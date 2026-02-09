《相反的你和我》最新一集藏彩蛋！觀眾實際測試掃QR Code加山田好友

一月新番《相反的你和我》於昨（8）日播出第五集，其中一幕出現「山田健太郎」的 Line 加好友畫面，有網友實際掃描畫面中的 QR Code 後發現竟然真的有效，隨即在社群平台上引發討論。

遊戲角落合成 圖／巴哈姆特動畫瘋

《相反的你和我》是由阿賀澤紅茶創作的漫畫作品，故事圍繞著個性截然不同的男女主角谷悠介與鈴木實優展開。鈴木暗戀谷已久卻始終不敢告白，某天兩人放學後走在同一條路上並牽起了手，也藉此坦承彼此的好感並開始交往，同學們雖然意外但都給予祝福，是一部相當可愛的戀愛作品。

在最新播出的第五集中，同班的山田健太郎向隔壁班的西奈津美索取聯絡方式時，秀出了自己的 LINE 好友 QR Code。沒想到有觀眾實際掃描後，發現連結確實有效並會被導向官方架設的網站，畫面中還會顯示「你是山田的第 XXXXXX 位朋友」。

圖／巴哈姆特動畫瘋

圖／巴哈姆特動畫瘋

圖／《正反対な君と僕》

截至筆者撰稿當下，該頁面已累積超過 19 萬次造訪紀錄，這樣的小巧思也被不少觀眾稱讚十分用心。

