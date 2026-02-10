《百分之一》伊正抱著「馬力歐的頭顱」 把摯友永遠留在身邊

《百分之一相對論》7日播出的第六集，正式來到第二單元〈歡迎來到黎明別館〉的關鍵轉折。探員們深入調查一樁詭譎的家族爭產命案，隨著線索一一拼湊，埋藏百年的恐怖真相終於現身，楊強瑞（喜翔 飾）真正的身分是活過百年的楊聰（伊正 飾），而這場延續百年的「換魂計畫」，甚至將目標鎖定在年輕的孫貽（鄭煒齡 飾）身上，真相曝光後令人不寒而慄。

喜翔要跟鄭煒齡交換靈魂。（圖／映底子）

鄭煒齡見到周曉涵成木偶屍崩潰痛哭。（圖／映底子）

在下集的解謎過程中，由陳漢典率領的時空調查局，必須面對「百年娃娃」背後的秘密。其中一項任務，是將家僕人偶重新組裝、賦予其行動能力，並成功引導它通過關卡。原本氣氛緊張詭異，卻因一連串意外瞬間失控——人偶在移動途中重心不穩，鞋子先散落、手臂接著鬆脫，最後直接「屍首分離」，畫面荒謬到讓探員們集體崩潰。

陳漢典一邊扶著人偶一邊忍不住大喊：「你是喝醉酒喔！」黃偉晉靈機一動，直接替人偶取名「Kevin」，還一本正經喊話：「Kevin！你今天真的喝太多了啦！」連一旁本該維持嚴肅氛圍的 NPC 孫貽（鄭煒齡 飾）都忍不住笑場，宋偉恩表示，「都是黃偉晉突然叫 Kevin，我真的整個不行。」

除了「Kevin 名場面」，節目中還有另一個極具記憶點的解謎橋段。由於空間限制，探員無法直接取得關鍵道具，隊長陳漢典必須與家僕人偶進行「動作同步」才能過關。只見漢典瞬間表演魂上身，先模仿喪屍步伐、化身「漢典老屍」，下一秒畫風突變，直接切換成跳唱模式，大跳高難度街舞，與家僕人偶正面尬舞，甚至還不忘順勢「打歌」。

陳漢典與複製人偶尬舞。（圖／映底子）

隨著〈歡迎來到黎明別館〉劇情逐漸收束，百年換魂的完整脈絡也終於拼湊完成。楊聰（伊正 飾）一生執迷於永生實驗，最初將魔手伸向摯友梁子臨（馬力歐 飾），讓對方成為失去記憶的「人偶」陪伴自己。

對於頭顱的製作，製作單位花了許多心思，劇中被賜死的演員都去大同大學做了模型，郭方儒表示，每一顆頭做好掃描以後貼上頭顱，還要請妝造來做造型，每一顆頭的成本都非常高。

之後又將目標轉向梁子臨之子，由盧佾暘飾演的年輕版梁強瑞，並在歲月流轉中，讓梁強瑞成為「楊強瑞」（喜翔 飾）。而在最新發展中，孫貽其實早已被奪舍，真正跟著探員解謎的，正是楊強瑞的靈魂，她也成為黎明別館的新任繼承者。

伊正首度挑戰真人實境。（圖／映底子）

首次挑戰解謎實境演出的伊正也分享心情，直言這個角色讓他演得非常過癮，「這一家人每個人心裡都有算計，楊聰就是一個極度偏執、覺得自己無所不能的人，能夠詮釋這樣的角色真的很爽，也很感謝製作團隊給我這個機會。」

迎接農曆新年，製作人郭彥伶也加碼宣布好消息：《百分之一相對論》試播集以及第一單元《月明村的虎靈傳說》，將於 2 月 15 日起陸續在官方 YouTube 頻道上架，陪觀眾過年追劇。她透露，原定本週播出第七集，但考量年假檔期，與平台討論後決定暫停一週，同時回應觀眾敲碗聲浪，讓更多人能在 YouTube 一口氣補齊故事。郭彥伶也笑說，希望大家能在過年期間，和家人朋友一起圍爐、一起解謎，「今年馬年，就讓《百分之一相對論》陪大家熱鬧過新年。」