《理事長和我的秘密關係》5大看點：「不婚霸總」崔振赫暈船「母胎單身」吳漣序...發生一夜情！周旋洪宗玄、金多順錯綜複雜四角戀

《理事長和我的秘密關係》崔振赫、吳漣序劇照

【文/少女心文室】《理事長和我的祕密關係》由崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，劇情改編自Lee Jung的同名網絡小說，並由金珍成導演執導，編劇蘇海嫄執筆，崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，該劇講述吳漣序飾演一名「母胎單身」將事業成就置於婚姻之上的不婚主義女性「張熙媛」，在一次意外，與崔振赫飾演的一名陌生男子「姜斗俊」發生了短暫關係並意外懷孕，隨後，她發現該名男子竟然是其任職公司的社長，兩人隨即捲入一段錯綜複雜的職場與情感關係！

《理事長和我的祕密關係》崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順海報

1.韓劇《理事長和我的祕密關係》線上看：不婚主義男女偶然發生一夜情，男方竟是自己公司的新任社長

由崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，改編自同名熱門網路小說，已於週末開播的韓劇《理事長和我的秘密關係》，劇情描述一對不婚主義的男女偶然發生一夜情，女生留下一張百萬韓元支票後就此消失，直到在婦產科重逢後，男方才得知她懷了自己的孩子，女方也才發現他竟是自己公司的新任社長，兩人冷酷灑脫的人生自此展開重大翻轉的浪漫故事。本劇不僅原著小說大受歡迎，還推出過同名網漫，以甜寵劇情與美型畫風而廣受各國讀者喜愛，改編成電視劇的消息一出立即備受粉絲期待！

《理事長和我的祕密關係》崔振赫、吳漣序海報劇照

2.韓劇《理事長和我的祕密關係》線上看：崔振赫變身「不婚主義霸總」，沒想到卻暈船一夜情的吳漣序

39歲崔振赫主演過不少人氣羅曼史韓劇，包括《料理絕配Pasta》、《命中註定我愛你》、《需要浪漫》、《傲慢與偏見》、《急診男女》、《馬成的喜悅》、《皇后的品格》、《她的日與夜》等作品，展現深情模樣！而崔振赫這次最新作主演《理事長和我的祕密關係》飾演「姜斗俊」為太韓酒品社長，出身於龍頭財閥太韓集團，作為家族事業的繼承人，毅然肩負起照顧家人與經營公司的重擔，並立下「終生不婚」的堅定誓言。擁有完美外型與卓越辦事能力的他，是眾人夢寐以求的對象，在多次偶然的邂逅，他被性格灑脫的張喜願吸引並發生一夜情，沒想到對方隔日竟留下百萬韓元支票便消失無蹤，直到他在婦產科與喜願重逢，得知她懷上了自己的孩子，原本冷酷的單身人生從此產生了劇變....

《理事長和我的祕密關係》崔振赫劇照

3.韓劇《理事長和我的祕密關係》線上看：「母胎單身」吳漣序，與崔振赫一夜情後發現自己懷孕了...

38歲吳漣序過去同樣出演不少羅曼史韓劇，包括《順藤而上的你》、《吳子龍走吧》、《來了！張寶利》、《我的野蠻公主》、《花遊記》、《有瑕疵的人們》、《美男堂》等作品，在《理事長和我的祕密關係》飾演「張喜願」為太韓酒品新品開發組科長，出身於平凡家庭，憑藉著建立個人專屬啤酒品牌的夢想，成為太韓酒品新品開發團隊最年輕的科長。她在職場上精明幹練，但在感情上卻是個保守的「母胎單身」，受父母離異及家庭環境影響，她不擅長表達情感，並堅定奉行單身主義。然而，在與姜斗俊意外發生一夜情後，她發現自己意外懷孕，而孩子的父親竟然是新上任的公司社長，使其人生陷入了巨大的轉折。

《理事長和我的祕密關係》吳漣序劇照

4.韓劇《理事長和我的祕密關係》線上看：洪宗玄與吳漣序是青梅竹馬，越來越無法克制對對方的喜歡

35歲洪宗玄過去為模特兒出道，先前出演過《月之戀人—步步驚心：麗》、《王在相愛》、《絕對達令》、《較量人生》、《愛過之後來臨的》等作品，在去年出演《親愛的X》飾演神秘的霸總文道赫一角令觀眾留下深刻印象，而洪宗玄在最新作《理事長和我的祕密關係》飾演「車民旭」為太韓酒品營業組代理，喜願認識15年的好友兼同事，擁有溫柔體貼的性格，比任何人都了解喜願的內心傷痛，並長期以朋友身分默默守護在努力工作的她身邊。然而，在得知喜願身邊出現其他男人且意外懷孕後，他才後知後覺地意識到自己對喜願的情感並非純粹的友誼，陷入了酸楚的自我覺察中。

《理事長和我的祕密關係》洪宗玄、吳漣序劇照

5.韓劇《理事長和我的祕密關係》線上看：金多順戀上洪宗玄，與閨蜜吳漣序有一出現裂痕！

32歲金多順為女團SISTAR成員，曾出演《會讀心術的那小子》、《我們，愛過嗎》、《木偶的季節》、《是偶然嗎》、《主婦偵探社》等作品，在最新作《理事長和我的祕密關係》飾演「黃美蘭」為太韓飯店宴會部經理。喜願的酒友，也是如親姐姐般可靠的好友。擁有華麗的外表，性格直率敢言。其是那種一旦有了心儀對象就必須爭取到的性格，而民旭正是她看中的目標，雖然她不斷向溫柔細膩的民旭示好，卻始終得不到積極回應，在察覺到民旭其實暗戀著喜願，且喜願過去也曾對民旭有好感的事實後，這段維持已久的三人友誼開始產生裂痕...

《理事長和我的祕密關係》洪宗玄、金多順海報

以上就是《理事長和我的祕密關係》劇情演員看點整理，該劇在台由friDay影音於播出同日獨家上線，每周六日晚間更新新集數！

