《玉茗茶骨》侯明昊還有哪些待播劇？《碧血蟬》懸疑武俠融合民俗怪談、《雀骨》先婚後愛並肩破局

【文／徐瑞安】侯明昊近期兩檔陸劇《逍遙》、《玉茗茶骨》接連開播，話題度滿滿，一邊是與譚松韻在仙俠世界轉世虐戀，另一邊則和娜扎搭擋宅鬥，2026年侯明昊的霸屏還沒結束，他接下來還有《碧血蟬》、《雀骨》兩部待播新劇蓄勢待發，喜歡侯明昊的粉絲不知道更想看哪部呢？

侯明昊待播劇1：《碧血蟬》

🍿《碧血蟬》線上看推薦：

播出平台：愛奇藝

主演卡司：侯明昊、張文昕、徐振軒

集數：40集

侯明昊待播古裝戲《碧血蟬》，改編自作家不明眼的小說，走的是懸疑武俠結合中式恐怖路線，以多起離奇案件串起主線，融入民俗怪談與江湖恩怨。

故事講述三位立場迥異、身分成謎的「怪俠」結成同盟，楊無間（侯明昊 飾）、沈青石（張文昕 飾）和周槐（徐振軒 飾）一起攜手調查奇案，並且從線索中探尋關於「長生」的真相。侯明昊飾演的楊無間，是長生宮紅衣長老，手段凌厲、喜怒無常，袖中暗藏致命機關，既不屬於朝廷，也非典型的江湖英雄，亦善亦邪的特質卻更顯魅力。

侯明昊將在《雀骨》中飾演王府世子。（圖／雀骨官方微博）

侯明昊待播劇2：《雀骨》

🍿《雀骨》線上看推薦：

播出平台：愛奇藝

主演卡司：侯明昊、艾米、王以綸

集數：36集

侯明昊另一部待播劇《雀骨》，則是權謀懸疑、先婚後愛的古裝愛情之作，故事講述太傅之女謝嘉魚（艾米 飾）被迫嫁入靖安王府，成為世子蕭無衣（侯明昊 飾）的側妃。表面上，蕭無衣荒唐跋扈、行事囂張，但隨著真相一層層揭開，才發現他其實背負著秘密使命。

而這對契約夫妻，也先婚後愛，在相處中發展出真愛，並且成為彼此最可靠的同盟，從試探與猜忌走到生死相守，甜虐交織，也讓人期待兩人如何在權謀暗潮裡並肩破局、把契約婚姻走成真愛。

從《逍遙》的仙俠虐戀，到《玉茗茶骨》的極致宅鬥，侯明昊今年已經用兩種截然不同的角色把觀眾牢牢抓住；而接下來的懸疑武俠《碧血蟬》、先婚後愛《雀骨》兩部劇，又是完全不同口味的雙重期待。看來2026年的侯明昊新作，只會讓粉絲越看越上癮。