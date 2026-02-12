《異環》新手入門需要知道的六件事！角色養成教學、抽卡資源獲取一次搞懂

在超自然都市開放世界 RPG 手遊《異環》裡，玩家將扮演伊波恩古董店的鑑定師與四處調查異象的異象獵人，在海特洛市展開冒險。相信看過筆者的介紹文章還有官方的宣傳影片後不少讀者應該已經對於這款遊戲產生了非常大的興趣，迫不及待在遊戲正式開放的那天加入異象獵人的行列。工欲善其事必先利其器，本篇專欄將要以新手會接觸到的遊戲內容順序告訴您入門《異環》需要知道什麼。



新手教學期與新手教學後

剛進遊戲時所看到的劇情都相當是新手教學，選完主角性別後的這段時間就跟著主線劇情推進並熟悉操作方式即可。剛來到海特洛市時配角「薄荷」會先帶著玩家解鎖異象委託功能，同時抽卡功能也會開啟，這時不一定要急著有任何動作，也可以繼續推進劇情到伊波恩古董店的照相館委託結束、回到宿舍休息解鎖探索指南以及活動系統後再利用獲得的資源一併強化角色。

結束照相館委託主角會獲得一台摩托車，騎著它回到伊波恩看完對話並在宿舍休息後就會解鎖部分系統。這時候就算是新手教學結束了，但最關鍵的生活系統「都市大亨」需要玩家到粉爪銀行接受業務員「小吱」的推銷才能使用，所以最好是一結束任務就馬上過去。開放都市大亨後，接下來的遊戲過程想要更上一層樓筆者建議先把都市大亨功能全部開啟再回頭去推主線。

都市大亨是這遊戲的核心之一

都市大亨最少練到 6 等再繼續冒險

都市大亨系統看似是完全不同的生活玩法但也會對玩家的冒險產生影響，例如買車子可以跑圖、開啟交易所可以購買升級道具與課金貨幣環石。提升都市大亨等級的最重要門檻是累積賺取到足夠的生活系統貨幣「方斯」，累積的數字不會因為花掉方斯而扣除。方斯的賺取途徑除了都市大亨本身以外，透過主線、番外與支線、探索指南、獵人獎勵、異象委託都能獲得，想要走捷徑的話當然也能去商城的集市兌換用抽卡獲得的失緯棋子換，但不建議。

都市大亨升級時會開放不同的功能

一般來說前面劇情與任務所獲得的方斯夠玩家一路升級到 4 至 5 等，中間就配合任務的引導去完成目標即可。5 等之後除非官方有送物資否則應該每次升級之間玩家都會受到累積方斯不足的困擾，這時候筆者推薦優先透過都市閒趣系統進行「同城派送」委託，根據派送任務的急迫程度不同，只要路上不要橫衝直撞玩家每次派送最高都能獲得 8000 至 20000 方斯，而且一個任務大概只要花費 2 分鐘左右，但缺點是任務每日都有限制數量。

至於車隊挑戰雖然三星勝利加上星級獎勵也能獲得不少的方斯，但考慮到前期玩家只會有一台堪用的車輛，建議是把星期日車隊的六場比賽跑完就先轉去解支線、番外任務或異象委託，因為除了方斯以外還能獲得素材道具、獵人等級跟足跡點，可以順便為之後養成角色做打算。

都市閒趣裡有不同的賺錢途徑

解鎖「一咖舍」系統後玩家需要緩步累積管理經驗值、開啟更多分店與研發商品才能提高獲利效率，遊戲前期倘若手上有「無夢果核」道具可以把薄荷與阿德勒（主線送的 A 級角色）的「都市特技」升級一下再放進店鋪裡，能稍微增加收益，然後就可以去忙別的事情定時結算獲利累積經驗了。

一咖舍需要慢慢農

以上的攻略流程適用於都市大亨系統完全開放前（6 級以下），隨著等級越高也會解鎖更多玩法，直到 18 級就能拿到可以打出華麗 Combo 的 S 級角色「小吱」，所以就算對於尬車、跑物流、買房子沒興趣也要慢慢升級；如果暫時對小吱也沒興趣那至少要升到 6 級解鎖獵人交易所，可以用方斯購買環石與養成道具，後期大亨等級越高能買的東西也越多越好。

角色養成教學

角色養成決定了玩家是否能夠順暢推進主線。角色的養成目前有：突破、弧盤、空幕、覺醒、異能，共五個部分。

每位角色初始等級上限為 20 級，利用「獵人攻略」道具可以提升等級、突破等級上限則需要靠「失落絮語」來進行。獵人攻略與失落絮語都可以在城市裡掃蕩異象或在獵人交易所裡兌換，但獵人攻略也可以前往地圖上的「胡迪尼的魔術舞台」消耗本性像素通關「合訂本」獲得。

角色升級

弧盤可以理解成角色裝備，抽卡（斯卡布羅集市）、異象委託、弧盤研募、弧盤商店都能夠獲得弧盤，不同名字的弧盤都有自己的 Buff 效果。弧盤分成 S、A、B 三個等級，抽卡可以隨機獲得 A、B 級弧盤；弧盤研募可以消耗「三重鑰匙」隨機獲得 S、A 級弧盤；異象委託可以消耗三重鑰匙獲得指定的 A 級弧盤；弧盤商店能夠消耗三重鑰匙購買指定的 S 級弧盤。

不同的角色有各自對應的弧盤種類，玩家可以根據玩法習慣以及數值要求來選擇裝備什麼弧盤。弧盤可以用「染劑」強化也能用「碎屑」突破等級上限，突破素材要到地圖上的「泡影罐頭工廠」消耗本性像素通關獲得、染劑則是在「胡迪尼的魔術舞台」打，此外同樣的弧盤可以「混頻」強化數值加持效果。

不同的角色有對應的弧盤種類

空幕包含「卡帶」與「驅動塊」兩個部分，角色需要先裝備卡帶，接著在有限的空格內放入不同形狀的驅動塊提升角色屬性。驅動塊需要消耗「胡蘿蔔幣」透過「倒帶（空幕介面左下角）」隨機抽取，胡蘿蔔幣與卡帶都能在地圖上的「兔子洞」消耗本性像素通關獲得。

如何完整填滿空格或發揮最大效益需要仔細研究跟運氣

重複抽到某位角色時會給予玩家該角色的心象碎片，心象碎片可以用於該角色的覺醒，每次覺醒都會給予不同的覺醒還有共鳴效果。

可以善用滿覺醒的 A 級角來推關卡

異能分成「都市特技」跟戰鬥技能，都市特技可以讓玩家在都市大亨系統裡獲得各種 Buff，消耗在每日活躍取得的無夢果核升級；至於戰鬥技能需要透過「新兵的怯懦」與「褪色掠影」升級，以上兩種材料都能在「胡迪尼的魔術舞台」或獵人交易所獲得。

每個角色即便沒有要上場也能發揮作用

以上的養成除了覺醒跟異能以外都需要搭配基礎貨幣「甲硬幣」一起消耗，甲硬幣能夠在探索途中獲得或是在獵人交易所購買，通過「胡迪尼的魔術舞台」、「泡影罐頭工廠」、「兔子洞」也會掉落。

新手若是覺得太複雜也沒關係，前期只要先把固定使用到的角色強化到 20 級再去異象委託打 A 級弧盤、再簡單處理空幕，只要戰鬥操作得當就能應對眼前的任務了，等到完全了解遊戲後再視需要去打素材、刷空幕、拿 S 級弧盤和突破角色等級。另外需要注意的是 S 級弧盤的主要獲取途徑都跟「三重鑰匙」有關，三重鑰匙能用方斯購買或失緯棋子兌換，在確認自己手上的角色需要什麼弧盤前可以多留一點；此外角色與弧盤的可開放等級上限受到獵人等級影響。

主要的三個農素材地點都在地圖各處

跑圖也很重要

想在地圖快速通行需要玩家解鎖地圖各處的「ReroRero電話亭」，解鎖後就能隨時隨地打開地圖，點選要移動到的電話亭按下傳送；另外前面提到的「胡迪尼的魔術舞台」、「泡影罐頭工廠」、「兔子洞」（統稱異相界域）在第一次到達後也能快速傳送。倘若你打開地圖發現大部分地區都是模糊不清的話，代表你需要前往地圖各處啟動「維特海默塔」方可解鎖迷霧，啟動各地的維特海默塔也能接取到更多異象委託。

遊戲一開始許多地區都是未探索狀態

由於任務跟都市大亨系統常常需要玩家前往指定地點，開圖跟跑圖可以省去很多的麻煩，同時在地圖各處探索也能碰上異象或者治安事件，並透過打卡跟發現各種物品來累積漫遊值獲得各種獎勵。所以不想解任務的時候就開著車或騎著摩托車到處兜風吧。

筆者在實際跑圖的過程中發現《異環》呼叫轎車需要玩家到大馬路上才能成功召喚；機車則是幾乎隨地都能呼叫，所以倘若你需要長途移動可以駕駛轎車、要在小巷子裡穿梭建議還是騎機車比較方便，畢竟主線送的小綿羊除了尾速只有 40 以外沒有太多缺點，拿來爬樓梯或者穿梭小路都沒問題，也能避免跑太快錯過突發事件，誰不喜歡騎著機車隨時向路邊的竊盜犯發起戰鬥邀請呢？

機車短距離跑圖很好用

獵人等級與鑒別等級

前面說到角色與弧盤的等級上限受到獵人等級影響，獵人等級 10 級之前角色與弧盤都只能強化到 20 級。完成每日活躍目標、消耗本性像素（打異相界域關卡）、完成主線與支線任務、完成探索指南跟探索城市、都市大亨升級都能提升獵人等級。至於鑒別等級會隨著獵人等級提升，獵人等級 10、20、30、40、45、50、55 級時都會對應提升 1 級的鑒別等級，鑒別等級越高玩家遭遇的敵人強度跟獎勵都會變高。

獵人等級很重要

抽卡資源怎麼農

《異環》抽卡需要透過環石來換取骰子。成就系統裡玩家能夠分別透過探索、戰鬥、任務、趣味、好感、養成、玩法、城市八個方面的表現來獲得 10 到 20 不等的環石，另外都市大亨升級、完成正篇主線與番外、完成活動任務、完成異象委託、完成探索指南、獵人交易所購買、脆鼠餅回收站兌換都能獲得環石。

環石許多地方都能獲得

以上大致就是新手入門《異環》需要知道的事情。雖然看似複雜但遊戲內有充足的提示讓玩家不至於不知所措，若還是不了解也能在遊戲裡找到教學功能。另外《異環》的前期流程不會太久，所以玩家們可以輕鬆地享受遊戲的世界觀還有海特洛市的風光。