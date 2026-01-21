《白雪公主》《世界大戰》領跑金酸莓獎 席維斯史特龍父女入圍爛片演員

《白雪公主》和《世界大戰》入圍六項金酸莓獎。（圖／迪士尼、Amazon Prime Video）

在奧斯卡公布入圍名單前夕，第46屆金酸莓獎公開提名，真人版《白雪公主》和冰塊酷巴主演的《世界大戰》入圍六項，皆入圍最差影片，其餘入圍者還包括《電幻國度》、《Hurry Up Tomorrow》、《星際迷航記：31區》。

《白雪公主》自開拍就話題不斷，選角為網友熱議話題，但此次金酸莓獎主要放在劇情、導演以及稍嫌詭異的七個小矮人；饒舌歌手冰塊酷巴主演的《世界大戰》一度獲得爛番茄零分評價；《電幻國度》導演為《復仇者聯盟》系列導演羅素兄弟耗資三億美元，劇情也遭嫌雜亂平庸；楊紫瓊主演的《星際迷航記：31區》則不受《星際爭霸戰》粉絲青睞；《Hurry Up Tomorrow》是歌手威肯專輯的延伸作品，可惜不如他當音樂人來得受歡迎。

廣告 廣告

《電幻國度》。（圖／Netflix）

席維斯史特龍和女兒史嘉莉蘿絲史特龍分別以《終極警報》、《Gunslingers》提名最差男、女配角；奧斯卡影后楊紫瓊以《星際迷航記：31區》提名最差女主角；榜上也可見曾獲奧斯卡肯定的《創：戰神》傑瑞德雷托、《狠狠愛》亞莉安娜黛博塞、《尋秘不老泉》娜塔莉波曼、《Gunslingers》尼可拉斯凱吉、《黑道中人》勞勃狄尼洛等實力派演員。

席維斯史特龍和女兒史嘉莉蘿絲史特龍雙雙入圍金酸莓獎。（圖／Getty）

2026第46屆金酸莓獎入圍名單

最差影片

《電幻國度》

《Hurry Up Tomorrow》

《白雪公主》

《星際迷航記：31區》

《世界大戰》

最差男主角

《In the Lost Lands》戴夫巴帝斯塔（Dave Bautista）

《世界大戰》冰塊酷巴（Ice Cube）

《終極警報》史考特伊斯威特（Scott Eastwood）

《創：戰神》傑瑞德雷托（Jared Leto）

《Hurry Up Tomorrow》威肯（The Weeknd）

最差女主角

《狠狠愛》亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）

《In the Lost Lands》蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）

《尋秘不老泉》娜塔莉波曼（Natalie Portman）

《超硬伴娘》瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson）

《星際迷航記：31區》楊紫瓊

最差男配角

《白雪公主》全部七個小矮人

《Gunslingers》尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）

《超硬伴娘》史蒂芬杜夫（Stephen Dorff）

《Off the Grid》葛雷肯尼爾（Greg Kinnear）

《終極警報》席維斯史特龍（Sylvester Stallone）

最差女配角

《超硬伴娘》安娜克倫斯基（Anna Chlumsky）

《The Strangers: Chapter 2》艾瑪霍瓦特（Ema Horvath）

《Gunslingers》史嘉莉蘿絲史特龍（Scarlet Rose Stallone）

《星際迷航記：31區》凱西羅爾（Kacey Rohl）

《終極警報》伊西絲華爾韋德（Isis Valverde）

最差導演

《世界大戰》Rich Lee

《星際迷航記：31區》Olatunde Osunsanmi

《電幻國度》The Russo Brothers

《Hurry Up Tomorrow》Trey Edward Shults

《白雪公主》Marc Webb

最差銀幕搭檔

《白雪公主》全部七個小矮人

《藍色小精靈大電影》詹姆斯柯登（James Corden）和蕾哈娜（Rihanna）

《世界大戰》冰塊酷巴和他的Zoom鏡頭

《黑道中人》勞勃狄尼洛和勞勃狄尼洛（分飾Frank & Vito）

《Hurry Up Tomorrow》威肯和他的極度自負

最差劇本

《電幻國度》

《Hurry Up Tomorrow》

《白雪公主》

《星際迷航記：31區》

《世界大戰》

最差前傳、重拍、惡搞及續集

《I Know What You Did Last Summer》

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》

《藍色小精靈大電影》

《白雪公主》

《世界大戰》

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導