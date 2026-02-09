《異環》開放雙平台預約！被譽為「二次元GTA」成今年必玩開放世界RPG

超自然都市開放世界 RPG 遊戲《異環》，現正於 PC、PlayStation 5、Android 及 iOS 平台展開限量「共存測試」。本次測試讓玩家得以扮演「鑒定師」，進入遊戲中的海特洛市展開全新冒險。

《異環》多平台限量「共存測試」進行中！（來源：艾玩天地 官方提供）

配合測試進行，官方亦於 2 月 7 日正式啟動雙平台預約。參與預約並完成指定任務的玩家，將有機會參與抽獎，獲得包括 SONY PS5 Pro 遊戲主機及 ASUS ROG XBOX ALLY 電競掌機等實體獎勵。首週預約期間（2026 年 2 月 7 日 - 2026 年 2 月 14 日）將進行加碼抽獎，官方亦預告將於 2 月 15 日公開更多後續活動。

《異環》雙平台預約正式開啟，限時抽獎送出豪華遊戲主機實體好禮！（來源：艾玩天地 官方提供）

目前《異環》全球官網預約持續進行中，隨著預約人數達成階段性目標，將可解鎖包含人氣角色「哈尼婭」、最多 20 抽虛寶等獎勵。

「共存測試」呈現豐富互動玩法與都市事件

本次「共存測試」開放至 2 月 20 日，獲選玩家可深入體驗海特洛市的都市生活。遊戲強調沉浸式互動，玩家可與角色一同外出、駕駛，甚至邀請至自宅體驗共同生活，並觸發如與娜娜莉捉迷藏、幫薄荷尾巴清潔等角色專屬互動。

測試中也開放多種特殊事件供玩家探索，例如監獄日常、醫院異象，以及以綜藝節目形式呈現的「粉爪大劫案」玩法，讓玩家在還原電影場景的環境中完成挑戰並獲得獎勵。

