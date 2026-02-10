《百萬人推理》鄭伊健被陳姸霏嗆：繼續當廢物 父女0互動

Netflix 全新跨世代推理偵查影集《百萬人推理》話題持續升溫，集結鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、曾文翰（阿翰）、洪千淑（千千）等重量級卡司，共同構築一場結合網紅文化、死亡預言與世代衝突的高話題推理影集。10日釋出〈百萬人緝兇篇〉幕後花絮，進一步揭開角色性格與內心世界。

鄭伊健。

劇情圍繞神秘面具網紅「巴巴女巫」展開，她不斷在網路上發布駭人預告，準確點名即將發生的命案，引發社群恐慌與輿論炸鍋。每一次預言成真，都讓全網陷入瘋狂，也讓警方被迫在虛實難辨的網路世界中，展開一場前所未有的追兇行動。

李霈瑜在劇中飾演科技犯罪偵查隊成員李欣屏，是一名行動力強、直覺敏銳卻略顯衝動的警察。面對是否可能成為兇手的猜測，她笑而不答，只神秘表示：「這部戲真的很難猜。」還自嘲補一句：「我看起來這麼陽光，應該不會吧？」

影集中，「巴巴女巫」再度釋出車禍預言，結果又一次精準命中，她冷冷拋出「真的發生了吧」、「我只是點個讚而已」等語句，讓網路匿名性與集體情緒的危險性浮上檯面。李霈瑜直言，《百萬人推理》不只是破案故事，更在探討「一句話如何被放大、扭曲，甚至改變人心」。鄭伊健也有感而發，認為在網路世代，查案不能只靠直覺，而必須理解數位世界的運作邏輯。

大霈飾演菜鳥刑警。

劇中李欣屏率先察覺「巴巴女巫」並非單純博流量的網紅，卻一度被長官陳家任（鄭伊健 飾）視為過度解讀。直到線索逐漸成形，陳家任才選擇帶著她一起深入追查，也讓李欣屏藏不住興奮。李霈瑜透露，角色其實早已把陳家任視為偶像，「她在警校時就聽過他的傳奇，跟他同框時，眼神裡都是崇拜。」

鄭伊健則揭露陳家任冷硬外表下的家庭裂痕，他形容角色「脾氣不好，卻一直想改」，卻在妻子離開後，才發現自己與女兒陳宥潔（陳姸霏 飾）幾乎零溝通。劇中一場父女衝突戲格外刺痛，女兒冷言回嗆，「你還不是一樣繼續當廢物」，瞬間引爆多年壓抑的不滿，讓父女關係徹底失控。

鄭伊健一碰到陳姸霏就變得完全無法溝通。

陳姸霏形容陳宥潔是一個防備心極重的女孩，只能透過唱歌與舞台逃離情緒，「她很可愛，但叛逆起來也真的很欠揍。」鄭伊健也坦言，陳家任一遇到女兒，理性瞬間歸零，世代落差成為角色最難解的課題。

鄭伊健、李李仁、歪哥（張永正）、高英軒和大霈為刑警隊（左至右）。

婁峻碩飾演的百萬網紅「柚子」，則成為串連世代的關鍵角色，僅從社群互動就一眼看穿父女失和，直白吐槽：「你是不是跟你女兒不熟？」還自信表示：「交給我，我一篇貼文就幾萬個讚。」這樣的年輕世代視角，也讓陳家任首次意識到，社群網路或許不只是亂源，也可能是破案工具。

婁峻碩笑說柚子雖然嘴賤又愛鬧，但內心其實有很強的正義感，「只要碰到他熟悉的領域，就會突然變很帥。」劇中一句「你想當警察跟我想當網紅一樣，都是有原因的」，也點出角色的熱血與信念。李霈瑜補充，這次不論警察或 KOL 的角色配置，都刻意打破既定印象，讓整體關係更有火花。