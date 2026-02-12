《異環》新手入門需要知道的六件事！角色養成教學、抽卡資源獲取一次搞懂
在超自然都市開放世界 RPG 手遊《異環》裡，玩家將扮演伊波恩古董店的鑑定師與四處調查異象的異象獵人，在海特洛市展開冒險。相信看過筆者的介紹文章還有官方的宣傳影片後不少讀者應該已經對於這款遊戲產生了非常大的興趣，迫不及待在遊戲正式開放的那天加入異象獵人的行列。工欲善其事必先利其器，本篇專欄將要以新手會接觸到的遊戲內容順序告訴您入門《異環》需要知道什麼。
新手教學期與新手教學後
剛進遊戲時所看到的劇情都相當是新手教學，選完主角性別後的這段時間就跟著主線劇情推進並熟悉操作方式即可。剛來到海特洛市時配角「薄荷」會先帶著玩家解鎖異象委託功能，同時抽卡功能也會開啟，這時不一定要急著有任何動作，也可以繼續推進劇情到伊波恩古董店的照相館委託結束、回到宿舍休息解鎖探索指南以及活動系統後再利用獲得的資源一併強化角色。
結束照相館委託主角會獲得一台摩托車，騎著它回到伊波恩看完對話並在宿舍休息後就會解鎖部分系統。這時候就算是新手教學結束了，但最關鍵的生活系統「都市大亨」需要玩家到粉爪銀行接受業務員「小吱」的推銷才能使用，所以最好是一結束任務就馬上過去。開放都市大亨後，接下來的遊戲過程想要更上一層樓筆者建議先把都市大亨功能全部開啟再回頭去推主線。
都市大亨最少練到 6 等再繼續冒險
都市大亨系統看似是完全不同的生活玩法但也會對玩家的冒險產生影響，例如買車子可以跑圖、開啟交易所可以購買升級道具與課金貨幣環石。提升都市大亨等級的最重要門檻是累積賺取到足夠的生活系統貨幣「方斯」，累積的數字不會因為花掉方斯而扣除。方斯的賺取途徑除了都市大亨本身以外，透過主線、番外與支線、探索指南、獵人獎勵、異象委託都能獲得，想要走捷徑的話當然也能去商城的集市兌換用抽卡獲得的失緯棋子換，但不建議。
一般來說前面劇情與任務所獲得的方斯夠玩家一路升級到 4 至 5 等，中間就配合任務的引導去完成目標即可。5 等之後除非官方有送物資否則應該每次升級之間玩家都會受到累積方斯不足的困擾，這時候筆者推薦優先透過都市閒趣系統進行「同城派送」委託，根據派送任務的急迫程度不同，只要路上不要橫衝直撞玩家每次派送最高都能獲得 8000 至 20000 方斯，而且一個任務大概只要花費 2 分鐘左右，但缺點是任務每日都有限制數量。
至於車隊挑戰雖然三星勝利加上星級獎勵也能獲得不少的方斯，但考慮到前期玩家只會有一台堪用的車輛，建議是把星期日車隊的六場比賽跑完就先轉去解支線、番外任務或異象委託，因為除了方斯以外還能獲得素材道具、獵人等級跟足跡點，可以順便為之後養成角色做打算。
解鎖「一咖舍」系統後玩家需要緩步累積管理經驗值、開啟更多分店與研發商品才能提高獲利效率，遊戲前期倘若手上有「無夢果核」道具可以把薄荷與阿德勒（主線送的 A 級角色）的「都市特技」升級一下再放進店鋪裡，能稍微增加收益，然後就可以去忙別的事情定時結算獲利累積經驗了。
以上的攻略流程適用於都市大亨系統完全開放前（6 級以下），隨著等級越高也會解鎖更多玩法，直到 18 級就能拿到可以打出華麗 Combo 的 S 級角色「小吱」，所以就算對於尬車、跑物流、買房子沒興趣也要慢慢升級；如果暫時對小吱也沒興趣那至少要升到 6 級解鎖獵人交易所，可以用方斯購買環石與養成道具，後期大亨等級越高能買的東西也越多越好。
角色養成教學
角色養成決定了玩家是否能夠順暢推進主線。角色的養成目前有：突破、弧盤、空幕、覺醒、異能，共五個部分。
每位角色初始等級上限為 20 級，利用「獵人攻略」道具可以提升等級、突破等級上限則需要靠「失落絮語」來進行。獵人攻略與失落絮語都可以在城市裡掃蕩異象或在獵人交易所裡兌換，但獵人攻略也可以前往地圖上的「胡迪尼的魔術舞台」消耗本性像素通關「合訂本」獲得。
弧盤可以理解成角色裝備，抽卡（斯卡布羅集市）、異象委託、弧盤研募、弧盤商店都能夠獲得弧盤，不同名字的弧盤都有自己的 Buff 效果。弧盤分成 S、A、B 三個等級，抽卡可以隨機獲得 A、B 級弧盤；弧盤研募可以消耗「三重鑰匙」隨機獲得 S、A 級弧盤；異象委託可以消耗三重鑰匙獲得指定的 A 級弧盤；弧盤商店能夠消耗三重鑰匙購買指定的 S 級弧盤。
不同的角色有各自對應的弧盤種類，玩家可以根據玩法習慣以及數值要求來選擇裝備什麼弧盤。弧盤可以用「染劑」強化也能用「碎屑」突破等級上限，突破素材要到地圖上的「泡影罐頭工廠」消耗本性像素通關獲得、染劑則是在「胡迪尼的魔術舞台」打，此外同樣的弧盤可以「混頻」強化數值加持效果。
空幕包含「卡帶」與「驅動塊」兩個部分，角色需要先裝備卡帶，接著在有限的空格內放入不同形狀的驅動塊提升角色屬性。驅動塊需要消耗「胡蘿蔔幣」透過「倒帶（空幕介面左下角）」隨機抽取，胡蘿蔔幣與卡帶都能在地圖上的「兔子洞」消耗本性像素通關獲得。
重複抽到某位角色時會給予玩家該角色的心象碎片，心象碎片可以用於該角色的覺醒，每次覺醒都會給予不同的覺醒還有共鳴效果。
異能分成「都市特技」跟戰鬥技能，都市特技可以讓玩家在都市大亨系統裡獲得各種 Buff，消耗在每日活躍取得的無夢果核升級；至於戰鬥技能需要透過「新兵的怯懦」與「褪色掠影」升級，以上兩種材料都能在「胡迪尼的魔術舞台」或獵人交易所獲得。
以上的養成除了覺醒跟異能以外都需要搭配基礎貨幣「甲硬幣」一起消耗，甲硬幣能夠在探索途中獲得或是在獵人交易所購買，通過「胡迪尼的魔術舞台」、「泡影罐頭工廠」、「兔子洞」也會掉落。
新手若是覺得太複雜也沒關係，前期只要先把固定使用到的角色強化到 20 級再去異象委託打 A 級弧盤、再簡單處理空幕，只要戰鬥操作得當就能應對眼前的任務了，等到完全了解遊戲後再視需要去打素材、刷空幕、拿 S 級弧盤和突破角色等級。另外需要注意的是 S 級弧盤的主要獲取途徑都跟「三重鑰匙」有關，三重鑰匙能用方斯購買或失緯棋子兌換，在確認自己手上的角色需要什麼弧盤前可以多留一點；此外角色與弧盤的可開放等級上限受到獵人等級影響。
跑圖也很重要
想在地圖快速通行需要玩家解鎖地圖各處的「ReroRero電話亭」，解鎖後就能隨時隨地打開地圖，點選要移動到的電話亭按下傳送；另外前面提到的「胡迪尼的魔術舞台」、「泡影罐頭工廠」、「兔子洞」（統稱異相界域）在第一次到達後也能快速傳送。倘若你打開地圖發現大部分地區都是模糊不清的話，代表你需要前往地圖各處啟動「維特海默塔」方可解鎖迷霧，啟動各地的維特海默塔也能接取到更多異象委託。
由於任務跟都市大亨系統常常需要玩家前往指定地點，開圖跟跑圖可以省去很多的麻煩，同時在地圖各處探索也能碰上異象或者治安事件，並透過打卡跟發現各種物品來累積漫遊值獲得各種獎勵。所以不想解任務的時候就開著車或騎著摩托車到處兜風吧。
筆者在實際跑圖的過程中發現《異環》呼叫轎車需要玩家到大馬路上才能成功召喚；機車則是幾乎隨地都能呼叫，所以倘若你需要長途移動可以駕駛轎車、要在小巷子裡穿梭建議還是騎機車比較方便，畢竟主線送的小綿羊除了尾速只有 40 以外沒有太多缺點，拿來爬樓梯或者穿梭小路都沒問題，也能避免跑太快錯過突發事件，誰不喜歡騎著機車隨時向路邊的竊盜犯發起戰鬥邀請呢？
獵人等級與鑒別等級
前面說到角色與弧盤的等級上限受到獵人等級影響，獵人等級 10 級之前角色與弧盤都只能強化到 20 級。完成每日活躍目標、消耗本性像素（打異相界域關卡）、完成主線與支線任務、完成探索指南跟探索城市、都市大亨升級都能提升獵人等級。至於鑒別等級會隨著獵人等級提升，獵人等級 10、20、30、40、45、50、55 級時都會對應提升 1 級的鑒別等級，鑒別等級越高玩家遭遇的敵人強度跟獎勵都會變高。
抽卡資源怎麼農
《異環》抽卡需要透過環石來換取骰子。成就系統裡玩家能夠分別透過探索、戰鬥、任務、趣味、好感、養成、玩法、城市八個方面的表現來獲得 10 到 20 不等的環石，另外都市大亨升級、完成正篇主線與番外、完成活動任務、完成異象委託、完成探索指南、獵人交易所購買、脆鼠餅回收站兌換都能獲得環石。
以上大致就是新手入門《異環》需要知道的事情。雖然看似複雜但遊戲內有充足的提示讓玩家不至於不知所措，若還是不了解也能在遊戲裡找到教學功能。另外《異環》的前期流程不會太久，所以玩家們可以輕鬆地享受遊戲的世界觀還有海特洛市的風光。
其他人也在看
艾普斯坦案震撼照曝！桌下驚見比基尼女爬行…牆掛裸嬰畫揭戀童島真相
美國司法部最新公開的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案文件中一張照片引發關注，畫面中這名已故淫魔富商與2名男子坐在桌前操作筆電，桌下卻有一名身穿白色比基尼的女子匍匐爬行，牆上還掛著一幅全裸嬰兒畫作，詭異場景令外界譁然。
嘉義好文青 桃城市區「台版小京都」一日散步！穿和服拍美照、昭和老屋下午茶感受時光流動
2026 年的嘉義市，早已從「雞肉飯故鄉」華麗變身為最具質感的「台版小京都」！這座擁有 300 年歷史的桃城，近年來將無數日治時期的老建築注入新生命，從充滿木質香氣的美術館到隱身公園裡的昭和神社辦公室，處處散發著恬靜的京都既視感。今年春節，不妨慢下腳步，來一場優雅的市區一日散步。在老屋裡品味下午茶，穿上和服穿梭在日式官舍群，最後再用一碗傳承數十年的火雞肉飯結尾。
33歲網美扛不住！爆球星前夫「2瓶可樂大GG」害離婚...下場慘了
美國33歲網美貝莉（Haley Baylee）與前NFL球星卡利爾（Matt Kalil）於2015相識並結婚，不料2022年兩人卻以「不可調和的差異」為由離婚，時隔3年，貝莉於去年一場直播中爆料，結婚的主因其實是因為前夫的尺寸「比2瓶可樂還大」，常讓她哭著完成床事，該段影片瞬間被網友瘋傳，讓卡利爾氣得提告，求償7.5萬美元（約新台幣236萬元）。
高空一躍而下「降落傘失靈未開」 法37歲跳傘世界冠軍殞命
法國翼裝飛行（wingsuit）名將沃尼克（Pierre Wolnik）當地時間7日，在法國阿爾卑斯山區進行極限跳傘時發生意外，降落傘未能順利開啟，導致其墜落身亡。沃尼克是2屆自由式（freefly）跳傘世界冠軍，這起致命墜落事故仍在調查中。
福衛八號首波影像成果曝光 解析度提升至0.7米全球矚目
台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星，去年11月底升空入軌後，並於今年一月展開正式取像任務，國家太空中心（TASA）今（11）日公布福衛八號第一波影像成果，範圍涵蓋台灣新竹科學園區、台南安平、高雄興達港、與日本東京國立競技場、西班牙巴塞隆納機場等國內外5座城市。
鴻海運動會登場！黃仁勳驚喜「現身」祝福
[NOWnews今日新聞]鴻海今（12）日俗稱的「尾牙」上午在台北大巨蛋舉行「2026全鴻海運動會」，現場擠滿數萬名員工及其家屬，場面十分熱鬧，而活動中輝達執行長黃仁勳再度「現身」會場，驚喜錄製影片感...
農曆年前最後一次院會！卓榮泰盼年後春暖花開 國會合理審查預算
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導今天是農曆年前的最後一次院會，行政院長卓榮泰為此發表談話時指出，無論是台美關稅談判、國防特別預算、中央政府總預算，...
賴清德喊話在野「1.25兆軍購條例」院版付委！王鴻薇：對憲法謬誤錯解
行政院版1.25兆國防特別條例遭到藍白阻擋，民眾黨提出4000億特別條例版本已付委，國民黨也宣布自提版本，總統賴清德昨日呼籲在野黨，一定要讓政院版本付委審查，原因是要符合憲政要求，且國防預算是非常專業的事情。對此，國民黨立委王鴻薇表示，這完全是對憲法謬誤的錯解；國民黨立委洪孟楷也說，其實只要把軍購內容說清楚就可以實質審查，為什麼要捨近求遠呢？
南投醫院親子醫療體驗 小朋友化身小小實習醫師
你曾從小夢想當醫生嗎?衛福部南投醫院近期舉辦「小小實習醫師」體驗活動，共有10組親子、計20人熱情參與。活動透過醫師角色扮演，讓小朋友在家長陪同下化身小小實習醫師，親身體驗看診流程，讓平時害怕就醫的孩子感到新奇有趣，也有小朋友因而萌生長大後要當醫生的心願
官方認證「古董」？《33號遠征隊》美術集質感太強，海關誤認是走私文物扣押
由 Sandfall Interactive 開發的回合制 RPG 新作《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33）獲獎無數，而其精緻美術風格卻在最近意外獲得了來自「伊拉克官方」的另類認證。一名玩家 Ahmed15252 最近在 Reddit 上分享了一段趣事，他購買的鐵盒典藏版中，一本精裝的美術集被懷疑是「古代文物」遭海關扣押。
體檢不合格、無照、未酒測 鐵道局4年開罰台鐵870萬、高鐵120萬
交通部鐵道局依法針對鐵路機構定期與不定期檢查，2022年起加強執法，4年來對台鐵共裁罰15件、共870萬元，對高鐵則裁罰3件、合計120萬元。台鐵鐵道系統包括鐵路法規定的鐵路系統及大眾捷運法規定的捷運（含輕軌），其中捷運系統主要由地方政府監督，鐵路系統則由交通部為主管機關，並由鐵道局監督管理。
作業系統也有差？《仁王3》玩家發現同配備Win 11效能表現竟明顯優於Win 10
光榮庫特摩旗下 Team Ninja 打造的動作遊戲《仁王3》已於 2 月 6 日正式推出，這次放棄於 PlayStation 平台獨佔，轉而同步登上 Steam 平台的做法也獲得成功，讓 Steam 同上玩家數達到系列史上最高峰，突破 7 萬人。不過，相比於遊戲主機這種非常單純的統一規格環境，同步在 PC 平台上推出的決定就非常考驗 Team Ninja 的調教與優化能力，而現在竟已傳出，在 PC 平台上《仁王3》的效能表現竟與作業系統有關，Windows11 環境下明顯優於 Windows10。
抽獎中iPhone！新北女誤信秒寄提款卡 警及時攔截阻詐
抽獎中iPhone！新北女誤信秒寄提款卡 警及時攔截阻詐
中國迅速撤回對日稀土出口限制？矢板明夫 ：施壓籌碼其實沒那麼多
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗帶領自民黨在眾議院改選大獲全勝，親中派兵敗如山倒，中國外交部崩潰怒嗆，高市如果繼續「魯莽行事」，必遭日本人民和國際社會唾棄，再次要求高市收回「台灣有事」相關言論。對此，資深媒體人矢板明夫表示，中國外交部這種回應，在面對國際現實時，並不能有效解決當前的外交僵局，反而讓交流變得更加緊張和困難。 矢板明夫11日深夜在臉書發文寫道：「2月9日下午的中國外交部例行記者會，發言人林劍面對記者提問，就2月8日日本眾議院選舉中，高市早苗執政聯盟取得壓倒性勝利，做出正式回應。這場選舉結果，執政黨在眾議院的席次達到超過三分之二的絕對多數，高市將繼續擔任日本首相，並擁有更大的國會主導權。」 林劍指稱，這次選舉是日本「國內事務」，反映日本社會「深層次、結構性的問題」，值得日本國內以及國際社會的人去深思。他再次要求高市撤回關於台灣有事的言論並警告，日本不要回到「軍國主義」道路，日本應「恪守中日四個政治文件」，不要「背信棄義」，如果日本的「極右翼勢力」行事魯莽將遭到日本人民和國際社會的「迎頭痛擊」。 矢板明夫分析：「這段官方回應，實際上隱含了幾個值得注意的問題。首先，林劍一
寶可夢30週年有大驚喜？爆料稱《寶可夢 紅/綠》將回歸推出Switch版本！
很快的，在今年 2 月 27 日《精靈寶可夢》即將迎來 30 週年，全球各地的寶可夢社群都將一起慶祝這個陪伴整整一代玩家、小朋友們長大的經典作品。而除了據傳接下來將推出的最新作品《寶可夢 風/浪》可能將在 歡慶 30 週年時推出外，現在這個經典系列還被爆料，任天堂將會在這次 30 週年慶典上趁勢宣布，《寶可夢 紅/綠》將會重製，推出 Nintendo Switch 版本，讓寶可夢粉絲也能透過現代技術重溫童年回憶！
恆春半島夜市又出現非法中國零食 屏衛局突擊攔截開罰
農曆春節連假進入倒數階段，國境之南恆春半島已現旅遊人潮，為守護遊客與在地鄉親的年節食安，屏東縣政府衛生局日前出動稽查大隊，強勢進駐恆春夜市進行食品安全專案查核。再度發現有攤商違法販售未經核准輸入的中國網紅零食，由於去年該夜市也曾發生類似違規案件，衛生局當場要求違規業者立即下架，沒想到業者在稽查人員離
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
爆冷拉下黃國昌人馬！「家樂福員工」陳彥廷現身了 驚人學歷曝
民眾黨新北市第四選區市議員黨內初選近日公布，黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆服務處主任周曉芸爆冷落馬，民調結果由從未露面的「神祕黑馬」陳彥廷勝出。周曉芸此前爆料，沒人認識陳彥廷，他只是在家樂福上班超過10年的員工，更批他根本沒有準備好參選。不過當事人近日終於在媒體曝光了，表示會參選到底，他的驚人學歷也引發議論。
鴻海尾牙抽1000萬特別獎！「籤筒名單」爆藏內幕：郭台銘厲害的地方
全球科技龍頭鴻海於12日在台北大巨蛋舉行「2026全鴻海運動嘉年華」，創辦人郭台銘豪氣投下震撼彈，準備總額「1億元」的創辦人特別獎，現場抽出10位每人爽領「1000萬」現金的超級幸運兒。不過就有網友曝光內幕，透露可以抽1000萬的「籤筒」中，其實都是事先規劃好的特優名單，不是所有人都能隨機抽的。