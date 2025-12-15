《當哈利碰上莎莉》名導羅伯雷納和妻子遭殺害！多處刀傷⋯兇嫌疑為兒子

78歲美國導演羅伯雷納（Rob Reiner）被發現與68歲妻子米凱萊辛格（Michele Singer）陳屍家中，且疑似為他殺，全案正在調查中，但現在有外媒披露兇嫌疑似為兒子尼克雷納（Nick Reiner）。

洛杉磯消防局表示，14日下午3時30分左右接到報案電話，前往羅伯雷納位於布倫特伍德的家中後，發現有78歲男性和68歲女性屍體，稍晚證實為羅伯雷納夫婦，兩人身上有多處刀傷，洛杉磯警察局搶劫凶殺組（LAPD Robbery Homicide Division）介入調查此案。

而據《時人》雜誌報導，兇手疑似為羅伯雷納的32歲兒子尼克雷納，目前正在接受訊問。尼克雷納過去飽受毒癮所苦，15歲開始不斷進出勒戒所，最後更讓他流落街頭。他2016年受訪時表示，這段混亂的毒癮時期成為他共同編劇的半自傳電影《Being Charlie》的基礎，「現在，我已經回家很長一段時間了，而且我已經重新適應回到洛杉磯，並在家人身邊的生活。」

羅伯雷納出身於好萊塢世家，父親是喜劇演員兼導演卡爾雷納（Carl Reiner）。羅伯雷納執導過《當哈利碰上莎莉》、《軍官與魔鬼》、《白宮夜未眠》、《一路玩到掛》等電影，1989年與米凱萊辛格結婚，育有三名子女。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導