《玩很大》黑隊最強班底來了 「魔王關卡」郭靜頭皮發麻
《綜藝玩很大》本集來到桃園卡司·蒂菈樂園，為了終止由 KID（林柏昇）領軍的黃隊氣勢，節目特別找來四人組成「黑隊最強班底」，與 KID 率領的孫其君、胡祖薇及荳荳組成的菁英黃隊，展開一場宿命對決。
比賽一開場就火藥味十足，黑隊柯有倫展現出認真拚命、用盡全力的奪冠決心。在彈跳關卡中，柯有倫與紀卜心展現令人驚嘆的默契；此外，彭小刀與郭靜的配合也堪稱一流，彭小刀在闖關時散發出的強大威壓感，更讓黑隊整體士氣大振。
本集更祭出難度高達六顆星的魔王級關卡「十萬火急」，極度考驗團隊默契與求勝意志。面對複雜挑戰，郭靜一度看到頭皮發麻，不禁抱頭苦思，感受到前所未有的壓力。該關卡要求隊員在過關後，必須在限時內精準射倒火苗，才算成功獲勝。
平時形象甜美的紀卜心，在本次比賽中徹底解放，被主持人吳宗憲大讚「能文能武」。在激烈的搶關過程中，她為了贏球不擇手段、手忙腳亂，那股瘋狂拚勁連 KID 都驚呆，忍不住直呼：「紀卜心非常暴力！」《綜藝玩很大》中視週六晚間10點、三立都會台週日晚間8點播出。
其他人也在看
A-Lin唱尾牙遇烏龍 員工誤打「A-Line」她幽默糾正全場笑翻
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導天后A-Lin受邀登台公司尾牙，卻在演出時遇到一段小插曲。主持人黃豪平透露，當時有員工舉著手機跑馬燈應援，卻把A-Lin...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 48
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 1 天前 ・ 31
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 39
消失螢光幕10年！47歲連靜雯罕吐轉行真相 「一場病」成關鍵
47歲八點檔女星連靜雯過往演出多部知名台灣本土劇，有「戲劇女王」之稱。2017年她逐漸淡出演藝圈，全心經營直銷事業，日前她在臉書發文，罕見吐露人生轉折的關鍵原因，坦言全是因為生了一場並，讓開始思考未來的人生。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 42
怒飆「盡量拿錢侮辱我」！胡瓜證實無約繼續主持大集合：做一集領一集
胡瓜去年底宣布不再與民視續約，將於1月31日錄最後一集《綜藝大集合》。近來卻傳出胡瓜與民視合約有了轉機，將會繼續主持。對此胡瓜今出席新節目記者會也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 23 小時前 ・ 5
《衝衝衝》喜迎1000集 陳為民謝恩：幫我繳頭期款
徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的《天才衝衝衝》迎來第1000集，特別找回第1集嘉賓陳為民，以及潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨同樂，陳為民驚訝表示：「我入行30幾年，竟然有20年就在這個節目！真的非常謝謝你們，幫了我房子的頭期款不少忙。」太報 ・ 1 天前 ・ 15
張菲淡出7年仍暖爆！街頭巧遇「超親民舉動」曝 他感動喊：會記一輩子
73歲「綜藝天王」張菲7年前淡出演藝圈，過著退休生活的菲哥經常在街頭被民眾目擊他的蹤影，天王的一舉一動也時常是外界矚目的焦點。今（16）日有網友發文表示，菲哥日前因為路過一間賣草莓大福的店，沒想到因為一吃上癮，即使回購還得等上一小時也甘願排隊，親民的舉動讓老闆大讚：「會記得一輩子。」趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
胡瓜被指漲價才續約《綜藝大集合》 冷笑曝真相：儘量用錢侮辱我
胡瓜與民視的合約問題備受關注，日前傳出他回歸《綜藝大集合》主持，16日出席《週末最強大》記者會時，他無奈表示從沒講過不主持《綜藝大集合》，只是合約到了。而外傳是因價碼談不攏，胡瓜也忍不住說：「盡量用錢來侮辱我，但問題就是沒有簽啊。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 24
香港金像獎悄悄取消「最佳亞洲華語電影」 台灣連霸紀錄被迫中斷⋯官方僅回三個字
香港電影金像獎日前展開首輪投票，然而公布的參選名單與規則卻在影壇投下震撼彈。除了多部話題港片如黃秋生主演的《不赦之罪》神祕失蹤外，官方更被發現無預警取消了設立多年的「最佳亞洲華語電影」獎項。這意味著包括台灣、中國大陸及星馬等地的優秀華語片，今年將集體缺席這場香江影壇盛事。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 15
澳網》天王合體！費德勒巧遇周杰倫笑虧：我有看到那記Ace
華語樂壇天王周杰倫解鎖澳網殿堂話題不斷！繼昨日在慈善賽「一分大滿貫」慘遭5秒光速淘汰後，今（15）日他再度現身球場後台，驚喜同框擁有20座大滿貫金盃的傳奇球王費德勒（Roger Federer）。沒想到兩大天王一碰面，費德勒便展現幽默本色，主動提起周董昨日的慘敗現場，讓天王也忍不住大喊：「好糗！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 48
剛奪影帝！甜茶被爆「同居卡戴珊家族小妹」 知情人士：跟已婚沒兩樣
以電影《橫衝直闖》接連拿下評論家選擇獎與金球獎音樂及喜劇類最佳男主角的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），事業表現亮眼，感情狀態也再度引發關注。根據外媒《Page Six》報導，他與凱莉珍娜（Kylie Jenner）交往關係穩定，兩人已在洛杉磯同居超過一年，雖未正式結婚，但私下生活幾乎與夫妻無異。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 8
梁云菲突曝「切除子宮」畫面曝！躺床痛哭…網鼻酸
娛樂中心／饒婉馨報導女星梁云菲（Nana）當年從節目《國光幫幫忙》選拔出道，憑藉精緻五官和魔鬼身材受封「國光女神」，直爽不做作的個性深受觀眾喜愛。她16日上傳關於她切除子宮的紀錄影片，她有子宮肌瘤的問題，還受長期經痛困擾，並表示未來沒有生育打算，因此決定直接切除子宮。民視 ・ 1 天前 ・ 21
獨家／微博風氣急遽轉變！ 藝人「直接關閉」成自保方式
曾被視為明星與粉絲最直接溝通橋樑的微博，近年風氣卻急遽轉變。演算法推波助瀾下的對立言論、飯圈文化失控、動輒被放大檢視的私生活，以及輿論審判式的圍剿，讓不少藝人逐漸發現：只要開口，就可能成為下一個被炎上對象。於是，「不說、不發、不回應」甚至直接關閉、註銷帳號，成了另一種自保方式。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 6
55歲吳奇隆金髮凍齡回母校 輔大校長認證：紅遍亞洲也完全沒架子
永遠的「四爺」吳奇隆回台灣了！現年55歲的男星吳奇隆，昨（15日）現身母校輔仁大學，獲頒114學年度「傑出校友獎」，他以一頭帥氣金髮搭配黑色帽T的凍齡造型亮相，少年感十足，引發校園師生一陣騷動。輔大校長藍易振盛讚，吳奇隆雖是亞洲巨星，在校期間完全沒有明星架子，是學弟妹的絕佳榜樣。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 24
《五燈獎》女星沒錢繳水電費！爆68歲賣豆花、打零工維生 本人親吐「真實現況」
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導68歲資深女星田路路12歲就參加《五燈獎》出道，憑藉混血外貌與好歌喉走紅，歌曲〈異鄉夢〉更讓她事業攀上高峰。不過近...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
昔室內哈菸挨轟！Jennie慶生「把蠟燭當香菸叼」遭網酸爆：老菸槍
韓國歌手Jennie（金珍妮）是人氣女團BLACKPINK成員之一，本月10日才來台參加金唱片的她，一度掀起追星風潮，然而，今（16日）她迎來30歲生日，她從昨晚開始就陸續在IG分享與朋友慶生的照片、影片甚至模仿近期網路熱門的生日影片橋段，戴上墨鏡、將蠟燭叼在嘴裡，卻讓網友聯想她之前在室內吸菸的醜聞，狠酸Jennie難道忘記當初被抵制的教訓了嗎？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
實境秀錄到一半變調！大咖韓星當場崩潰不忍了 超慘畫面全被拍
台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房2》播出後話題不斷，本週節目迎來全新挑戰。由利特、温昇豪、李元日、江宏傑，搭配孝淵、陳庭妮、趙序衡與喜飯組成的黃金陣容，在經歷韓國臨津閣和平世界公園「百份餐車極速大戰」後，正式凱旋回到台灣，展開截然不同的全新旅程。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言