《玩命關頭》男星轉發北捷攻擊影片 外國網友嚇壞「不敢相信發生在台灣」

台北捷運於19日晚間發生的隨機攻擊事件，不僅震驚全台，現場驚悚影片更迅速在國際社群平台上傳播。曾演出《玩命關頭》系列的好萊塢男星泰瑞斯吉布森（Tyrese Gibson）也在個人Instagram轉發相關影片，引發大量國外網友熱議，紛紛感嘆對台灣治安的印象大改觀。

泰瑞斯於昨晚分享了北捷隨機攻擊的現場畫面，影片曝光後隨即湧入數千條留言。由於台灣長期在國際評價中被視為全球最安全的地區之一，突如其來的攻擊事件讓不少國外網友感到難以置信。

許多網友驚呼「請告訴我這是AI產出的影片」、「完全不敢相信這種事情會發生在台灣」。甚至有國外民眾表示，一直以為台灣是個深夜出門都無需擔心的國家，這段影片帶來的視覺衝擊與認知落差極大。

影片中民眾的第一時間反應也成為國外討論的焦點。有網友理性分析「我猜這並不是常發生的事情，所以大家才不會提防。如果這種暴力行為在當地是常態，民眾的反應就會非常快；正因為台灣太安全了，民眾才顯得不知所措」。

這段被好萊塢影星轉發的影片，再次提醒了全球公共安全的重要性，也意外讓「台灣治安」成為國際討論話題。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導