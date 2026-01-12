《獵魔女團》奪金球兩大獎EJAE淚曝「當練習生10年被嫌聲音爛」 李炳憲護送團隊上台

第83屆金球獎（Golden Globe Awards）於台灣時間今（12）日盛大舉行，熱門動畫電影《Kpop 獵魔女團》製作的歌曲〈Golden〉成功奪下最佳原創歌曲獎，之後也拿下最佳動畫片。背後的創作團隊金恩在 (Kim Eun-jae / EJAE) 與馬克索南布利克 (Mark Sonnenblick) 在台上的致詞感動了無數觀眾。

金恩在領取最佳原創歌曲時淚灑舞台，她分享了自己為了在K-pop產業立足所經歷的艱辛旅程：「當我還是個小女孩時，我不知疲倦地努力了10年，只為了實現一個夢想：成為一名K-pop偶像。但我被拒絕了，當時我因為被嫌棄聲音不夠好而感到失望。於是我開始依賴創作與音樂來度過難關，這才讓我今天能以歌手與創作人的身份站在這裡。」

她感性地表示，能夠參與這首歌的創作是一個夢想成真的時刻，因為這首歌正在幫助各個年齡層的男孩、女孩與所有人度過困境並接納自我，「謝謝金球獎接納了我的聲音，也接納了我們的聲音」。

與金恩在共同創作的馬克索南布利克 (Mark Sonnenblick) 則感謝了Netflix、索尼所有相信並推動這部電影的人。他表示：「這對於電影中的音樂敘事來說是奇蹟般的一年，我們很榮幸能與其他優秀的電影和歌曲並列於此。」

在演說的最後，金恩在將這座金球獎獻給那些「曾被拒之門外的人」。她留下了一句感動全場的金句：「我可以充滿自信地說，『拒絕是另一種方向的指引』。所以永遠不要放棄，要像你天生該有的樣子那樣發光發熱，永遠都不嫌晚。」

而《Kpop 獵魔女團》拿下最佳動畫片時，入圍最佳男主角的李炳憲第一時間便激動地起身熱烈鼓掌，臉上寫滿了欣慰與自豪，顯見他對於同屬韓國文化的影視作品能在國際重要獎項中獲得肯定的重視。他不僅主動向劇組成員獻上熱情擁抱，更是一路護送獲獎團隊步向領獎台，展現出影壇大前輩風範。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導