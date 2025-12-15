名導羅伯雷納和妻子被爆陳屍家中 多處刀傷⋯凶殺組介入調查

78歲美國導演羅伯雷納（Rob Reiner）的家中發現一男一女的屍體，外媒報導死者正是他與68歲妻子米凱萊辛格（Michele Singer），且疑似為他殺，全案正在調查中。

據《TMZ》報導，羅伯雷納與妻子身上有多處刀傷，洛杉磯警察局搶劫凶殺組（LAPD Robbery Homicide Division）介入調查此案。

洛杉磯消防局表示，14日下午3時30分左右接到報案電話，前往羅伯雷納位於布倫特伍德的家中後，發現有78歲男性和68歲女性屍體，雖然正好與羅伯雷納和妻子米凱萊辛格年齡對得上，但是稍早並未證實死者身分，如今外媒報導死者正是羅伯雷納夫妻。

羅伯雷納出身於好萊塢世家，父親是喜劇演員兼導演卡爾雷納（Carl Reiner），羅伯雷納執導過《當哈利碰上莎莉》、《軍官與魔鬼》、《白宮夜未眠》、《一路玩到掛》等電影，1989年與米凱萊辛格結婚，育有三名子女。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導