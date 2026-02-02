《生命樹》電視劇開播好評！胡歌、楊紫開局槍戰場面震撼 生死對決盜獵集團 演員實力派黃金卡司陣容！

胡歌開場的動作戲不僅刺激，更點出巡山隊所面臨的風險與危機。（圖／iQIYI TW）

【文／徐瑞安】由楊紫、胡歌主演的年代劇《生命樹》，開播前就憑藉演技派卡司、正午陽光出品，以及《瑯琊榜》導演李雪操刀，拉滿觀眾期待。劇情以90年代青海高原的無人區為起點，聚焦巡山隊與盜獵勢力的生死對決；而自1月30日開播後，更用一場荒原追擊槍戰開局，撲面而來的殘酷人性，以及令人震撼的自然高原景色，烘托出全劇重量，收穫不少好評，也讓口碑迅速發酵。

🍿《生命樹》線上看推薦：

開播時間：2026年1月30日

播出平台：愛奇藝

主演卡司：楊紫、胡歌

集數：40集

《生命樹》好評看點：槍戰大場面震撼開局

《生命樹》首集開場，便是胡歌飾演的副縣長「多杰」率領巡山隊，與盜獵者在荒原中的飛車追逐槍戰，將高原無人區的危險感拉滿，即使彈藥告急，仍堅守職責，與盜獵者爭奪被盜毛皮。這場動作戲，不僅刺激，更點出了盜獵猖獗，以及巡山隊所面臨的風險與危機，讓觀眾在開局，就瞬間進入了劇情中，理解這片無人區所面臨的殘酷現實。

《生命樹》好評看點：壯闊絕美高原實景

《生命樹》遠赴青海格爾木高原拍攝取景，實景鏡頭捕捉大自然超越想像的壯闊之美，無論是荒原、高山、風沙與雲海，皆展現壯麗又神聖的風景，讓觀眾在視覺上就先被帶入劇中世界。正因這片土地與世隔絕的自然之美，當生態面臨盜獵威脅時，衝突更顯殘酷。地廣人稀的無人區成了不法之徒橫行的灰色地帶，巡山隊與盜獵者的生死對峙一再上演，也讓自然與人性形成強烈對比。

《生命樹》好評看點：實力派黃金卡司陣容

楊紫飾演的女警「白菊」，擁有射擊天賦，一心守護山林，然而，當家人也成為盜獵盜採之徒，她是否能夠堅守心中的正義？胡歌詮釋的副縣長「多杰」沉穩內斂，也是居民們信賴景仰的領袖，卻神祕失蹤、生死成謎。再加上梅婷、袁弘、楊爍、周遊等實力派演員，群像戲層次豐富，無論師徒對手戲或家人之間的衝突，都讓人物更有血有肉，情感張力十足。

《生命樹》好評看點：盜獵殘酷與複雜人性

《生命樹》從開局就點出了「盜獵」的殘酷真相，盜獵、盜採者絕不只是破壞生態，為了賺取暴利，更不惜與巡山隊展開血腥衝突。劇情中，楊紫飾演的「白菊」與少年冬智巴開夜車，卻撞見了大批藏羚羊被屠殺的現場，還被盜獵者圍堵，瞬間少年就被槍殺，眼看白菊也將遭遇不測，幸好巡山隊趕來才救回一命，但被無情奪去的生命已經無法挽回，這場戲在在顯示了盜獵集團的無情與殘酷。

更戲劇性的是，白菊發現了弟弟也混在了盜獵者之中， 又有多少青年為了貼補家計，加入了不法團體？正是這種現實與殘酷的設定，讓劇情在激烈的大場面之外，又讓觀眾多了一層思考。

《生命樹》以高原實景的壯闊視覺、寫實殘酷的盜獵議題與實力派演員，帶來了充滿厚度與張力的故事，既有震撼大場面，刺激的動作場面，還有複雜的人性思辨，儘管才剛開播就已收穫不少好評，絕對是近期質感與口碑兼具的必看之作。