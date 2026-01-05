《百萬人推理》定檔！ 鄭伊健搭上新生代演員⋯卡司一次公開

鄭伊健領銜主演的推理影集《百萬人推理》正式定檔，找來李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、阿翰、千千等跨世代卡司，共同拼出一部結合網紅生態、死亡預言與刑偵推理的年初重磅新作。

鄭伊健久違出演影集。（圖／Netflix）

官方同步釋出前導預告與海報，畫面從一場警局外的槍擊對峙揭開序幕。百萬網紅魏言（蔡凡熙 飾）持槍示威，與警方正面衝突，最終遭資深刑警陳家任（鄭伊健 飾）開槍反制，事件迅速在網路世界發酵，也讓陳家任成為輿論焦點。隨後，另一名百萬網紅林廷佑「柚子」（婁峻碩 飾）開啟直播，將案件推向更大的風暴核心。

所有線索，都指向一位神秘的匿名預言家「巴巴女巫」。她從不露臉、總戴著詭異面具，卻能精準預言接連發生的重大事件。科技犯罪偵查隊女警李欣屏（李霈瑜 飾）察覺異狀，認定這是一場針對網紅圈的連環殺人案。為了揪出真相，陳家任決定跨出世代界線，與柚子聯手追查，卻也逐步發現對方背後不為人知的過去。

大霈李霈瑜詮釋菜鳥熱血警察。（圖／Netflix）

久違回歸台劇的鄭伊健，在劇中飾演獨來獨往、憑直覺辦案的刑警，不僅有高強度動作戲，也展現精準槍法。他坦言，當初看到《百萬人推理》曾入選金馬創投，加上題材結合網路生態與懸疑推理，立刻被吸引，「我相信觀眾用不同角度看這個故事，會有不一樣的體驗。」

婁峻碩則化身擁有龐大聲量的網紅柚子，他形容角色時直言：「我就是把自己最欠揍的那一面放大。」因為對拍片、剪輯並不陌生，反而更能貼近角色狀態。首度與鄭伊健合作，也讓他難掩興奮，「從小看港片長大，能跟伊健哥一起演戲，真的完全沒有猶豫。」

導演蘇文聖表示，《百萬人推理》除了犯罪與推理，更想討論網路時代的聲量如何影響現實社會，以及不同世代之間的碰撞、合作與理解。製作人張雅婷也補充，短影音與創作者的壓力，都是劇情重要靈感來源，希望觀眾在追案情的同時，也能感受到角色的掙扎與選擇。

《百萬人推理》以「預言是否能被操控」為核心，透過網路世代的集體推理，揭開一層又一層真相。當百萬人的目光同時指向同一個謎團，真相，是否真的如預言所示？答案，將在2026年2月12日揭曉。