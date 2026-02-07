《異塵餘生4》登上Switch 2要收60美元！Steam不到十分之一，玩家質疑：到底誰會買

Bethesda 經典開放世界 RPG《異塵餘生4》（Fallout 4）確認將於 2026 年 2 月 24 日登上 Switch 2 平台，並以「週年版」形式推出，定價 59.99 美元。不過消息一出也在 Reddit 與各大社群引發熱議，原因在於同款遊戲不久前在 Steam 特價僅約 4.99 美元（新台幣 149 元），主機版與 PC 版價格差距高達 10 多倍，讓不少玩家質疑：「這價格到底誰會買阿？」

官方宣布推出 Switch 2 版（圖源：異塵餘生4）

討論串中，多數網友質疑一款 2015 年推出的作品，在 2026 年移植到新主機仍維持近全價銷售是否過於誇張，也有人認為廠商明顯鎖定沒有電腦、只玩任天堂主機的輕玩家族群，尤其近年影集帶動系列熱度回升，正好成為舊作銷售的時機。不過也有玩家表示，《異塵餘生4》高度仰賴 MOD 與控制台指令修 Bug，若在主機上無法支援這些功能，實際遊玩體驗恐怕難以與 PC 版相比，是否值得用高價入手仍充滿爭議。

《異塵餘生4》是一款以核戰後荒廢美國為舞台的開放世界遊戲，玩家將在廣大的廢土中探索城市遺跡、接取任務、打造據點並與各種勢力互動，結合射擊戰鬥與角色成長系統，自推出以來成為系列最受歡迎作品之一，而 Switch 2 版本確定將於年後 2 月 25 日正式上市。