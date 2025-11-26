《盒盒》馭湛建築 王樹嵩 —— 榮獲英國IAA倫敦設計獎 - 銀獎

本案為健康餐食品牌「盒盒」的門市空間設計，透過幾何造型與明亮配色，將品牌理念具象於場域之中。以餐盒為靈感的造型語彙貫穿整體，展示架、燈具與隔屏層層嵌構，整體空間彷彿一個放大化的「盒盒」。橘色標誌、木紋櫃體與蔬果色彩牆的應用，為空間注入輕快節奏與親和語調，延續品牌明亮健康的視覺基調。設計將品牌餐盒意象轉化為空間語彙，將其象徵的精準飲食與環境友善的思維，實現在場域細節之中。

倫敦設計大獎是一項IAA國際競賽，代表著過去與未來，旨在表彰全球傑出的設計和創意項目。IAA 也代表「啟發、推進、成就」。我們的使命是通過建立新的卓越標準來評估媒體設計、製作和發行的各個方面，以表彰、促進和鼓勵創造力。

廣告 廣告

INTERNATIONAL AWARDS ASSOCIATE（IAA）的初始目標和使命於2012年確立。經過四年的籌備，IAA在2016 年成功舉辦了兩場獎項競賽。我們計劃每年舉辦一次新的獎項競賽，以履行我們的使命——成為一個提供設計領域卓越標準及評估並獎勵的媒體平台。通過認可全球創意專業人士的優秀表現，我們可以幫助他們獲得曝光率、工作與銷售機會、擴大客戶群——並通過這樣做將整個行業提升到一個新的水平。

報導連結： https://reurl.cc/dq7XbD

2025英國IAA倫敦設計獎

馭湛建築 王樹嵩《盒盒》作品介紹

整體空間依動線分為展售外帶區與內用餐敘區。前段配置冷藏層架、蔬果展台與結帳櫃檯，以白牆搭配淺色木質櫃體，營造潔淨印象；展示台與設備櫃體多採圓角設計，提升安全的同時也呼應品牌標誌的圓角造型。牆面配置鮮橘色的品牌盒形展示架，形成視覺焦點。後方內用區則以自然木質桌椅結合牆面蔬果圖像，造型活潑、色彩飽和，搭配盒型崁玻璃拉門與線性燈帶，放大狹長格局，營造輕鬆而舒適的用餐體驗。

《盒盒》馭湛建築 王樹嵩

《盒盒》馭湛建築 王樹嵩

《盒盒》馭湛建築 王樹嵩

《盒盒》馭湛建築 王樹嵩

《盒盒》馭湛建築 王樹嵩

本案延續品牌對健康與永續的承諾，選用天然木質桌椅與綠建材系統板材，搭配低污染環保塗料，讓「吃得安心」延伸為「空間也安心」。設計透過盒型語彙傳達「精準份量、減少浪費」的理念，引導顧客實踐支持永續飲食的日常選擇。大面採光與線性燈配置兼顧節能與氛圍，明亮色彩與木質調性平衡都市日常的冷感，打造出健康、安心、充滿活力的商店空間。

《盒盒》馭湛建築 王樹嵩

《盒盒》馭湛建築 王樹嵩

《盒盒》馭湛建築 王樹嵩

《盒盒》馭湛建築 王樹嵩

《盒盒》馭湛建築 王樹嵩

《盒盒》馭湛建築 王樹嵩

看更多 https://decotv.com.tw/