戰鬥、打擊感升級！《異環》釋出序章實機影片，2/6展開共存測試

被社群譽為「二次元 GTA」的超自然都市開放世界 RPG《異環》，今日正式釋出了長達 13 分鐘的序章實機遊玩影片。展示了遊戲前期的劇情流程，以及實際操作畫面，讓玩家能搶先一窺遊戲在經過前幾次測試和開發調整後的最新遊戲樣貌。

經過先前測試，這次不少內容和演出都經過調整。（圖源：異環）

在最新實機畫面中可以觀察到，與先前的測試版本相比，本次展示的戰鬥系統在流暢度上有明顯提升，甚至攻擊時的打擊感也經過了強化。此外，角色在劇情對話時的肢體動作與臉部表情更加豐富，除了 NPC 的一些動作改變外，過場的 CG 動畫細節也同樣進行了不少調整，整體演出效果獲得了許多玩家的好評。

而隨著實機影片的公開，官方也確認「共存測試」將於本週 2 月 6 日早上 9 點正式展開。目前測試資格查詢功能已經在《異環》官方網站開放，先前參與招募的玩家們，記得前往官網確認是否獲得本次的測試入場資格，準備迎接即將到來的都市冒險。