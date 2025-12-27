《現金英雄》李俊昊成史上最窮英雄！ 錢越多力氣越大「救人就破產」

Netflix全新原創影集《現金英雄》於昨（26）日正式上線。這部改編自熱門網漫的作品，由男神李俊昊與金慧埈領銜主演。不同於以往超級英雄大玩高科技或神力，本劇將超能力與「經濟現實」掛鉤，打造出一位真正屬於現代、必須靠薪水驅動的草根英雄。

鈔票就是燃料！李俊昊為救人「燃燒存款」

李俊昊在劇中飾演平凡的上班族「姜常雄」，他與多數現代人一樣，正為了存不到結婚基金、買不起房而苦惱。然而，他意外獲得一項極度諷刺的超能力：身上持有的現金越多，力量就越強。

這意味著常雄每一次展現英雄神威，就是在燃燒自己的薪水與存款。預告中，隨著常雄出手救人，鈔票與硬幣漫天飛散，他無奈的吶喊：「當英雄也會破產！」 精準道出在現實困境與道德義務間掙扎的荒謬感。

對抗邪惡組織「凡人會」！金慧埈、金義城加盟

儘管女友敏淑（金慧埈 飾）不斷苦勸他回歸平凡、規劃未來，常雄仍無法對社會不公坐視不管。他隨後與韓國超人協會的夥伴會合，共同對抗由趙元徒（金義城 飾）領導的邪惡組織「凡人會」。

值得關注的是，反派陣容星光熠熠，包括姜漢娜與李彩玟，他們代表著擁有強大社會資本的權力者，與身上沒錢卻想做對的事的常雄形成強烈對比。

諷刺現實：在超能力面前，社會資本更強大？

《現金英雄》透過荒誕的視角探討一個深刻議題：在現代社會，「真正的英雄」究竟是什麼？ 當金錢成為發揮正義的「燃料」，常雄該如何在對抗邪惡的同時，不讓自己淪為身無分文的流浪漢？這份超諷刺的能力限制，不僅是劇情亮點，更觸動了無數被生活壓力推著走的觀眾共鳴。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導