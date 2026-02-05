《異環》懶人包：公測與上市時間有了嗎？共存測試2/6開跑，下載方式、玩家心得整理

《異環》是一款以超自然都市「海特洛」為舞台的開放世界動作角色扮演遊戲。玩家將扮演異象獵人，在融合現實與異常現象的世界中探索，並體驗包括奔跑、攀爬、駕駛載具在內的高自由度移動與戰鬥。以下編輯整理《異環》的重點資訊，包含多平台「共存測試」時間、預約里程碑獎勵、遊戲核心玩法特色等要點一次看完！

（圖源：異環）

《異環》遊戲重點資訊

公測/正式上市/開服時間：尚未公布公測與上市時間，遊戲持續進行測試中。

事前預約：官網現正進行中

遊戲平台：Google Play、App Store、PC (Windows)、 PS5，同帳號登入不同平台時資料可以互通

官方網站：https://nte.iwplay.com.tw/

官方 Facebook：https://www.facebook.com/nte.iwplay/#

官方 Discord：https://discord.com/invite/pAWyEmpd8X

（圖源：異環）

廣告 廣告

《異環》「共存測試」封測資訊

測試開啟時間：2026 年 2 月 6 日 09 : 00（UTC+8）

測試結束時間：2026 年 2 月 20 日 23 : 59（UTC+8）

預下載時間：2026 年 2 月 4 日 09 : 00（UTC+8）

測試類型：限量不計費刪檔測試

測試平臺：PC (Windows) / iOS / Android / PS5

遊戲語言：繁體中文、簡體中文、英語、日語、韓語、德語、法語、西語、俄語

配音語言：中文、英語、日語、韓語

本次共存測試的下載方式並未公開，而是由獲得封測資格的玩家會收到官方寄信通知，其中會包含各平台的測試下載連結以及注意事項，玩家依照其中步驟下載即可。

關於共存測試的下載、GPU、記憶體、硬碟與遊戲執行等相關問題，可參考官方的 Q&A 說明來排解問題：https://nte.iwplay.com.tw/news/view/20260204/b0d3d326.html

《異環》iOS、Android、PC 設備需求

iOS

最低配置

系統：iOS 15.0

手機設備：iPhone 12 Pro Max

記憶體：6G 及以上

推薦配置

系統：iOS 16.0 及以上

手機設備：iPhone 14 Pro 或以上

記憶體：6G 及以上

儲存空間建議至少預留15GB或以上

Android

最低配置

系統：Android 10.0

CPU：驍龍 855 及聯發科同等性能

記憶體：6G 及以上

推薦配置

系統：Android 10.0 及以上

CPU：驍龍 Gen2、Gen3 及同等性能以上

記憶體：6G及以上

儲存空間建議至少預留15GB或以上

PC

最低配置

處理器：第10代 IntelCore i7-10700

記憶體：16 GB

顯示卡：NVIDIA GeForce GTX1660 或同級

推薦配置

處理器：第12代 IntelCore i7-12700 及以上

記憶體：32GB 及以上

顯示卡：NVIDIA GeForce RTX 3060 或同級以上

操作系統：Windows 10 64 位元以上

硬碟空間建議至少預留 40 GB 或以上

《異環》事前預約獎勵

事前預約網址：https://nte.iwplay.com.tw/

預約里程碑獎勵：

官方社群達到「500萬追蹤」可解鎖：「巡哨鼠鼠」滑翔翼造型

達成「1500萬預約」可解鎖：甲硬幣 * 30000

達成「2000萬預約」可解鎖：特級獵人攻略 * 20

達成「2500萬預約」可解鎖：捏造骰子 * 5

達成「3000萬預約」可解鎖：角色「哈尼婭」* 1

達成「3500萬預約」可解鎖：捏造骰子 * 15

目前已達成 2000 萬預約門檻。

（圖源：異環）

《異環》遊戲特色與玩法

（圖源：異環）

《異環》是一款結合了超自然都市冒險與開放世界探索的遊戲。在遊戲中，你扮演一名「異象」，與夥伴們一起解決城市中的神秘事件。以下為其核心特色與封測階段的玩家回饋。

核心玩法特色

一、戰鬥系統

戰鬥的核心在於「元素連攜」（遊戲內稱為「異能環合」），玩家需要策略性地切換不同屬性的角色來觸發連攜效果，造成大量傷害或控制敵人。

除了策略性的「異能環合」外，戰鬥融合了高機動性的「反重力動作」，玩家不僅要切換角色觸發異能反應，還能召喚收容的「異象」助戰。戰鬥不再侷限於地面，牆面與空中都是你的戰場。

二、都市生活系統

這部分提供了極高的沉浸感與自由度，透過 UE5 引擎打造的無縫都市，玩家可以在遊戲中購置多種房產，從豪華的伊登公寓到親民的維納公寓，並能自由裝潢布置。遊戲也設計了車輛系統，玩家可以租賃或購買車輛在城市中駕駛，並進行改裝。更特別的是，玩家可以買下一間店鋪（如咖啡店）進行經營，管理商品與員工，體驗當老闆的樂趣。

三、開放世界探索與收集

遊戲的主舞台「海特洛市」是一個現代與傳統風格交融的開放世界，最大的特色是「異能跑酷」，你可以無視重力在摩天大樓外牆奔跑。玩家除了推進主線劇情，還可以解決各種委託與事件。探索過程中，可以透過擊敗特定怪物開啟寶箱，或與場景中的特殊物件（如紅烏鴉）互動來收集資源。

序章實機影片

《異環》封測階段的玩家心得回饋

從玩家的實際體驗來看，遊戲在初步測試中展現了這些亮點：

媲美單機的都市沉浸感 ：玩家對「駕駛系統」給予了極高評價，車輛不僅擁有物理慣性與甩尾機制，搭配高品質的電台，在城市夜景中漫遊的體驗極佳，買房、經營店鋪等生活化玩法也大大增強了代入感，在都市中漫遊的感覺相當不錯。

獨特的「新怪談」氛圍 ： 不同於傳統奇幻，遊戲成功營造了類似 SCP 基金會的都市懸疑感。諸如「神秘照相館」、「午夜地鐵」等支線劇情，氣氛渲染到位，帶來了二次元遊戲少有的驚悚體驗。

角色與夥伴系統：可以結識具有特殊能力的夥伴，一些角色設計也得到玩家喜愛。

（圖源：異環）

（圖源：異環）

不過由於遊戲目前都還是測試階段，整體在系統最佳化、戰鬥、新手引導部分也有玩家反饋希望能夠更好一點。

《異環》相關新聞與內容