《玩很大》台味外交PK！ 吳宗憲撂狠話：不能再輸

《綜藝玩很大》為慶祝11周年，特別遠赴加拿大進行特輯錄製，並規劃「三隊競賽」模式。在加拿大的華人圈中，最能勾起思鄉情懷的莫過於「家鄉味」。製作人特別設計「最愛家香味」烹飪挑戰，邀請在地華人、台灣人擔任評審，要選出最能代表台灣熟悉的美味。這次挑戰的指定調味料，一瓶就能代表濃厚的台灣味，期盼藉此成功推動一場「台味外交」。

吳宗憲為《玩很大》撂下狠話：不能再輸。(圖／綜藝玩很大).

各隊隊長為奪得勝利絞盡腦汁。黃隊隊長 KID 認為金蘭油膏最適合做「炕肉飯」，表示這是代表家鄉的味道，台式滷肉的秘密武器，一半油膏、一半醬油，鹽分更低、色澤油亮，還多一份台菜特有的甘甜，滷下去絕對能讓大家食慾大開、垂涎三尺。

廣告 廣告

紅隊隊長吳宗憲 則選擇製作「剝皮辣椒雞湯」，他認為搭配雞湯很厲害，沾醬更是絕配。巧妙地使用了「金蘭剝皮辣椒」，是用整株辣椒果實製作，所以可保有果實的鮮甜與脆口感，加上特調醬汁，加入熱水即可化身鮮美高湯，吳宗憲說：「在加拿大寒冷的天氣裡，喝湯暖胃是最佳選擇。」黑隊隊長小鐘則決定製作「牛肉麵」，他相信牛肉麵搭配醬油膏，加上加拿大最美味的牛肉，定能煮出濃郁美味。

「最愛家香味」烹飪挑戰。(圖／綜藝玩很大).

美食製作過程中，也發生了逗趣的插曲。吳心緹在切洋蔥時，因洋蔥辣度十足而忍不住淚崩，連一旁的工作人員都感受到洋蔥的強大威力。黃隊的阿部瑪利亞則表示，自己在家其實是做日式料理，因此很想藉這次機會跟KID學習正宗的台式美食。

《綜藝玩很大》，中視週六晚間10點、三立都會台週日晚間8點、 《綜藝玩很大》YouTube 週一晚間7點播出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導