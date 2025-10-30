《監所男子囚生記》施名帥掀衣秀疤「震撼教育」 張軒睿被嗆是廚餘

陳澤耀、張軒睿、邱以太主演的《監所男子囚生記》30日再釋出全新「社畜版」預告，社畜心聲「比犯人更像犯人的，原來是我」掀起共鳴。預告開場氣勢全開，三位滿腔熱血的新人成澤耀、張軒睿、邱以太剛報到，就遭前輩主任施名帥「震撼教育」，掀衣秀疤霸氣警告：「沒被犯人捅過？進了監所，你就跟受刑人沒兩樣！」

菜鳥三兄弟陳澤耀、張軒睿、邱以太遇慘遭震撼教育。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

施名帥「震撼教育」，掀衣秀疤霸氣警告菜鳥（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

三個菜鳥一登場便被下馬威，不料氣氛瞬間反轉，施名帥展示的竟是「割盲腸」的手術疤，讓三人當場憋笑到不行。拍攝現場更成為笑點修羅場，原來施名帥飾演的「冷面笑匠」監所主任，常臨場即興發揮，讓三人笑到「怕」。

張軒睿大讚：「小帥哥最厲害的是他完全不按牌理出牌，當你覺得準備好了，他就會丟出一張意想不到的牌，然後全場爆笑。」陳澤耀補充：「他會跟我們三個討論台詞要怎麼玩會更好，沒想到排練時講一套，開拍又來另一套，要我們真的去感受、不預設反應。」邱以太則自嘲是「笑場王」，笑說每次都對大家超不好意思。施名帥也幽默回應：「我也不是故意的啦，我自己都快憋不住，想大笑出來！」

毒舌教誨師劉以豪語出驚人震懾三菜鳥（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

此次預告不僅揭開爆笑又寫實的職場縮影，更驚喜曝光金獎綠葉陣容：謝瓊煖、黃迪揚、黃冠智、Darren邱凱偉、李英宏，以及同時入圍本屆金鐘與金馬的葉子綺同台飆戲，堪稱「黃金演技聯盟」。

《監所男子囚生記》將於11月15日起每週六晚間8點，在愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間8點於八大戲劇台開播。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導