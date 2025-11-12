《玩具總動員5》公開前導預告！平板電腦來爭寵嚇壞胡迪、巴斯光年

皮克斯動畫《玩具總動員5》自宣布籌製後掀起粉絲期待，如今公開首支前導預告與全新海報，預告中，可以看到玩具們對包裹內容相當緊張害怕，打開後竟是全新角色「莉莉板」，為高科技青蛙造型的智慧平板玩具，讓玩具們陷入3C危機。

湯姆漢克斯回歸為牛仔胡迪配音；提姆艾倫繼續為巴斯光年獻聲；其他配音卡司還包括「翠絲」瓊庫薩克、「叉奇」東尼海爾、「彈簧狗」布萊克克拉克，驚喜獻聲的還有康納歐布萊恩將飾演如廁訓練科技玩具「Smarty Pants」，全新玩具「莉莉板」則是由葛莉塔李配音。

導演安德魯史坦頓與聯合導演肯娜哈里斯表示：「探索我們熟悉的玩具夥伴們，面對現今科技世界會有什麼反應，這是一段既搞笑又動人的旅程。我們非常興奮能與觀眾分享這第一個搶先畫面。」

《玩具總動員》第一集於1995年上映，接連在1999年、2010年、2019年推出續集，如今第五集看來將聚焦現代孩子沉迷3C的問題，成為玩具們可能失寵的一大考驗，預計將於2026年6月19日在北美上映。

