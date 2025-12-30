《監所男子囚生記》劉以豪、張軒睿星座皆未上榜「職場神隊友星座TOP3」唐綺陽披露關鍵原因

劉以豪、張軒睿合作新劇《監所男子囚生記》，當中的金句「「比犯人更像坐牢的，是我們社畜」引發無數上班族共鳴。他們一起到Yahoo《唐綺陽談星私廚》，唐綺陽同樣對這句標語心有戚戚焉，要和他們分享不同星座在職場的求生之道。

2026星座運勢轉機年！唐綺陽點名三星座將苦盡甘來 苦主留言洗版：拜託讓我出運吧！

在唐綺陽眼中，劉以豪的獅子座和張軒睿的射手座對生活都充滿理想，雖然他們現在都已經是獨當一面的演員，但在剛出社會時，也走過青澀的菜鳥之路。不過劉以豪沒有特別把現在的自己放在前輩的位置，張軒睿更說自己可能還是被當成晚輩，倒是因為他們都在同公司，成為了可以一起認真、一起幼稚的好朋友。

廣告 廣告

劉以豪坦言以前曾是工作狂，張軒睿也走過壓力過大導致失去了表演熱情的低潮，如今他們都已經突破成長，劉以豪懂得享受忙裡偷閒，張軒睿也找回了熱愛演戲的初心，兩人都會透過運動紓解壓力，或是聽音樂、放空，不讓自己繼續被困住。

張軒睿承認害怕被念。

說到他們是神隊友還是豬隊友，張軒睿對做家事方面特別有信心，同為射手座的索艾克也自認會幫忙做事。可惜唐綺陽說，無論是射手座還是獅子座，都沒有在「神隊友的星座」排行榜上。因為雖然熱心、不畏艱難，但火象星座容易想太多，又急著把事情做好，所以還是有可能搞砸。

在「我需要他！職場神隊友的星座TOP3」中，第三名上榜的是金牛座和摩羯座，完全是辦公室裡的靠山，包辦了所有同事的煩惱，屬於可靠型的神隊友，有事情找他們幫忙準沒錯。第二名處女座，總是能夠拿出畢生絕活，做到完美不出包。只要願意呼救，處女座可說是無所不能、無所不包，人脈出乎意料的廣。

唐綺陽點出天蠍座成為神隊友的前提是在乎對方。

「神隊友」第一名被天蠍座搶下，自帶競爭模式，用實力說話。唐綺陽正好就是天蠍座，笑稱天蠍女比天蠍男更可靠，而且天蠍座在乎對方，才會願意當神隊友。變身神隊友的天蠍座可攻可守，特別富有正義感，只要同伴受委屈，天蠍座就會開啟復仇模式，想要幫對方討回公道。