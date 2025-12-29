《百靈果》凱莉當媽後轉性有原因！唐綺陽點出她星座感性爆棚關鍵

《百靈果》凱莉日前受邀上唐綺陽的Podcast《唐陽雞酒屋》，完全不了解星座的凱莉和唐綺陽一樣是天蠍座，但唐綺陽卻說，在凱莉身上看到不容易看出來的特質，先前一度很好奇，凱莉明明有很強的天蠍座能量，加上上升雙魚，怎麼沒有流露出感性和脆弱的一面？但後來聽說，原來凱莉很愛哭。

凱莉也大方承認，現在確實淚腺發達。她原本以為這和懷孕荷爾蒙變化有關，明明以前是個理性的人，但如今彷彿「超能力不見了」，多愁善感到還跑去諮商。凱莉坦言不喜歡這樣的自己，後來只能告訴自己這樣也很好，畢竟人生就是有不同變化。

唐綺陽從凱莉的星盤分析，她的水星和天王星合相，所以先前可以很客觀理性地做出評論。「可是妳的感性部分，妳有沒有想過它一直都在，只是被關起來了」。凱莉坦言有想過，唐綺陽馬上點出關鍵：「所以妳現在敢讓它出來，表示妳已經有安全感，迎接真實的自己跑出來一點點。」

凱莉感嘆之前一直以為這些變化「和媽媽有關」，因為凱莉媽媽是個多愁善感、情緒起伏很大的人，所以凱莉長期用理性和解離的方式，和媽媽和平共處，把心關起來，避免自己被傷害。

凱莉坦然面對原生家庭帶給自己的影響。

因為看到媽媽在家庭裡的委屈，凱莉深怕自己也會步入後塵，時刻提醒自己不能讓工作受到影響。唐綺陽笑稱，這就是月亮魔羯在背後督促，但水象的感性被壓抑已久，需要一個出口，所以凱莉去諮商、上表演課，在表演和工作中，找到了屬於自己的「恐怖平衡」。

唐綺陽還好奇凱莉如何把雙魚座老公治得死死的，凱莉直言：「我給他完全的自由和尊重。」她知道老公沒有安全感、彆扭和缺愛，所以她給足老公這些情緒和情感價值，總是大力給予肯定他的優點。唐綺陽立刻發現凱莉很愛老公，因為天蠍座愛與不愛表現差很多。至於雙魚男愛搞消失，凱莉不讓自己表現出沒安全感，心甘情願付出不求回報，讓老公不覺得被束縛。

和另一半感情磨合完，現在家裡又多了個獅子座寶寶，凱莉想起之前女兒高燒40度不退，熱痙攣送急診，過程讓她現在還是餘悸猶存，忍不住又難過落淚。

講到女兒送急診的過程，凱莉忍不住淚灑現場。

此外，凱莉也大方回應和呱吉鬧翻的風波，強調呱吉對她來說「是非常重要的朋友」，雖然因為節目來賓人選發生不愉快，但事後凱莉給他很多善意跟愛，雖然心情很沮喪、憂鬱，但她盡力彌補，除了道歉還直球告白「呱吉我愛你」，接下來情誼能否修復，就只能交給時間。

唐綺陽先前就曾說過2025年是驟變之年，尤其是重要的人際關係之間。她預告等2026年下半年壓力減少，呱吉過了自己那一關，自然就會往友誼2.0邁進。而凱莉要做的，就是持續表達善意，同時不要讓自己受傷。