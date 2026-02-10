《異環》封測搶先體驗心得：超自然都市版GTA？戰鬥、抽卡、都市經營一次看

由 Hotta Studio 工作室開發、艾玩天地代理的超自然都市開放世界RPG《異環》已經在 2 月 6 日正式開啟「共存測試」，本次測試採取限量帳號刪檔，取得測試資格的玩家可以在 6 日至 20 日這段時間進入海特洛市體驗異象獵人的工作內容。若是不幸向隅也沒有關係，筆者將在這篇文章裡介紹遊戲的大致內容，從劇情大綱（可能會暴雷）到各式各樣的遊戲系統、抽卡機制，讓有興趣或正在觀望的讀者們能在等待的同時搶先瞭解。

（來源：異環 遊戲截圖）

《異環》劇情在講什麼？

初次進入遊戲可選擇主角性別，確認後故事將先從新西里安市開始。在這座已經聚集大量人口的新興都市裡某日異象「極漩」伴隨著雨勢盤旋天空，在沒有防護的狀態下直視極漩本體會使人陷入混亂狀態，本來井然有序的城市短短幾小時內就幾乎淪陷。事件發生不久專門處理異象的「異象管理局」派遣 E.T.D 隊員前去鎮壓，此時玩家就能陸續操作三位角色一邊掃清城市裡的異象怪物一邊熟悉戰鬥操作、體驗技能。

不用謝（來源：異環 遊戲截圖）

E.T.D 隊員鎮壓怪物的同時，身份不明的主角趕到現場找到了能使異象消除的奇點，被 E.T.D 的成員之一白藏注意到主角疑似是帶有特殊能力的異能者，於是主角在異象自己消失後被帶往了異象管理局。所謂異象是在城市裡會造成超自然現象的生物，有許多種類與出現形式，有可能是變異的物品或是抽象的魂魄，異象管理局的主要任務就是偵測各地的「維特海默值」確認是否有異象出現，以便第一時間處理與收容。

在異象管理局裡主角除了與局長「艾爾菲德」見面以外也遇到了相當活潑的收容組成員「薄荷」，有鑑於主角能夠敏銳感知異象的存在所以局長與其簽訂契約，接著就碰上了異象收容失效事件，主角與薄荷聯手解決後局長推薦主角前往海特洛市加入「伊波恩古董店」作為鑑定師處理城市的各種異象。

熱情活潑的薄荷同時也是遊戲的看板娘（來源：異環 遊戲截圖）

伊波恩古董店由於時常收到假貨且生意不佳，除了古董買賣以外也承接清除異象的委託維生，成員們都是持有執照的異象獵人。主角加入後當天伊波恩古董店就接到了來自攝影店的大委託，由主角帶著伊波恩古董店的眾人擊退了藏在攝影店地下室的巨大異象。剛來就讓店裡開張的主角被認為是伊波恩的福星，至此主角作為異象獵人（無照）在海特洛市的生活正式開始。

伊波恩古董店全員（來源：異環 遊戲截圖）

《異環》的戰鬥系統

不論是主線、支線劇情或在城市裡主角隨時都可能會遇到異象出現。操作角色攻擊異象時除了普通攻擊、大小技能以外也能消耗體力使用閃避技能，只要在敵人攻擊命中前（會有紅圈以及音效提示）使用閃避就能觸發極限閃避獲得短暫的無敵效果。

（來源：異環 遊戲截圖）

攻擊敵人會扣除目標的傾陷值，傾陷值歸零時目標會陷入癱瘓狀態無法動彈，一段時間便會恢復。

（來源：異環 遊戲截圖）

敵人施放特殊招式時會有大紅圈的預警提示，在這段時間裡只要攻擊命中敵人便可觸發「承軌反擊」格檔並使敵人陷入僵直。

（來源：異環 遊戲截圖）

對敵人造成傷害可以增加角色的「環合值」，當環合值充滿時隊伍裡可以跟當前使用角色發生「異能環合」的角色頭像會有特殊顯示，切換到該角色就能瞬間施放「入軌攻擊」並觸發效果。

《異環》對於戰鬥操作做了適度的簡化，筆者在前期的主線以及委託裡幾乎都能不斷普攻搭配適當的時間換角與放大絕的方式通過，Boss 的攻擊方式非常直觀。至於閃避因為在敵人攻擊時按下就能獲得一小段時間的無敵效果，所以只要聽到提示音的瞬間施放閃避就一定能躲掉攻擊，不過反應時間很短，需要花費時間抓到節奏。

（來源：異環 遊戲截圖）

《異環》的生活系統：都市大亨

在海特洛市與伊波恩古董店的成員解決第一個委託後玩家會得到一台摩托車。不過在開啟城市探索之旅之前，得先跑到伊波恩附近的粉爪銀行接受員工「小吱」的推銷，她會推薦一個名為「海特洛市新市民扶持計畫」的方案幫助主角快速適應城市生活，辦卡後就能解鎖遊戲的生活系統核心「都市大亨」了。

主角在城市裡的所有生活花費都是由貨幣「方斯」支付，累積賺取方斯可以提升都市大亨等級，隨著都市大亨等級提升也會開啟不同的功能。

（來源：異環 遊戲截圖）

等級2 - 車輛、車輛賽事：騎著摩托車可以前往城市裡的汽車展示中心，購買第一台車輛後就能夠消耗體力值參加車輛賽事。車輛賽事是都市閒趣系統的一環，目前主要內容是與不同 NPC 車隊之間的對決，贏得比賽也能賺取方斯。車隊們都會在特定時間進行比賽，有些是白天、有些是夜晚，遊戲裡有時間系統能讓玩家直接跳到指定時間，甚至能指定天氣，因此想在夜晚的雨天裡進行山道競速也是沒問題的。但要注意雨天時車速過快轉彎容易打滑。

不同車子的駕駛手感有差（來源：異環 遊戲截圖）

等級3 - 同城派送：玩家可以透過都市閒趣系統到指定地點接受貨物運送委託，駕駛貨車送達貨物便可獲得方斯，途中碰撞次數越少獎勵越多。

讓筆者回憶起以前玩極速快車手的感覺（來源：異環 遊戲截圖）

等級4 - 一咖社：一咖社是咖啡店的名字，玩家可以經營咖啡店緩步累積營收與管理經驗值。管理經驗值越高能開的店越多、開的店越多能同時上架的商品也越多、店鋪數與商品數越多累積營收還有經驗值的速度也越快，至於店員人手就是從你持有的角色來抓啦！

（來源：異環 遊戲截圖）

等級5 - 房產：類似其他遊戲的小屋功能，房產的作用除了居住以外也可以邀請持有的角色到你家同居、互動，此時接受邀請的角色會換上居家服前來。

這是身心健全的採耳（來源：異環 遊戲截圖）

等級6 - 獵人交易所：可以花費方斯購買環石（課金貨幣）跟其他養成材料。

（來源：異環 遊戲截圖）

其他系統

獵人等級、鑒別等級：獵人等級可以靠探索城市與做任務來提升，獵人等級除了可以獲得獎勵以外，每提升一定的獵人等級就會提升一級鑒別等級。鑒別等級提升除了會提高主角在城市裡感知異象的能力以外，也會提高異象的強度跟掉落獎勵。

（來源：異環 遊戲截圖）

羈遇：玩家能夠贈送持有角色禮物來增加好感度，好感度上升除了到一定等級會增加角色數值以外也會解鎖同行、同乘還有各種諸如擁抱之類的居家互動，還能夠在聊天系統裡觸發特殊劇情。

（來源：異環 遊戲截圖）

通緝：在城市裡攻擊行人或開車破壞公共設施等行為都會累積玩家的「通緝值」，通緝值上升到超過一顆星玩家就會被城市裡巡邏的治安官追緝，倘若被逮捕就會被送往拘留所羈押，只能等羈押期滿或繳清罰款才可離開。至於被通緝時玩家也能與治安官拉開距離、返回房產或食用「善良脆鼠餅」道具來降低通緝值。善良脆鼠餅需要玩家在城市裡解決隨機治安事件（例如擊退偷車賊並歸還車輛）獲得，除了吃以外脆鼠餅也能向治安官兌換養成道具與環石。

有時在路上能碰到治安隨機事件（來源：異環 遊戲截圖）

異象委託：玩家可以選擇追蹤特定異象，前往區域搜尋、擊退異象獲得各種獎勵。

（來源：異環 遊戲截圖）

商城：可以使用不同的道具貨幣購買裝備角色的弧盤、角色時裝、抽卡道具以及解鎖角色的角色卡。

（來源：異環 遊戲截圖）

《異環》抽卡系統是大富翁？「卡布羅集市」怎麼運作的

《異環》的抽卡系統與一般手遊較為不同，卡池是一個大富翁棋盤，玩家需要取得骰子來投擲點數到不同的棋格上獲得道具或角色。特定棋格可以到達大獎區域，大獎區域裡有卡池主打 S 級角色、時裝與寶箱。70 抽如果沒取得 S 級角色時棋盤大量區域會變成 S 級角色格子，只要踩到就能獲得該限定角色，保底則是 90 抽，限定池不會歪到常駐角色。

剛好抽到限定角（來源：異環 遊戲截圖）

如果抽取的是普通的「世間奇遇」卡池，除了固定的 70 抽棋盤變格、90 抽保底以外，玩家還會有一次 50 抽送自選常駐 S 角色機會。值得注意的是限定卡池的保底數字根據規則說明是會繼承的，並且在城市的各種玩法裡都能獲得環石兌換骰子。

（來源：異環 遊戲截圖）

《異環》的一些旁枝末節與遊戲心得

前一個多小時的遊玩裡《異環》透過新手教學完整交代了遊戲的世界觀、主角的身分轉換以及許多重要夥伴，劇情過場許多時候都不是單純的站立對話而是以電影式、動畫式演出進行，有時也會有例如角色畫風突變等等與漫畫、動畫相同的有趣表現效果。不過也是因為這樣每段劇情都有點久，雖然劇情能夠跳過但不會有大綱顯示，個人認為算是美中不足的地方。

（來源：異環 遊戲截圖）

整體而言《異環》的核心概念與《俠盜獵車手》（GTA）系列接近。相當是新手教學的前期主線結束後玩家能選擇全力投入都市大亨賺錢買房子買車子、認真推進主線跟異象戰鬥、或者在海特洛市裡四處探索。城市裡許多商業建築都有室內場景可以進出參觀、到處都有 NPC 活動，除了特殊道具還有異象以外製作組也藏了許多致敬動漫的彩蛋在地圖各地吸引玩家挖掘。主線與支線劇情裡有的異象會把玩家關進負片世界、有的異象要玩家衝進宛如無限城的場景裡對決，製作組的巧思充分基於故事背景展現個別異象的特色，令人印象深刻。

遊戲的特效表現絲毫不馬虎（來源：異環 遊戲截圖）

另外個人覺得值得注意的還有製作組連玩家違規被逮捕後送往的治安拘留所都有精心設計，在裡面玩家能選擇按部就班生活等待釋放或者挑戰逃獄，等待的過程覺得無聊也能與其他獄友互動交易或向獄警接取勞務工作。感覺如果想要的話玩家甚至能挑戰在監獄裡定居，只是筆者需要盡速熟悉所有遊戲內容只能選擇當一位良民了。此外遊戲可以用友善溝通的方式向路上民眾「徵用車輛」，被拒絕時還能「強制徵用」直接搶車，也算是某種程度上契合到《俠盜獵車手》了。

（來源：異環 遊戲截圖）

總之，雖然《異環》礙於服務型手遊的限制無法給予完全的自由度，但能看出來製作組已經盡力提供了一座栩栩如生的城市，而玩家就是其中的一員。倘若您很喜歡《俠盜獵車手》系列、《碧血狂殺》系列的開放世界遊戲形式，同時也是 RPG 與二次元風格手遊的愛好者，那綜合以上兩種特色的《異環》絕對是值得您持續關注的遊戲。