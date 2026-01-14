《玉茗茶骨》娜扎、侯明昊擦愛火評價高！「小姐要我生我便生，小姐要我死我便死」心動名場面盤點

【文／徐瑞安】《玉茗茶骨》開播後以快節奏、高爽感迅速拉住觀眾目光，宅鬥結合愛情看點十足，劇中侯明昊飾演的狀元郎陸江來，因失憶陰差陽錯成為榮家馬夫，看似柔弱隱忍，實則城府極深；娜扎飾演的茶商之女榮善寶殺伐果斷、出手俐落，二人強強聯手，不僅攜手整治敵人鬥智鬥狠，談起戀愛也火花四射，以下盤點《玉茗茶骨》必看名場面！

🍿《玉茗茶骨》線上看推薦：

開播時間：2025年12月29日

播出平台：愛奇藝、Disney+

主演卡司：侯明昊、娜扎

集數：36集

《玉茗茶骨》名場面1：小姐要我生我便生，要我死我便死

《玉茗茶骨》中，侯明昊飾演的知縣陸江來，因為屢破奇案而得罪人，被陷害失憶，陰錯陽差下，被榮家當家「榮善寶」（娜扎 飾）所救，卻成了榮府的馬夫，但陸江來看似柔柔弱弱，實則心思縝密，為了調查自己的真實身分，不惜一切也要往上爬，於是跪在榮善寶面前，交出賣身契，自願賣給她為奴，因為他知道，唯有得到榮善寶的信任，才有可能得到更多實權、找出真相，甚至不惜楚楚可憐對著她說：「至此，小姐要我生我便生，小姐要我死我便死，生生死死，只為小姐一人。」看似做小伏低，實則全是滿滿心機。

《玉茗茶骨》名場面2：「看他那眼神，好像我是帝王身邊，讒言禍國的妖妃」

陸江來「自賣自身」成了榮善寶身邊的親信小廝後，也正式踏上他的「爭寵上位」之路！榮善寶性格霸氣、說一不二，是榮家最威嚴、最果斷的當家掌門人；而失憶的陸江來為了自保，只能靠智謀一步步取得她的信任、穩住位置，自然也惹來榮府不少人眼紅。

他曾被誣陷偷竊遭人抓捕，正慌亂之際看見榮善寶現身，竟故意在她面前「一摔到底」，裝可憐博同情——又爭又搶、毫無下限的操作反而讓劇迷笑到不行。更好笑的是，當他替榮善寶出主意要徹查所有可能偷金條的人，感受到四周投來的怒瞪視線，他還不忘自嘲一句：「看他那眼神，好像我就是帝王身邊、讒言禍國的妖妃一樣。」

《玉茗茶骨》名場面3：我不信你，還能信誰

陸江來心機深沉，但對榮善寶卻是真心，雖有計畫地博取榮善寶的信任，但當榮善寶真的把他當成自己人，交付他至關重要的任務時，陸江來對她無條件的信任感到喜悅和心動，忍不住甜甜的笑了，問她：「大小姐肯信我？」榮善寶與他對視，似是感受到未說出口的情意，兩人互相看著彼此，曖昧電流滿滿，但她仍嘴硬表示：「我應下你的事情還未踐諾，我若有個閃失，那你此生都不知道自己是誰了。我不信你，還能信誰。」

《玉茗茶骨》名場面4：直球表白，我怕小姐成為別人的

榮善寶追求者甚多，陸江來若一直是僕人，絕對沒有機會與她在一起，他渴望找回真實的身分，光明正大地追求她，但又怕自己離開後，榮善寶轉頭就有了婚約，於是他決定直球告白：「論理，我該即刻離開榮家，尋回家世身分再來求親，可我怕自己再回來，小姐就成了別人的。」榮善寶又氣又羞，伸手要打他，他卻一把將她的手抓到胸前，對她說：「既然我相中了，心定了，管他是成是敗，哪怕最後落得一敗塗地，兩手空空，我也認。」代表他對榮善寶勢在必得的決心。

《玉茗茶骨》不走尋常套路，男主角侯明昊把陸江來的心機與真心悸動拿捏得剛剛好，娜扎的榮善寶是妥妥的事業型大女主，與侯明昊男強女強的愛情火花也張力十足，無論是衝著宅鬥雙強聯手，還是想看撩動心弦的甜蜜拉扯，《玉茗茶骨》都能滿足。