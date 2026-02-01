《百萬人推理》所有演員接演只有一個原因 李李仁也變成粉絲

《百萬人推理》正式揭開幕後面紗，找來鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒，以及阿翰、千千等橫跨影視圈與網路世代的卡司，共同打造一部直指社群文化核心的懸疑推理作品。日前釋出的〈社群網路篇〉花絮，也首度曝光拍攝現場的真實氛圍與演員們接下演出的關鍵原因。

婁峻碩與鄭伊健合作。（圖／Netflix）

談到接演動機，鄭伊健直言，一翻開劇本就被題材吸引，覺得設定相當新鮮；沒想到其他演員的回答卻幾乎一致「因為鄭伊健」。一連串毫不掩飾的告白，讓他當場笑到連連擺手，現場氣氛瞬間失控。

廣告 廣告

《百萬人推理》以匿名面具網紅「巴巴女巫」為故事核心，這名角色透過社群平台釋出看似玩笑、卻屢屢成真的死亡預言，引發社會恐慌與輿論風暴。鄭伊健飾演的刑警陳家任習慣單打獨鬥，辦案風格強硬，與李李仁詮釋的警界同僚何鎮偉形成強烈對比。兩人理念衝突不斷，一方顧慮媒體與輿論壓力，一方只在乎真相是否被揭開，警察體系內部的拉鋸，也讓案件偵辦更加撲朔迷離。

李李仁與鄭伊健為警局同事。（圖／Netflix）

鄭伊健的出現，幾乎成了全劇組共同的「追星現場」。李霈瑜笑說自己其實早就內心翻騰，但見面時還是努力保持冷靜；王柏傑與李李仁則毫不掩飾對偶像的崇拜，李李仁甚至笑稱，第一場對戲時緊張到心跳失速。幾人你一言我一語，讓鄭伊健忍不住反虧：「你們真的很會演。」

陳妍霏飾演鄭伊健女兒。（圖／Netflix）

飾演陳家任女兒的陳姸霏也加入「男神失守行列」，她笑說有一場戲只是看著鄭伊健開門，自己卻瞬間被帥到出戲，「他真的什麼都沒做，但畫面就很不合理地好看。」一旁聽完的演員們紛紛大笑附和。

蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒。（圖／Netflix）

年輕世代演員的分享同樣充滿話題。楊懿軒提到曾有一場戲必須近距離對戲，「伊健哥把手指插到我的嘴巴裡，所以我是有吃過伊健哥的手指。」意外留下難忘經驗，引來其他男演員集體驚呼；而婁峻碩、蔡凡熙與詹懷雲則在一旁起鬨，現場笑聲不斷。

影集也找來多位真實網紅客串演出，阿翰與千千在花絮中的即興互動成為亮點。當千千詢問阿翰對婁峻碩的看法，阿翰立刻切換成經典角色語氣回應，犀利又精準的評價瞬間引爆全場，婁峻碩本人也忍不住追問，直到獲得「比較性感」的結論才心滿意足。

阿翰與婁峻碩於影集中密切合作。（圖／Netflix）

婁峻碩在劇中飾演網紅「柚子」，角色個性衝動直率、帶點中二氣息，他表示這樣的設定對自己並不陌生。劇中他與鄭伊健有多場正面衝突，其中一場直播對峙戲，角色直接將鏡頭對準刑警挑釁，情緒一觸即發，也成為全劇張力最高的場面之一。

除了心理攻防，《百萬人推理》也不乏高難度動作橋段。鄭伊健親自上陣完成多場追逐與危險場面，讓影集在推理懸疑之外，多了強烈的動作節奏與視覺衝擊，進一步拉開與同類型作品的差異。