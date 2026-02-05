Yahoo遊戲特別企劃

《異環》懶人包：公測與上市時間有了嗎？共存測試2/6開跑，下載方式、玩家心得整理

《異環》是一款以超自然都市「海特洛」為舞台的開放世界動作角色扮演遊戲。玩家將扮演異象獵人，在融合現實與異常現象的世界中探索，並體驗包括奔跑、攀爬、駕駛載具在內的高自由度移動與戰鬥。以下編輯整理《異環》的重點資訊，包含多平台「共存測試」時間、預約里程碑獎勵、遊戲核心玩法特色等要點一次看完！

（圖源：異環）
（圖源：異環）

《異環》遊戲重點資訊

  • 公測/正式上市/開服時間：尚未公布公測與上市時間，遊戲持續進行測試中。

  • 事前預約：官網現正進行中

  • 遊戲平台：Google Play、App Store、PC (Windows)、 PS5，同帳號登入不同平台時資料可以互通

  • 官方網站：https://nte.iwplay.com.tw/

  • 官方 Facebook：https://www.facebook.com/nte.iwplay/#

  • 官方 Discord：https://discord.com/invite/pAWyEmpd8X

（圖源：異環）
（圖源：異環）
《異環》「共存測試」封測資訊

  • 測試開啟時間：2026 年 2 月 6 日 09 : 00（UTC+8）

  • 測試結束時間：2026 年 2 月 20 日 23 : 59（UTC+8）

  • 預下載時間：2026 年 2 月 4 日 09 : 00（UTC+8）

  • 測試類型：限量不計費刪檔測試

  • 測試平臺：PC (Windows) / iOS / Android / PS5

  • 遊戲語言：繁體中文、簡體中文、英語、日語、韓語、德語、法語、西語、俄語

  • 配音語言：中文、英語、日語、韓語

本次共存測試的下載方式並未公開，而是由獲得封測資格的玩家會收到官方寄信通知，其中會包含各平台的測試下載連結以及注意事項，玩家依照其中步驟下載即可。

關於共存測試的下載、GPU、記憶體、硬碟與遊戲執行等相關問題，可參考官方的 Q&A 說明來排解問題：https://nte.iwplay.com.tw/news/view/20260204/b0d3d326.html

《異環》iOS、Android、PC 設備需求

iOS

最低配置

  • 系統：iOS 15.0

  • 手機設備：iPhone 12 Pro Max

  • 記憶體：6G 及以上

推薦配置

  • 系統：iOS 16.0 及以上

  • 手機設備：iPhone 14 Pro 或以上

  • 記憶體：6G 及以上

儲存空間建議至少預留15GB或以上

Android

最低配置

  • 系統：Android 10.0

  • CPU：驍龍 855 及聯發科同等性能

  • 記憶體：6G 及以上

推薦配置

  • 系統：Android 10.0 及以上

  • CPU：驍龍 Gen2、Gen3 及同等性能以上

  • 記憶體：6G及以上

儲存空間建議至少預留15GB或以上

PC

最低配置

  • 處理器：第10代 IntelCore i7-10700

  • 記憶體：16 GB

  • 顯示卡：NVIDIA GeForce GTX1660 或同級

推薦配置

  • 處理器：第12代 IntelCore i7-12700 及以上

  • 記憶體：32GB 及以上

  • 顯示卡：NVIDIA GeForce RTX 3060 或同級以上

  • 操作系統：Windows 10 64 位元以上

硬碟空間建議至少預留 40 GB 或以上

《異環》事前預約獎勵

事前預約網址：https://nte.iwplay.com.tw/

預約里程碑獎勵：

  • 官方社群達到「500萬追蹤」可解鎖：「巡哨鼠鼠」滑翔翼造型

  • 達成「1500萬預約」可解鎖：甲硬幣 * 30000

  • 達成「2000萬預約」可解鎖：特級獵人攻略 * 20

  • 達成「2500萬預約」可解鎖：捏造骰子 * 5

  • 達成「3000萬預約」可解鎖：角色「哈尼婭」* 1

  • 達成「3500萬預約」可解鎖：捏造骰子 * 15

目前已達成 2000 萬預約門檻。

（圖源：異環）
（圖源：異環）

《異環》遊戲特色與玩法

（圖源：異環）
（圖源：異環）

《異環》是一款結合了超自然都市冒險與開放世界探索的遊戲。在遊戲中，你扮演一名「異象」，與夥伴們一起解決城市中的神秘事件。以下為其核心特色與封測階段的玩家回饋。

核心玩法特色

一、戰鬥系統

戰鬥的核心在於「元素連攜」（遊戲內稱為「異能環合」），玩家需要策略性地切換不同屬性的角色來觸發連攜效果，造成大量傷害或控制敵人。

除了策略性的「異能環合」外，戰鬥融合了高機動性的「反重力動作」，玩家不僅要切換角色觸發異能反應，還能召喚收容的「異象」助戰。戰鬥不再侷限於地面，牆面與空中都是你的戰場。

二、都市生活系統

這部分提供了極高的沉浸感與自由度，透過 UE5 引擎打造的無縫都市，玩家可以在遊戲中購置多種房產，從豪華的伊登公寓到親民的維納公寓，並能自由裝潢布置。遊戲也設計了車輛系統，玩家可以租賃或購買車輛在城市中駕駛，並進行改裝。更特別的是，玩家可以買下一間店鋪（如咖啡店）進行經營，管理商品與員工，體驗當老闆的樂趣。

三、開放世界探索與收集

遊戲的主舞台「海特洛市」是一個現代與傳統風格交融的開放世界，最大的特色是「異能跑酷」，你可以無視重力在摩天大樓外牆奔跑。玩家除了推進主線劇情，還可以解決各種委託與事件。探索過程中，可以透過擊敗特定怪物開啟寶箱，或與場景中的特殊物件（如紅烏鴉）互動來收集資源。

序章實機影片

《異環》封測階段的玩家心得回饋

從玩家的實際體驗來看，遊戲在初步測試中展現了這些亮點：

  • 媲美單機的都市沉浸感：玩家對「駕駛系統」給予了極高評價，車輛不僅擁有物理慣性與甩尾機制，搭配高品質的電台，在城市夜景中漫遊的體驗極佳，買房、經營店鋪等生活化玩法也大大增強了代入感，在都市中漫遊的感覺相當不錯。

  • 獨特的「新怪談」氛圍： 不同於傳統奇幻，遊戲成功營造了類似 SCP 基金會的都市懸疑感。諸如「神秘照相館」、「午夜地鐵」等支線劇情，氣氛渲染到位，帶來了二次元遊戲少有的驚悚體驗。

  • 角色與夥伴系統：可以結識具有特殊能力的夥伴，一些角色設計也得到玩家喜愛。

（圖源：異環）
（圖源：異環）
（圖源：異環）
（圖源：異環）

不過由於遊戲目前都還是測試階段，整體在系統最佳化、戰鬥、新手引導部分也有玩家反饋希望能夠更好一點。

《異環》相關新聞與內容

