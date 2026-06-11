《玩具總動員5》胡迪驚見圓形禿＋啤酒肚 湯姆漢克斯歎：被玩壞了

全球影迷的最愛、經典動畫全新續作《玩具總動員5》，即將上映，所有經典玩具角色將全員回歸！然而，令所有粉絲震驚又爆笑的是，經過了30年的歲月洗禮，這群不會老化的玩具竟然也敵不過時間的無情摧殘。在最新一集的故事中，牛仔「胡迪」不僅肚子多了一圈中年發福的「啤酒肚」，後腦勺更驚現嚴重的「圓形禿」！對此，為胡迪配音長達31年的奧斯卡影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）也嘖嘖稱奇地笑稱：「我的天哪，我只能說這個傳奇還在繼續。」

塑膠頭也擋不住磨損！胡迪有「職災」

回顧1995年第一集至今，湯姆漢克斯為胡迪牛仔配音的故事已經延續了超過三十載。談到胡迪這次在外型上極具衝擊性的「走鐘」改變，湯姆漢克斯幽默地替角色解釋：「因為他（胡迪）被小主人過度使用了。當你一次又一次地將那頂塑膠牛仔帽，用力戴在塑膠腦袋上，總是會有地方磨損禿掉；而且他的身體是用填充物和布料做的，這些材料隨著時間推移，逐漸走樣是不可避免的。」

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《玩具總動員5》胡迪牛仔外貌上有了些許改變，因為被使用過度了。（圖／迪士尼提供）

老玩具重聚 翠絲配音女星「感動到落淚」

即便外貌變了形，玩具們守護小主人的決心依然堅定不移。在《玩具總動員5》的全新冒險中，原本遺落在各地的胡迪、巴斯光年、翠絲與其他小夥伴終於迎來史詩級重聚。然而，這次她們面臨的不是殘暴的玩具虐待狂，而是現代社會更殘酷的現實：小主人邦妮的生活被大量的智慧型手機、平板等「3C科技產品」無情蠶食。看著邦妮沉迷於螢幕，這群老玩具開始陷入嚴重的自我懷疑，思考自己是否已經失去了存在的價值。

為女牛仔「翠絲」配音的資深女星瓊安庫薩克（Joan Cusack）受訪時感性表示，這部電影完全戳中了現代父母的痛點：「我知道每個父母都會擔心自己的孩子，什麼時候讓他們接觸科技？這對他們的大腦又會產生什麼影響？這部電影講的就是這些，它深刻描述了人性和忠誠，同時也讓我感動到流下眼淚。」

湯姆漢克斯掛保證：完美篇章

面對3C科技的正面衝擊與冷酷挑戰，皮克斯再度施展動畫魔術，讓這群帶著啤酒肚與圓形禿的玩具們，在逆境中成功展示了無可取代的愛與價值。湯姆漢克斯對此信心滿滿地大讚：「我真的不知道皮克斯是怎麼做到的，但這確實是《玩具總動員》系列中一個非常精彩、且完成度極高的全新篇章！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導