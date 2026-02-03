戰鬥、打擊感升級！《異環》釋出序章實機影片，2/6展開共存測試
被社群譽為「二次元 GTA」的超自然都市開放世界 RPG《異環》，今日正式釋出了長達 13 分鐘的序章實機遊玩影片。展示了遊戲前期的劇情流程，以及實際操作畫面，讓玩家能搶先一窺遊戲在經過前幾次測試和開發調整後的最新遊戲樣貌。
在最新實機畫面中可以觀察到，與先前的測試版本相比，本次展示的戰鬥系統在流暢度上有明顯提升，甚至攻擊時的打擊感也經過了強化。此外，角色在劇情對話時的肢體動作與臉部表情更加豐富，除了 NPC 的一些動作改變外，過場的 CG 動畫細節也同樣進行了不少調整，整體演出效果獲得了許多玩家的好評。
而隨著實機影片的公開，官方也確認「共存測試」將於本週 2 月 6 日早上 9 點正式展開。目前測試資格查詢功能已經在《異環》官方網站開放，先前參與招募的玩家們，記得前往官網確認是否獲得本次的測試入場資格，準備迎接即將到來的都市冒險。
其他人也在看
規模超乎想像！《赤血沙漠》支線可玩超過50小時，主線劇情只佔極小比例
Pearl Abyss 開放世界動作冒險新作《赤血沙漠》（Crimson Desert）推出時間越來越接近，官方也逐漸釋出大量遊戲資訊。該公司公關總監 Will Powers 在近期的訪談中透露，這款遊戲的規模非常巨大，其中主線劇情只佔整體遊戲內容的極小部分。
【星鳴特攻2.0?】《高嶺鐵衛》總監談遊戲表現：「玩家數不重要」
就在去年的 TGA 遊戲大奬上，一款名為《高嶺鐵衛》的免費射擊遊戲成為了活動的最終壓軸作，然而，本作立刻因為乏善可陳的畫面以及玩法展示引發了許多負面反應。雖然本作在 1 月
【預告片釋出】Netflix《怪奇物語》推出動畫作品《1985 故事集》 今年四月起全球放送
於 2016 年推出、杜夫兄弟創作、Netflix 發行之美國科幻恐怖影集《怪奇物語》（Stranger Things）今（3）日宣布推出衍生動畫作品《怪奇物語：1985 故事集》（Stranger Things: Tales Fr
看起來很好吃？拉麵「道頓堀神座」聯名《咒術迴戰》推出超逼真「宿儺手指」叉燒
源自大阪的人氣拉麵品牌「道頓堀神座」（どうとんぼり神座），宣布將展開品牌史上最大規模的聯名活動，和目前剛播出第三季動畫的《咒術迴戰》合作，推出一系列主題餐點與週邊商品。本次合作將於 2026 年 2 月 25 日（週三）正式開跑第一彈，活動期間店內將換上動畫角色的特別裝飾。
瑪菲司揭12年婚姻真實面貌 自曝與尪吵架「要收行李走人」
日前瑪菲司砸下7位數帶著近60位員工去韓國釜山旅遊，她大吐苦水直呼「一點都不輕鬆」，更自曝在旅途中因公司決策與老公意見分歧，一度氣到怒嗆：「我要收行李走了！」好在老公求生慾強，趕緊上前安撫才化解危機。但她也強調，結婚 11、2 年後已學會成熟溝通：「以...
美國戰爭部部長赫格塞斯與越南國防部長潘文江 (圖)
美國戰爭部部長赫格塞斯（左）去年11月訪越南，於河內會見越南國防部長潘文江（右），舉行雙邊會談，聚焦軍事合作，會後雙方互贈越南戰爭遺物。
傳與李乾龍通話 侯友宜：按照既有步驟往前走 (圖)
新北市副市長劉和然（前左3）以及台北市副市長李四川皆有意參選新北市長；國民黨在協調過程中傳聞副主席李乾龍已與新北市長侯友宜通話。對此，侯友宜（前左2）3日受訪表示，按照既有的步驟往前走。
研究：歐盟捨2035燃油新車禁售 碳排恐增10%
（中央社布魯塞爾3日綜合外電報導）環保與清潔能源團體歐洲運輸環境聯合會（T&E）披露，按歐盟形同實質放棄燃油新車禁售令的新規劃，2035年電動車在新車占比仍可望達85%，但整體車輛碳排會比原目標高10%。
袁惟仁57歲病逝！昔出軌爭議再被掀…
娛樂中心／李筱舲報導音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（2）日驚傳病逝，享年57歲，樂壇痛失才子。在外界緬懷其音樂成就之際，他過往的家庭紛擾也再度浮上檯面。當年他與前妻陸元琪那段轟動一時的婚姻內幕，包含曾遭控出軌等紛紜爭議，隨其人生謝幕再次引發外界關注。
資安署示警SSL VPN漏洞恐遭駭客利用 4措施防範
（中央社記者趙敏雅台北3日電）數發部資安署近期示警，有機關網站偵測異常連線，經查駭客利用SSL VPN功能漏洞，登入新增帳號，並連線至資料庫主機植入惡意程式。資安署建議，可透過確保資安防護持續有效、更新韌體與弱點補強、落實帳號控管原則、遠端存取限制等4大措施防範。
低碳遊新北 觀旅局推三峽、雙溪、坪林3大綠色遊程
新北市政府觀光旅遊局以「綠色旅遊」為核心，響應全球永續旅遊趨勢，結合大眾運輸與深度體驗，推出3條具在地特色的低碳一日遊行程。遊程串聯三峽、雙溪與坪林，帶領遊客走進山城聚落、鐵道遺跡與水源保護區，更導入國際標準碳足跡管理機制，讓每一趟旅行都能實踐友善環境、支持在地的永續精神。相關行程名額有限，歡迎民眾踴躍報名參加，詳情可至活動頁面查詢（https://reurl.cc/5bn8bz）。觀旅局表示，三條綠色路線不僅呼應環境部綠色旅遊精神，更特別針對親子家庭、樂齡族群及永續生活愛好者設計，結合「在地文化導覽」、「生態友善場域」與「低碳交通」，讓旅遊成為一種負責任的生活風格。其中「藝境新北・三峽時光慢旅一日遊」將於2月27日出發，行程走訪濕地自然環境，觀察豐富生態樣貌，並前往新北市美術館感受當代藝術魅力，隨後漫步三峽老街，在在地導覽帶領下走讀百年街區，體驗自然、藝術與人文交織的永續慢旅。「鐵道綠跡・雙溪人文走讀一日遊」預計於3月8日出發，以鐵道文化為主軸，串聯雙溪老街及周邊聚落，透過在地導覽解說，走訪三貂嶺生態友善隧道與猴硐礦業遺跡，深入了解產業文化與地方記憶，展現鐵道聚落獨有的綠色旅遊風貌。
香港年味好「遊」「港」覺！ 2026年春節旅遊攻略報你知──
「國泰新春國際匯演之夜」於農曆大年初一在尖沙咀登場，以燈光、音樂與國際巡遊揭開香港新春慶典序幕。【旅
姊選縣長弟拚議長！彰化政壇名門陷兩難 掌門人：兩個都太急了
彰化縣議長謝典霖與立委姊姊謝衣鳯因參選布局觸發姊弟之爭，近來更因謝家溪州豪宅開箱事件引發熱議。習慣低調的父親謝新隆、母親前立委鄭汝芬對種種爭議感到心累，人稱「謝董」的謝新隆3日接受媒體電訪時語多無奈，並嘆「兩個孩子個性都太急了」，強調家族對於未來選舉布局「都還沒確認」。
嘉縣頭橋陸橋3月將拆除 各界憂交通安全與壅塞
配合「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫」進行，民雄鄉頭橋陸橋預計3月3日起進行拆除作業。交通部鐵道局中部工程處今在民雄產業園區服務中心召開施工前交通維持說明會，興南村長黃丞鈞與金興村長何建明都憂心對交通造成重大衝擊，影響村民行的安全；工業區廠商則對重車行駛受到限制，擔心無法如期交貨受罰。中部工程處強調會加
中市府將直播經典賽 巨型紀念球移廣場展示 (圖)
世界棒球經典賽（WBC）預賽將在東京巨蛋登場，台中市長盧秀燕3日宣布，3月5日至8日將在府前廣場進行賽事直播，而台中限定紀念球已在府前廣場川堂展示。
日本東京春節走春 蒐羅四大人氣能量景點，開運祈福！
日本東京春節走春蒐羅四大人氣能量景點，圖為潮見龍宮的黃金大注連繩。©潮見龍宮【旅遊經洪書瑱
「AI 代理社交平台」Moltbook 卻暴露真人資料：1.5 百萬 API 憑證外洩，連私訊和電郵都看光光？
Moltbook 主打「AI 代理社交網絡」，卻被 Wiz 發現資料庫配置出錯，令 1.5 百萬 API 認證 Token、電郵同私訊可被未授權存取，亦令任何人可冒充 AI 代理發帖。事件再次提醒：用 AI 寫程式不等於安全。
逾3成上班族暴露職場二手菸 尾牙旺季到！呼籲企業4步驟舉辦「無菸尾牙」
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文根據國健署資料顯示，國內成人吸菸率已降至12.8％，但是職場二手菸暴露率仍高達30.3％，3成以上的上班族健康都受菸害威脅。目前正是尾牙旺季，國健署呼籲，應推動「無菸尾牙」，拒絕紙菸、電子煙、加熱菸等菸品，並落實《菸害防制法》室內禁菸規定、善用多元戒菸服務，共同打造健康的無菸職場環境。成人吸菸率下降 但職場二手菸暴露仍高達30.3％國健署113年國人吸菸行為調查發現，18歲以上成人吸菸率已降到12.8％，較111年下降1.2個百分點，代表民眾整體吸菸情形正在持續改善，但是吸菸率下降的同時，職場二手菸暴露卻依然很高。國健署表示，經過調查發現，18歲以上室內工作者的職場二手菸暴露率竟然仍有30.3％，也就是說平均每10位上班族，就有約3人暴露於二手菸的職場環境，這也顯示國內勞工的健康仍然持續受到菸害威脅。為何要重視職場二手菸暴露？ 職場二手菸會造成哪些影響？由於上班族每天有將近三分之一的時間都在工作，職場環境已是相當重要的生活場域之一，因此職場二手菸暴露風險不容忽視。國健署強調，二手菸中含有上百種有害物質、致癌物，即便接觸時間再短，都會增加罹患心
中國高層震盪急放「色情片」洗版X！為阻斷「即時政治動態」
國際中心／張予柔報導中國解放軍近日宣布對中央軍委副主席張又俠及聯合參謀部參謀長劉振立展開立案調查，引發軍方高層震盪。與此同時，社群平台X的中文搜尋功能出現大規模癱瘓，頁面被大量色情內容與垃圾資訊淹沒，導致用戶無法正常查看政治及新聞動態。X平台高層直指，這一系列行動背後疑有中國政府操作的痕跡，利用短時間內註冊的數百萬機器人帳號進行「洗版」攻擊，意圖阻礙民眾獲取即時政治動態。
洪申翰赴北區歲末春安聯合檢查（2） (圖)
勞動部3日上午同步實施115年全國北、中、南區歲末春安聯合檢查，勞動部長洪申翰（中）率隊前往新北市泰山區的南亞科技廠巡視，確保工安無虞。