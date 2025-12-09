《百分之一》找來男團成員客串！ 霸凌場面太真實

陳漢典率黃偉晉、梁以辰、宋偉恩和本本再度化身時空探員，隨著《百分之一相對論》9日釋出全新「劇情設計花絮」，三大單元背後的故事脈絡與幕後搭建也全面曝光。節目結合戲劇、密室逃脫與劇本殺架構，劇組在嘉義大林、北投眷村以及台北藝術大學重建大型場景，突破傳統綜藝棚內限制，更提前營運以劇中世界觀打造的密室逃脫場館，讓節目成為跨次元體驗的新型態實境作品。

導演郭方儒。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司）

導演郭方儒透露三個單元的劇情皆取材自台灣在地故事，他希望觀眾像看《名偵探柯南》一樣能邊看邊推理。對熟悉密室遊戲的觀眾來說難度滿點，而一般觀眾只要跟著主持群的節奏，也能迅速進入狀況。他笑稱有陳漢典領軍，加上黃偉晉加入後與探員們磨合順利，「節目效果完全不用擔心」。

首個單元「月明村的虎靈傳說」圍繞連續兒童失蹤案展開。鄭茵聲飾演村長特助，實際上卻是被「虎姑婆」取代、意圖誤導探員。當梁以辰察覺真相時驚呼「是看到鬼喔？」也讓單元的懸疑程度瞬間升級。

Max（中）擔任NPC。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司）

第二單元「歡迎來到黎明別館」鎖定北投日式洋房中的離奇斷頭案，馬力歐在劇中扮演管家NPC，穿著和服遊走場景，引導探員破案。他坦言第一次加入實境形式既興奮又緊張，「不知道會不會搞砸」。導演則笑說馬力歐謙虛了，「現場最熟劇情的就是他」。陳漢典也大讚：「他能瞬間切換角色跟我們互動，還能把劇情往前推，是NPC中的高手。」

科幻感最強的第三單元「梅花梅花幾月開」則從校園霸凌一路牽動至神秘科幻組織。FEniX MAX、潘永安、陳廷軒首次跨界出演學生角色，吸引大量討論，MAX直呼拍攝現場的道具超乎想像，而劇組更豪砸百萬打造「轉生艙」原尺寸場景，讓探員黃偉晉也大開眼界：「真不敢相信實境節目會做到這種程度，破案過程的走向也超展開。」