳。」一番話讓李亞萍頻頻拭淚，情緒久久難以平復。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
被退出NewJeans首發聲？ Danielle疑發文留7字 今晚7點曝新動向
南韓人氣女團NewJeans與經紀公司ADOR爆發合約糾紛告上法院，由ADOR勝訴，成員Haerin、Hyein、Hanni決定尊重判決回歸ADOR，Minji則仍在商談，唯獨Danielle被終止專...華視 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
王世堅拋北市長6大王牌：別輸了怪兵器不好
[NOWnews今日新聞]年底縣市長選戰逐漸升溫，台北市長布局成為政壇焦點，民進黨方面，目前僅壯闊台灣聯盟理事長吳怡農公開表態有意參選，但黨內對人選仍傳出不同聲音，究竟由誰出馬挑戰現任市長蔣萬安，引發...今日新聞NOWNEWS ・ 54 分鐘前 ・ 發表留言
《模範計程車3》完結篇！李帝勳裸肌大放送 出道20週年見面會正式啟動
【緯來新聞網】韓星李帝勳在韓劇《模範計程車3》結局中大方展現結實裸肌、零贅肉好身材，被不少觀眾笑稱是緯來新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
多款海苔爆重金屬超標！ 吃到怎麼辦？做3件事、補3營素、3情況就醫評估
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文海苔是許多人相當喜愛的零嘴，也是過年送禮的熱門選項，但近期卻爆出有多款韓國進口的海苔，標榜嬰幼兒可食用、有機、低鈉，但經第三方檢驗卻發現有鎘、鉛等重金屬超標的情形。臺北市立聯合醫院婦幼院區小兒科主治醫師鄭彥辰建議掌握3原則降低風險，補充3營養素也可降低重金屬的傷害。重金屬需注意的是長期累積風險 嬰幼兒對重金屬更敏感重金屬吃多了會對身體器官和系統造成多種影響，尤其嬰幼兒更要特別小心。鄭彥辰醫師指出，嬰幼兒對重金屬更加敏感，原因包含：腸道吸收率較高：嬰幼兒對鈣、鐵、鋅等需求大，重金屬可能藉由相同通道被吸收。血腦屏障尚未成熟：鉛等神經毒性物質更可能影響發育中的大腦。排泄、代謝能力未成熟：腎臟清除較慢，暴露後更容易累積。不過，鄭彥辰醫師認為，面對食安事件時民眾不必太過恐慌，重金屬不是吃到一次就需要送急診或立刻抽血，多數孩子即使食用過通常也不會急性中毒，真正需要重視的是低劑量、長期、反覆攝入造成的慢性累積風險，可能會影響嬰幼兒的神經系統、腎臟功能與骨骼生長等。如何避免重金屬慢性累積風險？ 先停用、再分散、補營養因此，現階段最重要的是避免未來風險持續增加KingNet 國家網路醫藥 ・ 47 分鐘前 ・ 發表留言