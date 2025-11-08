《獵魔女團》神曲入圍葛萊美年度歌曲「魯米感到震驚」 與ROSÉ、Lady Gaga搶獎
動畫電影《Kpop 獵魔女團》中的夯曲〈Golden〉一舉拿下四項葛萊美獎提名，包括年度歌曲等重要獎項大獎。
〈Golden〉由片中女團「HUNTR/X」演唱，並由EJAE、Mark Sonnenblick、DO、24和Teddy共同創作。該曲還入圍了最佳流行組合/團體表演、最佳影視媒體歌曲、最佳混音錄製。
提名公布後不久，替電影配音與演唱歌曲的EJAE、Nuna和Ami接受《Variety》採訪，表達了她們的震撼與激動。「魯米」EJAE感動地說：「我無法消化這一切。我仍然感到震驚。」「佐依」雷艾咪（Rei Ami）流著淚，坦承她沒有停止哭泣：「這感覺太不真實了。」「米拉」奧黛麗努娜（Audrey Nuna）認為提名是一種榮譽，但更重要的是代表性，「你們會看到三張韓國面孔，希望這能讓年輕孩子對自己能在這個世界做什麼有更多理解，這讓我全身起了雞皮疙瘩」。
EJAE更創下了歷史，成為第一位獲提名年度歌曲的韓裔美籍女性詞曲創作者。她坦言對此感到有些「冒名頂替症候群」（imposter syndrome），意即無法把成功歸因於自己的能力。「作為韓國女性，我們經常被告知，我們必須比普通同輩多努力兩倍，必須更早出現，必須比別人更努力展現自己，才能獲得相同的讚譽或認可」。
〈Golden〉將在年度歌曲面臨強勁對手，包括要與Lady Gaga的〈Abracadabra〉、蜜桃貓朵佳（Doja Cat）的〈Anxiety〉、Rosé和火星人布魯諾（Bruno Mars）的〈APT.〉、壞痞兔（Bad Bunny）的〈DtMF〉、肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）與SZA 的〈Luther〉、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）的〈Manchild〉以及怪奇比莉（Billie Eilish）的〈Wildflower〉競爭。
儘管獲得了巨大的商業成績和獎項熱度，〈Golden〉卻與「年度製作」（Record of the Year）的提名失之交臂。許多人原以為該曲會鎖定這個獎項，因為如果成功奪獎，「HUNTR/X」將成為史上第一個獲得該類別認可的K-pop團體。
