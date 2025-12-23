《異環》釋出全新PV宣布「共存測試」招募！主打超自然都市開放世界RPG

被玩家稱為「二次元版 GTA」的超自然都市開放世界 RPG《異環》（Neverness to Everness），官方於今日（23）公開了最新宣傳影片，並宣佈啟動新一輪的「共存測試」招募活動。本次測試將採取限量刪檔付費的形式進行，測試平台包含 PC、行動裝置（Android / iOS）以及家用主機 PS5。玩家即日起可前往官方網站填寫問卷申請測試資格，就有機會被抽中搶先體驗！參與「電玩城大作戰」限時網頁活動，或參與官方社群抽獎活動，也將有額外機會獲得測試資格。

新一輪測試即將到來！（圖源：異環）

根據官方網站釋出的情報，這次「共存測試」將支援 PC、手機與 PS5 之間的跨平台數據互通，代表玩家可以在不同設備間無縫接軌遊戲進度。針對操作體驗，PC 版確認支援 PS5 DualSense、PS4 DUALSHOCK 4 以及 Xbox 系列控制器。值得注意的是，本次參加測試的 PS5 玩家不需要訂閱 PlayStation Plus 會員資格就可以遊玩。官方也特別提醒，曾參與先前「收容測試」的玩家，必須先移除舊版程式，重新下載「共存測試」專用版本才能進入遊戲。

在內容分享方面，官方這次保持開放態度，允許玩家在測試期間於 YouTube、Twitch 等平台進行實況，或是在社群媒體分享截圖與影片，但嚴禁解包數據、盜用或惡意散播不實訊息等行為。官方還同步公開了這次的 PC 硬體需求，最低 CPU 需要 10th Gen Intel（R）Core（TM）i7-10700，顯示卡部分則是 GTX 1660，以及至少 16GB 的記憶體。