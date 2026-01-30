《瘋狂獨角獸》葉芷妤來台拍恐怖片「隨身帶泰國護身符」 自認中文厲害被吐槽

驚悚電影《無形》於今日（30日）舉行媒體見面會，導演奚岳隆率領鳳小岳、泰國新生代女神葉芷妤首度合體亮相。這部集結台泰實力派卡司的作品，不僅挑戰觀眾的恐懼底線，更在現場爆出許多專業合作與趣味選角的內幕。

去年憑藉Netflix泰劇《瘋狂獨角獸》走紅的台泰混血女星葉芷妤，首度主演台灣電影。導演奚岳隆驚嘆她是「挖掘不完的寶藏」，即便往返台泰工作、休息不到6小時，一開鏡便能精準切換為社工角色。

葉芷妤笑稱，台灣劇組的科技設備如頭戴式耳機、遙控設備等「玩具」特別多，讓她感到很新奇。雖然身為GL劇《愛情設計》的人氣女星，與搭檔Kao隔空互喊加油，但她仍全心投入拍攝，直言「就算拍到早上也覺得興奮」。

在台灣拍戲一個月的葉芷妤，被問到中文是否有進步時，原本充滿自信地笑說：「現在變得很厲害了！」沒想到話才剛說完，身旁的導演奚岳隆立刻吐槽，反問：「妳確定嗎？」引來現場一陣大笑。葉芷妤隨即靈活改口，幽默回應：「是『比較』厲害啦！」她也坦言因為近期頻繁往返台、泰兩地工作，大腦有時會出現「語言當機」的情況，常發生一句話同時冒出泰文與中文的混亂狀況，講到一半突然卡住。

談起男主角選角，導演奚岳隆大方告白：「鳳小岳是少數會讓我心動的男人！」為了「寵愛」男主角，導演甚至貢獻出自己的私藏愛車讓鳳小岳在片中飆速，圓了鳳小岳小時候的夢想。

鳳小岳則打趣地說，開導演的愛車壓力很大，深怕刮傷，「我有問導演要不要砸一下車增加臨場感」，嚇得導演只能露出尷尬微笑。談到搭檔葉芷妤，鳳小岳讚不絕口，稱其「自帶光芒」，工作表現極其專業，每天合作都有新驚喜。

挑戰驚悚類型，葉芷妤坦言對「無形的東西」會害怕，演出驚悚片有帶著泰國的護身符保平安，所幸目前拍攝一切平安；鳳小岳則自認不怕鬼，但幽默自爆曾有一陣子很怕黑，開玩笑說：「現場最怪的大概就是我跟隱形人（戲稱角色）吧！」

《無形》以道教神秘學為靈感，打造「全新隱形人」世界觀！劇情描述葉芷妤飾演的社工林又默，在一次家訪後意外牽動連環悲劇，身邊接連發生多起無法解釋的神秘事件，此時遇上鳳小岳飾演的物理教授孫銘，兩人聯手追查真相，逐步逼近一項結合禁術實驗與詭異儀式的秘密計畫，而那股「看不見的力量」正悄然滲入現實世界。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導