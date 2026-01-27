《生命樹》電視劇線上看 楊紫、胡歌領銜主演 罕見反盜獵題材 未播先預約2026劇王！開播時間、集數搶先看
【文／陳雪芮】由楊紫、胡歌主演的陸劇《生命樹》尚未開播便話題不斷，預約人數已突破300萬，成為2026年開年最受矚目的重點劇集之一。該劇由正午陽光製作，以高原生態守護與反盜獵為故事核心，融合懸疑、掃黑、西部動作與濃厚人文關懷。在一片古偶，甜寵題材中，《生命樹》以截然不同的現實質感脫穎而出，也被不少觀眾看好具備「未播先有劇王相」的潛力。
🍿《生命樹》線上看推薦：
開播時間：2026/1/29
播出平台：愛奇藝
主演卡司： 楊紫、胡歌
集數：40集
亮點一、稀缺題材破框而出，高原生態成最大看點
《生命樹》以1990年代青海反盜獵真實事件為創作原型，是首部聚焦「高原生態守護」的懸疑現實題材劇。故事背景設定在青海高原的瑪治縣，當地高度依賴農牧業，卻因周邊無人區博拉木拉富含礦產與野生動物資源，成為盜獵、盜採分子的覬覦之地。
劇集不避諱呈現殘酷現實畫面，如藏羚羊被剝皮獵殺、巡山隊在極端環境下的生存掙扎等，甚至拋出「為了活命是否能殺羊充飢」的道德辯證，讓環保議題不再只是口號，而是直面人性選擇的拷問。同時，劇中並行鋪陳藏地文化信仰、生態守護與掃黑除惡多重主線，透過巡山隊與盜獵集團的正面對抗，點出「無人區不是無法區」的核心立意，讓法治與良知在極端環境中正面交鋒。
亮點二、雙線敘事結構，懸疑張力貫穿全劇
《生命樹》採用橫跨三十年的雙線鋪陳手法，一條線回到1990年代，描寫巡山隊從成立、壯大到瓦解的過程；另一條線則聚焦十多年後，博拉木拉再度捲入盜採風暴，塵封往事與未解真相逐步浮出水面。兩條時間線並非單純交錯，而是透過多項關鍵線索彼此呼應，如巡山日記、凍土樣本、狼牙項鍊等物件，既是案件推進的重要證據，也承載著人物之間未竟的情感與信念。隨著線索逐一浮現，男主角多傑（胡歌 飾）的失蹤之謎、巡山隊解散的真相，以及當年犧牲背後的選擇與代價，也終於有了答案。
亮點三、人物群像立體，楊紫、胡歌角色弧線成關鍵
楊紫飾演的白菊，是援藏醫生的遺孤，也是槍法精準的女警。角色從熱血衝動的年輕警察出發，親眼目睹藏羚羊被屠殺的震撼場面後，逐步走上生態守護之路。經歷巡山隊解散、隊長失蹤的巨大創傷，十年後仍選擇回到高原追查真相，角色成長線完整而厚實，被外界形容為「大女主氣場全開」。
胡歌則飾演巡山隊靈魂人物多傑，既是隊長、也是精神引路人。他的神祕失蹤成為劇情重要轉折點，牽動後續所有衝突與真相揭露。除了兩位主角之外，劇中還鋪陳臥底警察與犯罪集團之間的養兄弟情感糾葛、反派角色的情感副線，以及多位女性角色在困境中展現的堅韌生命力，共同構成層次豐富的角色線。
亮點四、極限實景拍攝，視覺震撼直擊人心
為呈現最真實的高原樣貌，全劇超過九成場景在海拔4000公尺以上高原實景拍攝，拍攝期長達186天，歷經沙塵暴、冰雹、暴雪與劇烈溫差。鏡頭中，雪域壯闊與犯罪現場的殘酷形成強烈對比——腐爛的藏羚羊屍骸、剝皮母羊與幼崽的畫面，衝擊力十足。預告釋出後，「演員用命換真實」的形容在網路間廣泛流傳。
楊紫更為角色提前接受射擊、犛牛操訓練，高原拍攝期間一度出現高山症需吸氧，胡歌則苦練安多藏語，在低溫環境下拍攝動作戲，雙手凍傷仍堅持完成拍攝。
亮點五、正午陽光加持，未播先鎖定年度重點
作為正午陽光年度重點項目，《生命樹》集結楊紫、胡歌、李光潔、梅婷等實力派演員，並被列入央視年度重點片單，預計於央視與愛奇藝同步播出，更海外發行至Netflix與Disney+。全新題材加上S級製作規格，讓該劇被視為「王炸組合」，不僅被看好成為開年話題作，也有望成為近年現實題材中的標誌性作品。
