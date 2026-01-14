《白宮風雲》艾美獎男星涉侵犯男童遭捕 主動投案喊冤：全是謊言

現年68歲的艾美獎得主提摩西布斯菲爾德 (Timothy Busfield) ，曾演出經典影集《白宮風雲》，並憑藉《三十而立》奪得艾美獎。新墨西哥州阿爾伯克基警方於上週五對其發布逮捕令，罪名包含兩項與未成年人進行刑事性接觸罪，以及一項虐待兒童罪。

根據警方的宣誓供狀，這起控訴源於一對11歲的雙胞胎兄弟，兩人在提摩西執導並參演的影集《黑幫清潔婦》(The Cleaning Lady) 片場與其相識。男童指控提摩西多次以「玩耍」為掩護進行不當觸摸，其中一名男童後來被診斷出患有創傷後壓力症候群，經常因關於該導演的噩夢而驚醒。家長舉報受害時間發生在2022年11月至2024年春季之間。製作該劇的華納兄弟曾進行內部調查，但表示無法證實相關指控。

廣告 廣告

提摩西布斯菲爾德在向《TMZ》提供的影片聲明中憤怒地否認了所有指控：「我要面對這些謊言，它們太可怕了。這全是謊言，我沒對那些小男孩做過任何事，我會抗爭到底。」他在得知逮捕令後，連夜開車2000英里返回新墨西哥州自首，並表示希望能在短時間內獲釋並重返工作。

逮捕令中提到，這並非提摩西首次面臨性犯罪指控。1994年一名17歲臨演指控他提供酒精並侵犯，提摩西反訴對方勒索，最終私下和解（傳聞支付了15萬美元）。2012年一名28歲女性控訴他在洛杉磯電影院內隔衣撫摸，提摩西稱對方同意，檢方隨後因證據不足未起訴。

由於此案件爆發，NBC電視台已宣布無限期擱置原定本週四播出、由提摩西客串飾演法官的《法律與秩序：特殊受害者》(Law & Order: SVU) 最新集數。

提摩西的妻子、女星梅莉莎吉兒伯特 (Melissa Gilbert) 據傳在丈夫向警方陳述時全程在旁聆聽。她目前Instagram帳號已處於關閉狀態。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導

Yahoo奇摩關心您：尊重身體自主權，如遇侵害或騷擾，勇於制止、勇敢說不。

※ 衛福部 24 小時保護專線： 113、113線上諮詢

※ 警政署 24 小時報案專線： 110

※ 社會安全網—網路通報專區

※ 各縣市政府性騷擾防治業務聯絡窗口

※ 法律扶助基金會諮詢專線：02-412-8518轉2再轉5



