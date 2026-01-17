《玩很大》黑隊最強班底來了 「魔王關卡」郭靜頭皮發麻

《綜藝玩很大》本集來到桃園卡司·蒂菈樂園，為了終止由 KID（林柏昇）領軍的黃隊氣勢，節目特別找來四人組成「黑隊最強班底」，與 KID 率領的孫其君、胡祖薇及荳荳組成的菁英黃隊，展開一場宿命對決。

左起彭小刀、郭靜、紀卜心、柯有倫、吳宗憲、KID 、胡祖薇、荳荳、孫其君。（圖／綜藝玩很大）

比賽一開場就火藥味十足，黑隊柯有倫展現出認真拚命、用盡全力的奪冠決心。在彈跳關卡中，柯有倫與紀卜心展現令人驚嘆的默契；此外，彭小刀與郭靜的配合也堪稱一流，彭小刀在闖關時散發出的強大威壓感，更讓黑隊整體士氣大振。

本集更祭出難度高達六顆星的魔王級關卡「十萬火急」，極度考驗團隊默契與求勝意志。面對複雜挑戰，郭靜一度看到頭皮發麻，不禁抱頭苦思，感受到前所未有的壓力。該關卡要求隊員在過關後，必須在限時內精準射倒火苗，才算成功獲勝。

郭靜崩潰（圖／綜藝玩很大）

平時形象甜美的紀卜心，在本次比賽中徹底解放，被主持人吳宗憲大讚「能文能武」。在激烈的搶關過程中，她為了贏球不擇手段、手忙腳亂，那股瘋狂拚勁連 KID 都驚呆，忍不住直呼：「紀卜心非常暴力！」《綜藝玩很大》中視週六晚間10點、三立都會台週日晚間8點播出。