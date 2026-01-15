《百萬人推理》預告正式上線！ 婁峻碩被預告：會死
《百萬人推理》由鄭伊健主演，集結婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲等卡司，15日正式公開主預告與主海報，揭開一場圍繞網紅世代、死亡預言與連環事件的推理風暴。
主海報中，鄭伊健飾演的資深警探陳家任，與手握塔羅牌、坐擁百萬聲量的網紅林廷佑「柚子」（婁峻碩 飾）並肩而立，直播畫面、留言訊息與數位介面層層交錯，象徵現實與網路世界的界線正逐步瓦解。
預告中，草爺、鐵牛、琳妲、阿翰、千千等人驚喜現身，以「網紅本人」的身分參與事件發聲，真假訊息交錯流竄，有人質疑、有人成為推波助瀾者，映照出當代社群的集體焦慮。劇中一句提及「用圖片夾帶加密訊息」的台詞，更巧妙連結現實網路文化，讓推理層次延伸至螢幕之外。
動作場面同樣不手軟。鄭伊健在預告中肉身撲車、飛車追逐、槍戰連發，節奏緊湊。就在警方逼近真相之際，巴巴女巫再拋出更殘酷的預言：「未來，柚子會死。」畫面瞬間轉為柚子被拖上車、困在後車廂，白煙竄起、火焰擲出，生死懸念直逼臨界點。
談到拍攝過程，鄭伊健笑說原以為是偏文藝的作品，看到動作戲才開玩笑向導演喊「要加錢」，蘇文聖也幽默回擊，國語不夠流利同樣是他的「高難度挑戰」。他也分享，曾文翰私下害羞木訥，但一進角色就彷彿被「附身」，成了片場氣氛製造機。
婁峻碩則形容，與警察群對戲時的衝突場面讓他格外興奮，「跟伊健哥吵架，很像在拍《古惑仔》。」李霈瑜也指出，劇情緊扣社群世代的資訊操控與集體思考，讓推理不只停留在破案，而是回到「我們如何被網路牽著走」。
